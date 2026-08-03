OAB: repescagem para o 47º Exame de Ordem tem inscrições até quinta (7)

Correio Braziliense

Ordem dos Advogados do Brasil OAB - Conselho Federal - (crédito: OAB/Divulgação)

As inscrições para o reaproveitamento da 1ª fase no 47º Exame de Ordem Unificado estão abertas até quinta-feira (7/8) no portal da Fundação Getulio Vargas (oab.fgv.br). A modalidade permite que candidatos aprovados na 1ª fase do 46º exame, mas reprovados na 2ª, refaçam apenas a prova prático-profissional, sem repetir as 80 questões objetivas. A 2ª fase do 47º EOU está marcada para 18 de outubro.

O resultado definitivo do 46º Exame de Ordem foi divulgado na última quarta-feira (29/7), com 25.693 aprovados na prova prático-profissional, aplicada em 21 de junho, em todas as 27 seccionais do país. A consulta individual ao espelho de correção está disponível no portal oab.fgv.br. As respostas aos recursos interpostos entre 15 e 17 de julho também podem ser conferidas.

O prazo recursal recebeu contestações concentradas na prova de Direito Civil, a mais questionada desta edição. A peça pedia a medida judicial adequada para a defesa de uma mulher que teve o imóvel residencial penhorado sem ter sido citada no processo. A banca indicou embargos de terceiro como resposta correta, mas candidatos argumentaram que embargos à execução e agravo de instrumento também seriam cabíveis.

O 47º Exame de Ordem Unificado tem a prova objetiva (1ª fase) marcada para 6 de setembro. Candidatos que não se enquadram na repescagem devem aguardar o edital regular de inscrição.

Anote

46º Exame de Ordem — resultado definitivo

47º Exame de Ordem