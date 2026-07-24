L'Oréal abre trainee com salário de R$ 7.700 e certificação em IA

Correio Braziliense

Podem se inscrever graduados em bacharelado, licenciatura ou tecnólogo com formação concluída entre dezembro de 2022 e julho de 2026, em qualquer curso reconhecido pelo MEC - (crédito: Divulgação/ L’Oréal)

O Grupo L'Oréal no Brasil está com inscrições abertas para o Programa Trainee seedZ 2026, com remuneração de R$ 7.700 e inscrições pelo site traineeloreal.com.br até 31 de agosto. O programa dura 11 meses e oferece duas trilhas: a de negócios, voltada a produtos, marcas e consumidores, e a de expertise, para quem se interessa por pesquisa e inovação, recursos humanos, digital, finanças, TI e operações. Metade das vagas é destinada a pessoas negras.

Antes mesmo da admissão, os candidatos participam de masterclasses, mentorias e uma imersão no uso de inteligência artificial, concluindo a etapa com a certificação L'Oréal AI Ready. Uma vez contratado, o trainee passa por job rotation entre áreas, treinamentos exclusivos, mentoria com líderes e apresentações para o comitê executivo do grupo. As vagas são para atuar em São Paulo ou no Rio de Janeiro, em formato híbrido, com presença no escritório três vezes por semana.

Podem se inscrever graduados em bacharelado, licenciatura ou tecnólogo com formação concluída entre dezembro de 2022 e julho de 2026, em qualquer curso reconhecido pelo MEC. Não é exigido inglês para este processo, mas o idioma costuma ser diferencial em outras etapas da carreira dentro do grupo. A L'Oréal é a maior empresa de beleza do mundo, fundada em 1909, com operação em mais de 150 países.

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