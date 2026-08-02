Agências e empresas oferecem 1.178 vagas de emprego

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

OPORTUNIDADES

Oportunidades Tractian Trainee

A Tractian, empresa de inteligência artificial industrial, abriu inscrições para seu Sales Trainee Program, focado em recém-formados de cursos de engenharia e ciências exatas. A iniciativa oferece um salário fixo de R$ 9.700, com previsão de remuneração variável mensal baseada em performance. O programa busca talentos com mente analítica para atuar na linha de frente da empresa, sem exigir experiência prévia em vendas. Os participantes podem seguir três trilhas de desenvolvimento principais que são account executive, sales engineer e customer success manager. Para participar do processo seletivo, os candidatos precisam ter graduação completa em engenharia, administração, economia ou ciências exatas; terem concluído o curso entre janeiro de 2024 e dezembro de 2026 e disponibilidade para trabalhar presencialmente em São Paulo e para realizar viagens pelo Brasil. Além da remuneração, o programa oferece um pacote de benefícios com acesso a plano de saúde e odontológico, vale-refeição de R$ 1.035 mensais, acesso à plataforma Wellhub, subsídio para educação e uma viagem internacional a cada quatro anos de empresa para o destino de sua escolha. As inscrições devem ser realizadas pelo site https://bit.ly/trainee-tractian até 21 de agosto.



L’Oréal Trajetória de talentos



O Programa Trainee L’Oréal 2026 está com inscrições abertas até 31 de agosto e oferece uma remuneração de R$ 7.700 mensais. A iniciativa foi desenhada para acelerar a trajetória de talentos com alto potencial por meio de uma jornada personalizada com duração de 11 meses. Durante o programa, os participantes têm uma experiência imersiva e exclusiva, com uma trilha de desenvolvimento estruturada. É possível atuar em áreas como marketing, comercial, digital, pesquisa e inovação, operações, recursos humanos, finanças, tecnologia da informação e outras. Os candidatos podem escolher entre as trilhas expertise e negócio para impulsionar a carreira na companhia. Para participar, é necessário ter concluído a graduação entre dezembro de 2022 e julho de 2026. São aceitos todos os cursos registrados pelo MEC nas modalidades bacharelado, licenciatura ou tecnólogo. É preciso ter disponibilidade para residir no Rio de Janeiro ou em São Paulo e atuar no modelo híbrido, com três idas ao escritório por semana. Além do salário de R$ 7.700, os benefícios incluem pacote de transferência (realocação); vale-refeição ou vale-alimentação; vale-transporte; auxílio-creche/babá; plano de saúde e odontológico e seguro de vida. As inscrições estão abertas até 31 de agosto pelo site https://bit.ly/4hFvBW2.

Rede Sarah Processo seletivo

A Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação publicou edital para contratação de técnico de enfermagem. As inscrições serão recebidas de 3 a 23 de agosto pelo www.sitesarah.br/rh, com taxa de R$ 60. São 18 vagas distribuídas entre as unidades de Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador e São Luís. O processo seletivo tem duas fases: prova objetiva, prevista para 27 de setembro, e treinamento de até quatro meses. Durante o treinamento, o aprovado recebe bolsa mensal de R$ 3.996,78. Ao ser efetivado, assina contrato pela Consolidação das Leis do Trabalho(CLT) com salário de R$ 6.148,89 para jornada de 44 horas semanais. O cargo exige dedicação exclusiva — o profissional não pode manter outra fonte de renda, sob pena de demissão por justa causa.Para concorrer, é necessário ter formação técnica em enfermagem. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência. O processo seletivo tem validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 45 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 22 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 40 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 6 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS

ARMAZENISTA 5 R$ 1.682,11 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA 20 R$ 1.675,47 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 65 R$ 1.718,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE CONFEITARIA 30 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE CONTABILIDADE 2 R$ 2.512,50 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 8 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES 2 R$ 1.862,09 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 71 R$ 1.686,30 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 14 R$ 1.636,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 16 R$ 1.644,41 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PADEIRO 55 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE SUSHIMAN 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

CARRETEIRO (MOTORISTA DE CAMINHÃO CARRETA) 2 R$ 2.800,00 + BENEFÍCIOS

CHEFE DE COZINHA 5 R$ 5.000,00 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL SETOR DE POSTOS E MOTÉIS NO 3 R$ 2.300,00 + BENEFÍCIOS

EMBALADOR, A MÃO 4 R$ 1.692,50 + BENEFÍCIOS

EMPACOTADOR, A MÃO 41 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 4 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO FAXINEIRO 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 2 R$ 2.400,00 + BENEFÍCIOS

ENTREGADOR DE GÁS (AJUDANTE DE CAMINHÃO) 1 R$ 2.200,00 + BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 40 R$ 1.736,00 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 8 R$ 1.882,70 + BENEFÍCIOS

LADRILHEIRO 4 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA INDUSTRIAL 2 R$ 1.800,00 +

BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 12 R$ 2.247,41 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 190 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 60 R$ 2.403,00 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE ESCAVADEIRA 2 R$ 4.000,00 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA 2 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO 25 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

PADEIRO 40 R$ 2.415,00 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 8 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO DE EDIFICAÇÕES 4 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 25 R$ 1.670,00 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 151 R$ 1.682,11 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE OBRAS CIVIS 1 R$ 3.131,74 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

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