Agências e empresas oferecem 1.589 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
PROCESSO SELETIVO
A Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação abriu processo seletivo simplificado para o cargo de técnico de enfermagem. São oferecidas cinco vagas para Brasília, além da formação de cadastro reserva, com um salário inicial de R$ 6.148,89. As inscrições seguem até 23 de agosto, e a taxa de participação é de R$ 60. O processo seletivo é composto por duas fases eliminatórias: uma prova objetiva e um treinamento. A prova objetiva, de caráter também classificatório, vale 100 pontos. A prova objetiva terá duração de quatro horas e será aplicada presencialmente, no turno da manhã. O local e o horário de realização do exame estarão disponíveis para consulta individual no site. Os candidatos habilitados e classificados nesta primeira etapa serão convocados para o treinamento, respeitando o limite de vagas estabelecido. O gabarito oficial preliminar está prevista para 29 de setembro de 2026. A etapa de treinamento terá duração de até quatro meses e consiste em atividades de aprendizagem em situações reais de trabalho. Durante esse período, o candidato receberá uma bolsa mensal de R$ 3.996,78, valor que não corresponde ao salário inicial do cargo. As inscrições devem ser realizadas pelo site https://www2.sarah.br/ProcessoSeletivo/Selecao?nl=1.
ATENTO VAGA
A Atento anunciou a abertura de uma vaga para analista de suporte de atendimento logístico II no Distrito Federal. A oportunidade oferece um salário de R$ 2.277,00 e não exige ensino superior completo. O profissional selecionado atuará na gestão de processos logísticos, com foco em atendimento de pedidos e faturamento. As atividades incluem o planejamento e a otimização de todas as etapas para garantir que produtos e materiais cheguem ao destino no prazo correto, além de cuidar do transporte e da distribuição das mercadorias. A jornada de trabalho é das 10h às 19h48, de domingo a quinta-feira, com folgas fixas às sextas-feiras e aos sábados. Para se candidatar, é preciso ter ensino médio completo; ser maior de 18 anos; conhecimento em excel; boa comunicação verbal e escrita; facilidade para trabalhar em equipe e planejamento, organização e raciocínio lógico. O ensino superior cursando ou completo é considerado um diferencial. A vaga no DF faz parte de uma contratação maior da empresa, que abriu 6.474 postos de trabalho em 10 estados. Os interessados devem se cadastrar no site https://encurtador.com.br/Qulw.
SÍRIO-LIBANÊS
RESIDÊNCIA MÉDICA
O Hospital Sírio-Libanês divulgou o edital para o processo seletivo de 2027, com 83 vagas para atuação em São Paulo e Brasília. As oportunidades contemplam tanto áreas de acesso direto quanto especialidades com pré-requisito. A bolsa oferecida aos residentes segue o valor nacional, que é de aproximadamente 4,1 mil reais. Entre as especialidades disponíveis estão: anestesiologia, clínica médica, cirurgia geral, dermatologia, ginecologia e obstetrícia, medicina de família e comunidade e medicina intensiva. A lista continua com neurologia, pediatria, radiologia, cardiologia, oncologia clínica, mastologia e transplante de medula óssea. As inscrições podem ser feitas até 14 de agosto, mediante o pagamento de uma taxa de 680 reais. A primeira fase do processo é uma prova objetiva, marcada para o dia 27 de setembro, no período da tarde. Para facilitar o acesso dos candidatos, a prova será aplicada em cinco cidades diferentes: São Paulo, Belém, Brasília, Florianópolis e Salvador. Após a etapa objetiva, o processo continua de formas distintas para cada tipo de vaga. O edital completo está disponível no site https://encurtador.com.br/pbYW.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 88 R$ 1.682,00 + BENEFÍCIOS
- AGENTE DE PORTARIA 3 R$ 2.184,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 15 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 25 R$ 1.691,80 + BENEFÍCIOS
- ARTE-FINALISTA 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1 R$ 1.891,57 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 26 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 26 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 45 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO 11 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 20 R$ 1.670,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE CONFEITARIA 45 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 63 R$ 1.670,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 70 R$ 1.670,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 55 R$ 1.622,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 5 R$ 1.650,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PADEIRO 65 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE SUSHIMAN 25 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- BOMBEIRO HIDRÁULICO 10 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- CHAPISTA DE LANCHONETE 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- CHURRASQUEIRO 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA 1 R$ 1.790,26 + BENEFÍCIOS
- CONTOR DE VENDAS 20 R$ 2.100,00 + BENEFÍCIOS
- COPEIRO 100 R$ 1.670,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO GERAL 40 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA 15 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- EMPACOTADOR, A MÃO 30 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 3 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 6 R$ 1.721,00 + BENEFÍCIOS
- ESTOQUISTA 2 R$ 1.790,26 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE LOJA 1 R$ 1.790,26 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 35 R$ 1.882,70 + BENEFÍCIOS
- LADRILHEIRO 10 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- LAVADOR DE AUTOMÓVEIS 5 R$ 1.860,00 + BENEFÍCIOS
- LAVADOR DE CARROS SETORES COMPLEMENTARES 10 R$ 2.107,30 + BENEFÍCIOS
- LAVADOR DE CARROS 10 R$ 2.107,30 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO 2 R$ 2.401,00 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE VEÍCULOS 3 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- MONTADOR DE CENTRAIS ELÉTRICAS 1 R$ 1.925,00 + BENEFÍCIOS
- MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 1 R$ 2.120,00 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS 2 R$ 1.860,00 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA ENTREGADOR 7 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- NUTRICIONISTA 20 R$ 3.641,02 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 154 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) 20 R$ 1.790,26 + BENEFÍCIOS
- PADEIRO 55 R$ 2.415,00 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 40 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- PIZZAIOLO 49 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 65 R$ 1.670,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 95 R$ 1.682,11 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 30 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS
- SUBGERENTE DE LOJA (OPERAÇÕES COMERCIAIS) 2 R$ 2.416,25 + BENEFÍCIOS
- SUPERVISOR COMERCIAL 6 R$ 2.700,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 51 R$ 2.596,47 + BENEFÍCIOS
- TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE
ÁREAS PÚBLICAS 60 R$ 1.686,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA 10 R$ 1.790,26 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 3 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR PRACISTA 5 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- VIDRACEIRO 1 R$ 2.700,00 + BENEFÍCIOS