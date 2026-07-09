Exército abre vagas para sargento temporário: veja como se inscrever

Correio Braziliense

Soldados do exército marcham - (crédito: Alan Santos/PR)

O Exército Brasileiro abriu inscrições para o processo seletivo do Estágio Básico de Sargento Temporário (EBST). A seleção é voltada para candidatos com formação técnica que desejam ingressar na carreira militar de forma temporária.



As vagas são para atuação na 11ª Região Militar, que abrange os estados de Goiás, Tocantins, o Distrito Federal e a região do Triângulo Mineiro. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de julho.

Os aprovados no processo seletivo serão incorporados com a graduação de terceiro-sargento técnico temporário. Além da formação técnica, é exigido que o candidato comprove, no mínimo, dois anos de experiência profissional na área escolhida.



Áreas com oportunidades

A seleção oferece vagas para profissionais técnicos em 17 especialidades diferentes. A variedade de áreas permite que diversos profissionais possam aplicar sua experiência dentro da instituição. Confira a lista:

• Administração;

• Análises Clínicas;

• Comunicação Social;

• Contabilidade;

• Edificações;

• Eletrônica;

• Enfermagem;

• Farmácia;

• Hemoterapia;

• Hotelaria;

• Infraestrutura Escolar;

• Laboratório em Ciências da Natureza;

• Logística;

• Nutrição;

• Radiologia;

• Saúde Bucal;

• Topografia.



Como fazer a inscrição



Os interessados devem se inscrever por meio do sistema eletrônico da 11ª Região Militar até a data limite de 22 de julho. A taxa de participação é de R$ 60. O pagamento pode ser realizado via Pix, cartão de crédito ou por Guia de Recolhimento da União (GRU Simples), com vencimento no dia 23 de julho.

Após a inscrição online, os candidatos precisam entregar a documentação presencialmente na organização militar que foi escolhida durante o cadastro.



No Distrito Federal, os documentos devem ser entregues no Comando Militar do Planalto (CMP). Em Goiás, a entrega pode ser feita nas unidades de Goiânia, Formosa, Jataí e Ipameri, de acordo com os horários de cada local.