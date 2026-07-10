IgesDF lança processo seletivo com salários de até R$ 18 mil na saúde

Oportunidades para médicos, enfermeiros e nutricionistas no DF. saiba como se inscrever e conheça os benefícios oferecidos para os cargos

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Correio Braziliense
postado em 10/07/2026 14:26
Atendimento médico - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Atendimento médico - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) abriu processos seletivos para a formação de cadastro reserva em diversas áreas da saúde. As oportunidades são destinadas a farmacêuticos, médicos, enfermeiros e nutricionistas.

As remunerações podem alcançar até R$ 18.115,68, variando conforme o cargo. Interessados podem realizar as inscrições até o dia 15 de julho.

 

Oportunidades e requisitos

As vagas disponíveis contemplam funções como médico anestesiologista, enfermeiro e técnico de enfermagem. Para concorrer, os candidatos devem possuir formação específica na área desejada e comprovar experiência mínima de seis meses.

Os profissionais selecionados terão direito a benefícios como auxílio-transporte, folgas em datas especiais e abono semestral.

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