Seleção aberta para imersão cultural na China

Correio Braziliense

Hoje, transformada em museu, guarda tesouros artísticos e arquitetônicos que narram a história da China. Assim, visitar a Cidade Proibida é mergulhar em um universo de tradição, poder e beleza. - (crédito: reprodução/ tripadvisor)

O Instituto Confúcio na PUC-Rio, em parceria com a Universidade de Hebei (HBU) promove o programa Acampamento de Inverno na China. A imersão, que ocorre de 15 a 28 de novembro, é custeada pela universidade anfitriã, cobrindo hospedagem, alimentação, transporte local, aulas de mandarim e oficinas culturais. O participante precisará arcar apenas com as passagens aéreas internacionais (ida e volta) e o seguro de viagem.

Estão inclusos no programa aulas de língua chinesa e oficinas culturais como Tai Chi, caligrafia/recorte de papel, artes marciais, cerimônia do chá e medicina tradicional. Além de visitas a pontos emblemáticos como a Grande Muralha, a Nova Área de Xiong'an e o Lago da Flor de Lótus Antigo.

Entres os pré requisitos estão: ser estudante de ensino médio ou superior (público ou privado) ou de instituição educacional correlata; não ter nacionalidade chinesa e não ter o mandarim como língua materna; ter conhecimento básico de chinês comprovado por exames HSK ou YCT. As inscrições estão abertas até 30 de setembro e os interessados devem escanear o QR Code na página oficial do instagram do Instituto Confucius.