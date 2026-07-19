Instituto abre cursos gratuitos para mulheres

Correio Braziliense

Trabalho manual com a costura. - (crédito: Tony Oliveira)

A partir desta semana, o Projeto Costurando Sonhos estará com 200 vagas abertas em curso profissionalizante gratuito de corte e costura. A oportunidade é voltada para mulheres a partir de 18 anos e não há a necessidade de pré-requisitos ou conhecimentos prévios. A capacitação começa até o fim do mês e ocorre em formato presencial no assentamento 26 de Setembro e em Samambaia.

O Projeto Costurando Sonhos tem a execução do Instituto Reciclando o Futuro e tem como diretrizes e premissa básica fomentar a inserção das mulheres no mercado de trabalho, promover a autonomia econômica e social da mulher, através do incentivo ao empreendedorismo e cooperativismo, intensificando as atividades empreendedoras locais, visando à geração de emprego e renda, fortalecendo o enfrentamento à desigualdade socioeconômica, aplicando conceitos e evidenciando práticas capazes de produzir experiências inovadoras e oportunizar negócios.

Fruto de uma parceria com o Ministério das Mulheres, a iniciativa tem como objetivo primordial promover e aumentar a geração de renda das mulheres atendidas, contribuindo para a redução da desigualdade entre homens e mulheres. Além disso, com a capacitação e a geração de renda, o projeto promove a inclusão, a valorização, à efetivação dos direitos, a dignidade, a autonomia financeira e social das mulheres, resultando em melhor qualidade de vida para elas e para suas famílias.

Ao longo de mais de 10 anos de existência, o Reciclando o Futuro já assistiu a cerca de 70 mil famílias por meio de atividades esportivas, culturais, de saúde e de qualificação profissional. “O objetivo dos instituto é criar oportunidades para pessoas que, em condições normais, não conseguiriam acessar a esses serviços devido aos custos”, destacou a fundadora da instituição, Renata Daguiar, durante entrevista no início deste ano.

Inscrições: Reciclando o Futuro

Informações: (61) 99939-8079