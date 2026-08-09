Agências e empresas oferecem 1.589 vagas de emprego

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. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

PROCESSO SELETIVO

A Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação abriu processo seletivo simplificado para o cargo de técnico de enfermagem. São oferecidas cinco vagas para Brasília, além da formação de cadastro reserva, com um salário inicial de R$ 6.148,89. As inscrições seguem até 23 de agosto, e a taxa de participação é de R$ 60. O processo seletivo é composto por duas fases eliminatórias: uma prova objetiva e um treinamento. A prova objetiva, de caráter também classificatório, vale 100 pontos. A prova objetiva terá duração de quatro horas e será aplicada presencialmente, no turno da manhã. O local e o horário de realização do exame estarão disponíveis para consulta individual no site. Os candidatos habilitados e classificados nesta primeira etapa serão convocados para o treinamento, respeitando o limite de vagas estabelecido. O gabarito oficial preliminar está prevista para 29 de setembro de 2026. A etapa de treinamento terá duração de até quatro meses e consiste em atividades de aprendizagem em situações reais de trabalho. Durante esse período, o candidato receberá uma bolsa mensal de R$ 3.996,78, valor que não corresponde ao salário inicial do cargo. As inscrições devem ser realizadas pelo site https://www2.sarah.br/ProcessoSeletivo/Selecao?nl=1.

ATENTO VAGA

A Atento anunciou a abertura de uma vaga para analista de suporte de atendimento logístico II no Distrito Federal. A oportunidade oferece um salário de R$ 2.277,00 e não exige ensino superior completo. O profissional selecionado atuará na gestão de processos logísticos, com foco em atendimento de pedidos e faturamento. As atividades incluem o planejamento e a otimização de todas as etapas para garantir que produtos e materiais cheguem ao destino no prazo correto, além de cuidar do transporte e da distribuição das mercadorias. A jornada de trabalho é das 10h às 19h48, de domingo a quinta-feira, com folgas fixas às sextas-feiras e aos sábados. Para se candidatar, é preciso ter ensino médio completo; ser maior de 18 anos; conhecimento em excel; boa comunicação verbal e escrita; facilidade para trabalhar em equipe e planejamento, organização e raciocínio lógico. O ensino superior cursando ou completo é considerado um diferencial. A vaga no DF faz parte de uma contratação maior da empresa, que abriu 6.474 postos de trabalho em 10 estados. Os interessados devem se cadastrar no site https://encurtador.com.br/Qulw.

SÍRIO-LIBANÊS

RESIDÊNCIA MÉDICA

O Hospital Sírio-Libanês divulgou o edital para o processo seletivo de 2027, com 83 vagas para atuação em São Paulo e Brasília. As oportunidades contemplam tanto áreas de acesso direto quanto especialidades com pré-requisito. A bolsa oferecida aos residentes segue o valor nacional, que é de aproximadamente 4,1 mil reais. Entre as especialidades disponíveis estão: anestesiologia, clínica médica, cirurgia geral, dermatologia, ginecologia e obstetrícia, medicina de família e comunidade e medicina intensiva. A lista continua com neurologia, pediatria, radiologia, cardiologia, oncologia clínica, mastologia e transplante de medula óssea. As inscrições podem ser feitas até 14 de agosto, mediante o pagamento de uma taxa de 680 reais. A primeira fase do processo é uma prova objetiva, marcada para o dia 27 de setembro, no período da tarde. Para facilitar o acesso dos candidatos, a prova será aplicada em cinco cidades diferentes: São Paulo, Belém, Brasília, Florianópolis e Salvador. Após a etapa objetiva, o processo continua de formas distintas para cada tipo de vaga. O edital completo está disponível no site https://encurtador.com.br/pbYW.

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