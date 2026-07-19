Agências e empresas oferecem 606 vagas de emprego

OPORTUNIDADES
SICOOB
VAGAS NACIONAIS
O Sicoob anunciou a abertura de mais de 2 mil oportunidades de emprego em diversas regiões do Brasil. As vagas são para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional. As posições disponíveis abrangem desde jovem aprendiz e estagiário até cargos para profissionais especializados e gestores. Na lista, há vagas para a capital federal. Os cargos incluem o de assistente administrativo, agente de atendimento, analista financeiro e consultor de negócios. Há também postos para desenvolvedor, gerente de relacionamento e gerente de agência. As vagas oferecem diferentes modelos de trabalho, com opções para atuação presencial, híbrida e também totalmente remota, dependendo da função. As inscrições devem ser realizadas diretamente no site https://www.sicoob.com.br/web/sicoob/trabalhe-conosco. Na plataforma, os interessados podem consultar os requisitos específicos de cada vaga, além de informações sobre benefícios e prazos para candidatura.
ACCENTURE
TRAINEE
A Accenture abriu as inscrições para o Accenture Masters, seu programa de trainee destinado a recém-formados e estudantes em fase de conclusão da graduação. O programa foca em quem deseja iniciar a carreira em um ambiente que valoriza a criatividade e o impacto real. A iniciativa oferece uma jornada de desenvolvimento com apoio estruturado à trajetória profissional de cada participante, permitindo crescimento, aprendizado e contribuição desde o início. A contratação dos novos trainees está prevista para outubro de 2026. As oportunidades estão distribuídas em seis grandes áreas de atuação dentro da companhia. Para se candidatar, os interessados devem atender a uma série de critérios como graduação concluída ou prevista entre dezembro de 2024 e dezembro de 2026; inglês em nível avançado ou fluente e disponibilidade para atuar em modelo híbrido em São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ ou Belo Horizonte/MG. Os cursos elegíveis são: administração, economia, relações internacionais, ciências contábeis, ciências da computação, sistemas da informação, engenharias, psicologia, comunicação social, matemática aplicada, estatística, ciência de dados e AI, ou cursos correlatos. As inscrições devem ser feitas pelo site https://www.accenture.com/br-pt/careers.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 45 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 15 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE, AUXILIAR DE BAR . 10 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 18 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 15 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 8 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE ALMOXARIFADO . 5 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA . 12 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 7 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 47 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LOGÍSTICA 3 R$ 1.702,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 2 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PADEIRO 3 R$ 1.622,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PEDREIRO 5 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PINTOR DE AUTOMÓVEIS 1 R$ 2.012,40 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE VIDRACEIRO 2 R$ 1.655,99 + BENEFÍCIOS
- CARRETEIRO (MOTORISTA DE CAMINHÃO CARRETA) . 2 R$ 2.800,00 + BENEFÍCIOS
- CASEIRO (AGRICULTURA) 1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- CHAPISTA DE LANCHONETE 1 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
- CONFEITEIRO 1 R$ 1.897,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO DE RESTAURANTE . 5 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS
- CUIDADOR DE IDOSOS 15 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- CUMIM 24 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA 1 R$ 250,00 DIA+ BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS . 10 R$ 2.056,64 + BENEFÍCIOS
- GERENTE DE SUPERMERCADO 8 R$ 2.988,00 + BENEFÍCIOS
- INSPETOR DE QUALIDADE - NAS INDÚSTRIAS 15 R$ 1.950,00 + BENEFÍCIOS
- LAVADOR DE CARROS 2 R$ 2.107,30 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA INDUSTRIAL 5 R$ 8.000,00 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EM GERAL 2 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA DE FURGÃO 3 R$ 1.622,00 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA ENTREGADOR 5 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 96 R$ 1.622,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA 12 R$ 2.300,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA . 2 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO DE EDIFICAÇÕES 5 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 22 R$ 1.622,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 95 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- SALGADEIRO 1 R$ 1.622,00 + BENEFÍCIOS
- SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS TÉRMICOS, DE
CLIMATIZAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO 3 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE OBRAS CIVIS 1 R$ 3.131,74 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO MECÂNICO (CALEFAÇÃO, VENTILAÇÃO, REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO) 1 R$ 3.131,74 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 53 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR PRACISTA 3 R$ 1.820,22 + BENEFÍCIOS
- VIDRACEIRO 2 R$ 1.655,99 + BENEFÍCIOS
Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando: