Segurança Pública: UFJF abre especialização EaD com 150 vagas

Correio Braziliense

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) abriu inscrições para a segunda turma da especialização gratuita e on-line em Segurança Pública e Políticas sobre Drogas. - (crédito: Freepik)

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) abriu inscrições para a segunda turma da especialização gratuita e on-line em Segurança Pública e Políticas sobre Drogas. A iniciativa é uma parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e tem como objetivo aprimorar a atuação de agentes da área.

Ao todo, são oferecidas 150 vagas destinadas exclusivamente a profissionais que atuam no Sistema Único de Segurança Pública (Susp). Os interessados podem se candidatar até o dia 12 de julho, com o resultado previsto para ser divulgado em 30 de julho.



A formação será realizada totalmente a distância, por meio da plataforma virtual da UFJF. Com duração de 14 meses, o curso tem uma carga horária total de 392 horas-aula, já incluindo o tempo dedicado ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).



O conteúdo programático foi desenvolvido para unir conhecimento acadêmico com a experiência prática dos profissionais. Entre os principais temas abordados, estão: mercado ilícito de drogas; investigação policial; lavagem de dinheiro; inteligência policial e políticas criminais.



As vagas são direcionadas para policiais militares, policiais civis, policiais técnico-científicos, policiais rodoviários federais, guardas municipais e bombeiros militares. Para participar, é obrigatório possuir um diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).



Candidatos que já finalizaram a graduação, mas ainda aguardam a emissão do diploma, também podem se inscrever. Nesse caso, é preciso apresentar um atestado de conclusão de curso junto a uma declaração que confirme que o documento oficial está em processo de emissão.



Como será a seleção

A seleção dos candidatos será realizada por meio de uma análise documental. O processo considera uma tabela de pontuação, os comprovantes enviados pelos inscritos e uma carta de intenções, na qual o profissional deve apresentar seus objetivos com a formação.

Para mais informações ou dúvidas sobre o processo seletivo, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail oficial: especializacao.seguranca@ufjf.br.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana