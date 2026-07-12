Agências e empresas oferecem 1.272 vagas de emprego

EuEstudante
postado em 12/07/2026 06:00 / atualizado em 12/07/2026 06:00
A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 60 R$ 2.480,99 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 23 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 120 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE MOTORISTA 10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 12 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- ALINHADOR VEICULAR 2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO 3 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- ASSISTENTE DE PREVENÇÃO DE PERDAS 20 R$ 1.841,30 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 50 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS 15 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE MESA 6 R$ 2.090,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA . 16 R$ 1.655,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PEIXARIA 20 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 30 R$ 1.682,11 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE CONFEITEIRO 1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 8 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES 8 R$ 1.862,09 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA . 6 R$ 1.655,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 41 R$ 1.640,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PADEIRO . 15 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO 3 R$ 2.035,00 + BENEFÍCIOS
- BALCONISTA 2 R$ 1.839,00 + BENEFÍCIOS
- CARPINTEIRO 13 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- CARRETEIRO (MOTORISTA DE CAMINHÃO CARRETA) 2 R$ 2.800,00 + BENEFÍCIOS
- CHAPISTA DE LANCHONETE 5 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- CHEFE DE COZINHA 4 R$ 2.800,00 + BENEFÍCIOS
- COORDENADOR DE RESTAURANTE 10 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO DE RESTAURANTE 6 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO GERAL 1 R$ 2.300,00 + BENEFÍCIOS
- ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO 10 R$ 2.275,94 + BENEFÍCIOS
- ENGENHEIRO CIVIL 1 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS
- ESTOQUISTA 121 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- GARÇOM 8 R$ 1.839,00 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE SUSPENSÃO 1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- MOTOFRETISTA 1 R$ 1.839,00 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA DE CAMINHÃO 11 R$ 2.223,70 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 181 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CÂMARAS FRIAS 15 R$ 2.255,44 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA 160 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE ESCAVADEIRA 2 R$ 4.000,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE MÁQUINAS DE USINAR MADEIRA (CNC) 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA 2 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) 40 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 15 R$ 2.266,00 + BENEFÍCIOS
- PREPARADOR DE SUCATA E APARAS 5 R$ 2.250,00 + BENEFÍCIOS
- PROFESSOR DE ADMINISTRAÇÃO 2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- PROFESSOR DE INGLÊS 2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- PROMOTOR DE VENDAS 12 R$ 1.626,71 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR EM SUPERMERCADOS 40 R$ 1.682,11 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 40 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 60 R$ 1.707,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO) 3 R$ 2.530,00 + BENEFÍCIOS
- TRATORISTA OPERADOR DE ROÇADEIRA 4 R$ 2.107,74 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:
Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste