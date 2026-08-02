Empreendendo com a boa mesa

Correio Braziliense

O programa integra o portfólio de conteúdos da ProdCumaru voltado à cultura, ao comportamento e ao empreendedorismo - (crédito: Divulgação)

Toda boa história de empreendedorismo gastronômico começa muito antes do prato chegar à mesa. É esse caminho de ideia a negócio, de receita de família a cardápio de sucesso, que o programa Rolê e Receita, da ProdCumaru, se propõe a contar. Ao longo de 46 episódios o programa reúne grandes nomes do setor para bate-papos inspiradores que podem abrir e muito a mente de quem busca avançar no mercado de comida.

Entre os entrevistados estão Bruna Bertozzi e Lucas Arteaga, do Páprica Burger; Giordano Bomfim, da Ernesto Cafés Especiais; o jovem Júlio Cesar, premiado hamburgueiro de apenas 14 anos; e Júlia Almeida, vencedora do Prêmio Chef Revelação pela revista Veja.

“Diferente de um programa tradicional de culinária, Rolê e Receita não tem como foco o passo a passo de uma receita, mas a pessoa por trás dela’, destacou a Diretora Criativa e Fundadora da ProdCumaru, Klívia Cosme. “Cada episódio recebe um convidado ligado ao universo gastronômico, de donos de restaurante a confeiteiras, de chefs a empreendedores de delivery para uma conversa sobre como a ideia nasceu, os desafios de tirar um negócio do papel e o que aprenderam pelo caminho”, completou.

"A gente queria fugir do óbvio. Todo mundo já viu receita sendo feita. O que a gente raramente vê é a pessoa por trás do negócio, o momento em que ela decidiu arriscar, os erros que cometeu, o que mudaria se pudesse voltar atrás", explica Klívia Cosme.

Produções criativas

O programa integra o portfólio de conteúdos da ProdCumaru voltado à cultura, ao comportamento e ao empreendedorismo, e reforça a proposta da produtora de dar espaço a histórias e vozes que raramente ganham holofote no jornalismo tradicional.

A ProdCumaru é uma produtora audiovisual brasileira sediada em Brasília que desenvolve podcasts e conteúdos digitais voltados a temas sociais, comportamento, cultura e gastronomia. Além de Rolê e Receita, mantém programas como Abuso Narcísico e Abuso Silencioso, distribuídos em áudio e vídeo pelo YouTube e Spotify.

Assista ao Rolê e Receita.