Aula gratuita de oratória no Pátio Brasil ensina técnicas para falar em público

Correio Braziliense

Marina Figueiredo, criadora do método FLUIR: "Dominar um assunto não significa saber comunicá-lo" | Foto: Divulgação/Arquivo pessoal - (crédito: Fotógrafo Igor souza)

A jornalista e mentora em comunicação Marina Figueiredo realiza nesta quinta-feira (13/8), às 19h, aula inaugural gratuita de oratória na sala 510 da Torre A do Pátio Brasil Shopping (torres comerciais, acesso pela W3 Sul). O encontro é aberto a qualquer pessoa que queira aprender técnicas para falar em público com mais segurança — de apresentações no trabalho a gravações de vídeo. As vagas são limitadas a 20 participantes e a inscrição é feita pelo WhatsApp (61) 99170-0606 ou pelo site fluiroratoria.com.br.

A aula faz parte do lançamento da terceira turma do Fluir Oratória, curso presencial com 17 encontros semanais ao longo de quatro meses. O conteúdo da formação completa abrange linguagem corporal, storytelling, persuasão, controle do nervosismo, apresentações corporativas e comunicação digital. As turmas são reduzidas para garantir prática e devolutivas individuais. Quem concluir recebe certificado. O curso completo custa R$ 2.500, com opções de parcelamento.

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Aula inaugural gratuita — Fluir