Agências e empresas oferecem 1.027 vagas de emprego

EuEstudante
postado em 26/07/2026 06:00 / atualizado em 26/07/2026 06:00
A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 33 R$ 2.169,05 + BENEFÍCIOS
- AGENTE DE DEFESA AMBIENTAL 1 R$ 2.100,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 50 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 14 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE ELETRICISTA 2 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE PINTOR 2 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE, AUXILIAR DE BAR 10 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 62 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE BALCONISTA 2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA 35 R$ 1.675,47 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 38 R$ 1.650,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 56 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS 12 R$ 1.682,11 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE MESA 4 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PEIXARIA 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 4 R$ 1.682,11 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO 9 R$ 761,55 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 5 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 19 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 21 R$ 1.682,11 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LOGÍSTICA 1 R$ 1.682,11 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 15 R$ 1.644,41 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE MARCENEIRO 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PINTOR DE AUTOMÓVEIS 1 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- BOMBEIRO HIDRÁULICO 30 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS
- BORRACHEIRO AUXILIAR 2 R$ 1.743,69 + BENEFÍCIOS
- CARPINTEIRO DE OBRAS 52 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- CASEIRO (AGRICULTURA) 1 R$ 2.431,50 + BENEFÍCIOS
- CHAPISTA DE LANCHONETE 3 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- CHURRASQUEIRO 1 R$ 2.400,00 + BENEFÍCIOS
- CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA 1 R$ 1.790,26 + BENEFÍCIOS
- CONSULTOR DE VENDAS 16 R$ 1.632,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO DE RESTAURANTE 7 R$ 1.770,59 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO GERAL 1 R$ 1.850,00 + BENEFÍCIOS
- CUMIM 25 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA 10 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- ESTOQUISTA 3 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- EXPEDIDOR DE MERCADORIAS 4 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 4 R$ 1.882,70 + BENEFÍCIOS
- GARÇOM 11 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- GERENTE DE RESTAURANTE 2 R$ 1.770,59 + BENEFÍCIOS
- GESSEIRO 10 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- LADRILHEIRO 10 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- LAVADOR DE CARROS 10 R$ 1.973,40 + BENEFÍCIOS
- MANOBRISTA 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- MARCENEIRO 1 R$ 2.800,00 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO 2 R$ 2.100,00 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE CÂMBIO 1 R$ 4.500,00 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS 1 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO 4 R$ 2.095,00 + BENEFÍCIOS
- MONITOR INFANTIL 2 R$ 1.770,59 + BENEFÍCIOS
- MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS 20 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA DE CAMINHÃO 1 R$ 2.527,71 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA ENTREGADOR 12 R$ 1.939,04 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 125 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE MÁQUINA EMPILHADEIRA 8 R$ 2.099,47 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) 2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 32 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- PINTOR DE OBRAS 12 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- PREPARADOR DE MASSAS ALIMENTÍCIAS - NA FABRICAÇÃO 3 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
- RECEPCIONISTA ATENDENTE 3 R$ 1.770,59 + BENEFÍCIOS
- RECEPCIONISTA DE HOSPITAL 10 R$ 1.647,00 + BENEFÍCIOS
- RECEPCIONISTA, EM GERAL 3 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 27 R$ 1.670,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 35 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- SERRALHEIRO 1 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 10 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE PEDREIRO 30 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS
- SOLDADOR 10 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE OBRAS CIVIS 1 R$ 3.131,74 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO MECÂNICO (CALEFAÇÃO, VENTILAÇÃO, REFRIGERAÇÃO E
- CLIMATIZAÇÃO) 1 R$ 3.131,74 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA 10 R$ 1.790,26 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR PRACISTA 3 R$ 1.669,80 + BENEFÍCIOS
Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:
Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste