MEC distribui 937 cargos de professor para novos câmpus de institutos federais

Correio Braziliense

O Ministério da Educação (MEC) autorizou nesta quarta-feira (5/8), por meio da Portaria nº 657/2026, a distribuição de 937 cargos de professor do ensino básico, técnico e tecnológico para a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - (crédito: Flickr - Senado Federal)

O Ministério da Educação (MEC) autorizou nesta quarta-feira (5/8), por meio da Portaria nº 657/2026, a distribuição de 937 cargos de professor do ensino básico, técnico e tecnológico para a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Os postos contemplam 63 unidades de ensino em 28 institutos federais que têm autorização de funcionamento.

A medida integra o plano de expansão de mais de 100 novos câmpus financiados pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), com investimento de R$ 4,3 bilhões. Em julho, o MEC publicou a Portaria nº 591/2026, que autorizou o funcionamento de 24 novos câmpus em 12 estados, elevando o total de unidades da rede para 754. No início do mesmo mês, dez câmpus foram inaugurados de forma simultânea em São Paulo, Amazonas, Espírito Santo e Piauí, com capacidade para ofertar 11,6 mil vagas.

Os 937 cargos viabilizam a contratação dos primeiros professores efetivos das novas unidades. Os institutos federais precisarão abrir concursos públicos para preencher as vagas — os editais e cronogramas são definidos por cada instituição de forma independente. A expectativa é que as primeiras seleções sejam publicadas ainda em 2026.

Anote

Portaria MEC nº 657/2026 — publicada em 5 de agosto