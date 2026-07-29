Espro abre 200 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos em Brasília

Correio Braziliense

Ao concluiro curso, o jovem recebe certificado, material didático e passa a integrar o banco de talentos do Espro - (crédito: Divulgação/Espro)

O Ensino Social Profissionalizante (Espro) está com inscrições abertas para 200 vagas em cursos gratuitos de capacitação profissional em Brasília, destinadas a jovens de 14 a 22 anos. O cadastro é feito pelo site cadfmt.espro.org.br. As seis turmas previstas para o 2º semestre começam entre agosto e outubro, com 100 horas de formação presencial cada. Duas delas terão foco em educação ambiental.

No plano nacional, o Espro oferece 4.720 vagas em 154 turmas distribuídas por 23 cidades de todas as regiões do país. A programação inclui turmas afirmativas voltadas a jovens negros, mulheres, refugiados e migrantes, pessoas LGBTQIAPN+ e jovens com altas habilidades ou superdotação. Em São Paulo, por exemplo, sete turmas terão ênfase em diversidade. No Rio de Janeiro, há formações específicas para mulheres negras e para jovens com altas habilidades. Em Joinville (SC), uma turma será direcionada a refugiados e migrantes.

O recorte afirmativo responde a um dado estrutural: segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) do IBGE, a taxa de desocupação entre jovens de 14 a 24 anos é mais que o dobro da média geral da população, com índices ainda mais acentuados entre jovens negros e mulheres.

Os cursos combinam conteúdos técnicos e comportamentais, com foco em comunicação, trabalho em equipe, organização e pensamento crítico. Ao concluir, o jovem recebe certificado, material didático e passa a integrar o banco de talentos do Espro, podendo ser encaminhado para processos seletivos em programas de Jovem Aprendiz e vagas de entrada em empresas parceiras. Em 2025, 4,5 mil jovens foram formados em 194 turmas. Após a conclusão, 88% afirmaram ter se tornado mais responsáveis e 89% disseram que a capacitação proporcionou novas experiências para o mercado de trabalho.

Anote