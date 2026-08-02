Agências e empresas oferecem 1.178 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
OPORTUNIDADES
Oportunidades Tractian Trainee
A Tractian, empresa de inteligência artificial industrial, abriu inscrições para seu Sales Trainee Program, focado em recém-formados de cursos de engenharia e ciências exatas. A iniciativa oferece um salário fixo de R$ 9.700, com previsão de remuneração variável mensal baseada em performance. O programa busca talentos com mente analítica para atuar na linha de frente da empresa, sem exigir experiência prévia em vendas. Os participantes podem seguir três trilhas de desenvolvimento principais que são account executive, sales engineer e customer success manager. Para participar do processo seletivo, os candidatos precisam ter graduação completa em engenharia, administração, economia ou ciências exatas; terem concluído o curso entre janeiro de 2024 e dezembro de 2026 e disponibilidade para trabalhar presencialmente em São Paulo e para realizar viagens pelo Brasil. Além da remuneração, o programa oferece um pacote de benefícios com acesso a plano de saúde e odontológico, vale-refeição de R$ 1.035 mensais, acesso à plataforma Wellhub, subsídio para educação e uma viagem internacional a cada quatro anos de empresa para o destino de sua escolha. As inscrições devem ser realizadas pelo site https://bit.ly/trainee-tractian até 21 de agosto.
L’Oréal Trajetória de talentos
O Programa Trainee L’Oréal 2026 está com inscrições abertas até 31 de agosto e oferece uma remuneração de R$ 7.700 mensais. A iniciativa foi desenhada para acelerar a trajetória de talentos com alto potencial por meio de uma jornada personalizada com duração de 11 meses. Durante o programa, os participantes têm uma experiência imersiva e exclusiva, com uma trilha de desenvolvimento estruturada. É possível atuar em áreas como marketing, comercial, digital, pesquisa e inovação, operações, recursos humanos, finanças, tecnologia da informação e outras. Os candidatos podem escolher entre as trilhas expertise e negócio para impulsionar a carreira na companhia. Para participar, é necessário ter concluído a graduação entre dezembro de 2022 e julho de 2026. São aceitos todos os cursos registrados pelo MEC nas modalidades bacharelado, licenciatura ou tecnólogo. É preciso ter disponibilidade para residir no Rio de Janeiro ou em São Paulo e atuar no modelo híbrido, com três idas ao escritório por semana. Além do salário de R$ 7.700, os benefícios incluem pacote de transferência (realocação); vale-refeição ou vale-alimentação; vale-transporte; auxílio-creche/babá; plano de saúde e odontológico e seguro de vida. As inscrições estão abertas até 31 de agosto pelo site https://bit.ly/4hFvBW2.
Rede Sarah Processo seletivo
A Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação publicou edital para contratação de técnico de enfermagem. As inscrições serão recebidas de 3 a 23 de agosto pelo www.sitesarah.br/rh, com taxa de R$ 60. São 18 vagas distribuídas entre as unidades de Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador e São Luís. O processo seletivo tem duas fases: prova objetiva, prevista para 27 de setembro, e treinamento de até quatro meses. Durante o treinamento, o aprovado recebe bolsa mensal de R$ 3.996,78. Ao ser efetivado, assina contrato pela Consolidação das Leis do Trabalho(CLT) com salário de R$ 6.148,89 para jornada de 44 horas semanais. O cargo exige dedicação exclusiva — o profissional não pode manter outra fonte de renda, sob pena de demissão por justa causa.Para concorrer, é necessário ter formação técnica em enfermagem. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência. O processo seletivo tem validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 45 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 22 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 40 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 6 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS
- ARMAZENISTA 5 R$ 1.682,11 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA 20 R$ 1.675,47 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 65 R$ 1.718,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE CONFEITARIA 30 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE CONTABILIDADE 2 R$ 2.512,50 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 8 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES 2 R$ 1.862,09 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 71 R$ 1.686,30 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 14 R$ 1.636,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 16 R$ 1.644,41 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PADEIRO 55 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE SUSHIMAN 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- CARRETEIRO (MOTORISTA DE CAMINHÃO CARRETA) 2 R$ 2.800,00 + BENEFÍCIOS
- CHEFE DE COZINHA 5 R$ 5.000,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO GERAL SETOR DE POSTOS E MOTÉIS NO 3 R$ 2.300,00 + BENEFÍCIOS
- EMBALADOR, A MÃO 4 R$ 1.692,50 + BENEFÍCIOS
- EMPACOTADOR, A MÃO 41 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 4 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO FAXINEIRO 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 2 R$ 2.400,00 + BENEFÍCIOS
- ENTREGADOR DE GÁS (AJUDANTE DE CAMINHÃO) 1 R$ 2.200,00 + BENEFÍCIOS
- ESTOQUISTA 40 R$ 1.736,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 8 R$ 1.882,70 + BENEFÍCIOS
- LADRILHEIRO 4 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA INDUSTRIAL 2 R$ 1.800,00 +
- BENEFÍCIOS
- MOTORISTA DE CAMINHÃO 12 R$ 2.247,41 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 190 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA 60 R$ 2.403,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE ESCAVADEIRA 2 R$ 4.000,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA 2 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO 25 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- PADEIRO 40 R$ 2.415,00 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 8 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO DE EDIFICAÇÕES 4 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- PIZZAIOLO 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 25 R$ 1.670,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 151 R$ 1.682,11 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE OBRAS CIVIS 1 R$ 3.131,74 + BENEFÍCIOS