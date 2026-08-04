AgSUS abre processo seletivo com salários que chegam a R$ 12,9 mil

Correio Braziliense

As inscrições podem ser feitas entre os dias 6 e 10 de agosto - (crédito: Reprodução/AgSUS)

A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) realiza um processo seletivo simplificado com 42 vagas imediatas e cadastro de reserva. As oportunidades são para atuar no Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Xavante, localizado em Barra do Garças (MT). As inscrições podem ser feitas entre os dias 6 e 10 de agosto, pelo site https://agenciasus.org.br/trabalheconosco/. A remuneração varia de R$ 2.200 a R$ 12.903, com vagas para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

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Realizada por demanda da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), do Ministério da Saúde, a seleção prioriza a contratação de pessoas indígenas. Candidatos com experiência no Sistema Único de Saúde (SUS), na saúde indígena e em contextos interculturais também são valorizados.



Vagas disponíveis

As oportunidades de nível superior são para os cargos de analista técnico de saúde indígena, apoiador técnico de saneamento, apoiador técnico em saúde, assistente social, cirurgião-dentista e enfermeiro. Há também vagas para engenheiro civil, farmacêutico, nutricionista, psicólogo e supervisor de saúde ambiental.



Para nível técnico, as chances incluem técnico de enfermagem, de edificações, de laboratório, eletrotécnico, em saneamento e controle ambiental e em saúde bucal. O processo seletivo contempla ainda os cargos de assistente administrativo, agente de combate às endemias e auxiliar de saúde bucal.



Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.