Rede Sarah abre seleção para técnico de enfermagem em Brasília com salário de R$ 6,1 mil

Correio Braziliense

O processo seletivo tem duas fases: prova objetiva, prevista para 27 de setembro, e treinamento de até quatro meses - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação publicou nesta sexta-feira (24/7) o edital de um novo processo seletivo para o cargo de técnico de enfermagem. As inscrições serão recebidas de 3 a 23 de agosto pelo site sarah.br/rh, com taxa de R$ 60. São 18 vagas distribuídas entre as unidades de Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador e São Luís.

O processo seletivo tem duas fases: prova objetiva, prevista para 27 de setembro, e treinamento de até quatro meses. Durante o treinamento, o aprovado recebe bolsa mensal de R$ 3.996,78. Ao ser efetivado, assina contrato pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) com salário de R$ 6.148,89 para jornada de 44 horas semanais. O cargo exige dedicação exclusiva — o profissional não pode manter outra fonte de renda, sob pena de demissão por justa causa.

Para concorrer, é necessário ter formação técnica em enfermagem. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência. O processo seletivo tem validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

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