Processo seletivo

Rede Sarah abre seleção para técnico de enfermagem em Brasília com salário de R$ 6,1 mil

São 18 vagas em cinco capitais, com inscrições de 3 a 23 de agosto; contrato é CLT e exige dedicação exclusiva

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Correio Braziliense
postado em 24/07/2026 17:42 / atualizado em 24/07/2026 18:01
O processo seletivo tem duas fases: prova objetiva, prevista para 27 de setembro, e treinamento de até quatro meses - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
O processo seletivo tem duas fases: prova objetiva, prevista para 27 de setembro, e treinamento de até quatro meses - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação publicou nesta sexta-feira (24/7) o edital de um novo processo seletivo para o cargo de técnico de enfermagem. As inscrições serão recebidas de 3 a 23 de agosto pelo site sarah.br/rh, com taxa de R$ 60. São 18 vagas distribuídas entre as unidades de Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador e São Luís.

O processo seletivo tem duas fases: prova objetiva, prevista para 27 de setembro, e treinamento de até quatro meses. Durante o treinamento, o aprovado recebe bolsa mensal de R$ 3.996,78. Ao ser efetivado, assina contrato pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) com salário de R$ 6.148,89 para jornada de 44 horas semanais. O cargo exige dedicação exclusiva — o profissional não pode manter outra fonte de renda, sob pena de demissão por justa causa.

Para concorrer, é necessário ter formação técnica em enfermagem. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência. O processo seletivo tem validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Anote

  • Processo seletivo Rede Sarah — Técnico de Enfermagem
  • Vagas: 18 (Brasília, Fortaleza, RJ, Salvador e São Luís)
  • Inscrições: 3 a 23 de agosto de 2026 Taxa: R$ 60
  • Prova: 27 de setembro de 2026
  • Bolsa no treinamento: R$ 3.996,78 Salário após efetivação: R$ 6.148,89 (CLT, 44h semanais)
  • Inscrição: sarah.br/rh

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