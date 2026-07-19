GUIA DE EMPREGO

Agências e empresas oferecem 606 vagas de emprego

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EuEstudante
postado em 19/07/2026 06:00 / atualizado em 19/07/2026 06:00
. - (crédito: EuEstudante)
. - (crédito: EuEstudante)

OPORTUNIDADES

SICOOB

VAGAS NACIONAIS

O Sicoob anunciou a abertura de mais de 2 mil oportunidades de emprego em diversas regiões do Brasil. As vagas são para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional. As posições disponíveis abrangem desde jovem aprendiz e estagiário até cargos para profissionais especializados e gestores. Na lista, há vagas para a capital federal. Os cargos incluem o de assistente administrativo, agente de atendimento, analista financeiro e consultor de negócios. Há também postos para desenvolvedor, gerente de relacionamento e gerente de agência. As vagas oferecem diferentes modelos de trabalho, com opções para atuação presencial, híbrida e também totalmente remota, dependendo da função. As inscrições devem ser realizadas diretamente no site https://www.sicoob.com.br/web/sicoob/trabalhe-conosco. Na plataforma, os interessados podem consultar os requisitos específicos de cada vaga, além de informações sobre benefícios e prazos para candidatura.

ACCENTURE

TRAINEE

A Accenture abriu as inscrições para o Accenture Masters, seu programa de trainee destinado a recém-formados e estudantes em fase de conclusão da graduação. O programa foca em quem deseja iniciar a carreira em um ambiente que valoriza a criatividade e o impacto real. A iniciativa oferece uma jornada de desenvolvimento com apoio estruturado à trajetória profissional de cada participante, permitindo crescimento, aprendizado e contribuição desde o início. A contratação dos novos trainees está prevista para outubro de 2026. As oportunidades estão distribuídas em seis grandes áreas de atuação dentro da companhia. Para se candidatar, os interessados devem atender a uma série de critérios como graduação concluída ou prevista entre dezembro de 2024 e dezembro de 2026; inglês em nível avançado ou fluente e disponibilidade para atuar em modelo híbrido em São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ ou Belo Horizonte/MG. Os cursos elegíveis são: administração, economia, relações internacionais, ciências contábeis, ciências da computação, sistemas da informação, engenharias, psicologia, comunicação social, matemática aplicada, estatística, ciência de dados e AI, ou cursos correlatos. As inscrições devem ser feitas pelo site https://www.accenture.com/br-pt/careers.

PRECISA-SE

  • AÇOUGUEIRO 45 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE OBRAS 15 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE, AUXILIAR DE BAR . 10 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LANCHONETE 18 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LOJAS 15 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE PADARIA 8 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE ALMOXARIFADO . 5 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE COZINHA . 12 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LIMPEZA 7 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 47 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LOGÍSTICA 3 R$ 1.702,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 2 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE PADEIRO 3 R$ 1.622,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE PEDREIRO 5 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE PINTOR DE AUTOMÓVEIS 1 R$ 2.012,40 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE VIDRACEIRO 2 R$ 1.655,99 + BENEFÍCIOS
  • CARRETEIRO (MOTORISTA DE CAMINHÃO CARRETA) . 2 R$ 2.800,00 + BENEFÍCIOS
  • CASEIRO (AGRICULTURA) 1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • CHAPISTA DE LANCHONETE 1 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
  • CONFEITEIRO 1 R$ 1.897,00 + BENEFÍCIOS
  • COZINHEIRO DE RESTAURANTE . 5 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS
  • CUIDADOR DE IDOSOS 15 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • CUMIM 24 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
  • EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
  • EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA 1 R$ 250,00 DIA+ BENEFÍCIOS
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS . 10 R$ 2.056,64 + BENEFÍCIOS
  • GERENTE DE SUPERMERCADO 8 R$ 2.988,00 + BENEFÍCIOS
  • INSPETOR DE QUALIDADE - NAS INDÚSTRIAS 15 R$ 1.950,00 + BENEFÍCIOS
  • LAVADOR DE CARROS 2 R$ 2.107,30 + BENEFÍCIOS
  • MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA INDUSTRIAL 5 R$ 8.000,00 + BENEFÍCIOS
  • MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EM GERAL 2 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
  • MOTORISTA DE FURGÃO 3 R$ 1.622,00 + BENEFÍCIOS
  • MOTORISTA ENTREGADOR 5 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE CAIXA 96 R$ 1.622,00 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE EMPILHADEIRA 12 R$ 2.300,00 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA . 2 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS
  • PEDREIRO DE EDIFICAÇÕES 5 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
  • REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 22 R$ 1.622,00 + BENEFÍCIOS
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS 95 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • SALGADEIRO 1 R$ 1.622,00 + BENEFÍCIOS
  • SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS TÉRMICOS, DE
    CLIMATIZAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO 3 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO DE OBRAS CIVIS 1 R$ 3.131,74 + BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO MECÂNICO (CALEFAÇÃO, VENTILAÇÃO, REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO) 1 R$ 3.131,74 + BENEFÍCIOS
  • VENDEDOR INTERNO 53 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS
  • VENDEDOR PRACISTA 3 R$ 1.820,22 + BENEFÍCIOS
  • VIDRACEIRO 2 R$ 1.655,99 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

 

 

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