Aula gratuita de oratória no Pátio Brasil ensina técnicas para falar em público

A jornalista e mentora em comunicação Marina Figueiredo realiza nesta quinta-feira (13/8), às 19h, aula inaugural gratuita de oratória na sala 510 da Torre A do Pátio Brasil Shopping (torres comerciais, acesso pela W3 Sul). O encontro é aberto a qualquer pessoa que queira aprender técnicas para falar em público com mais segurança — de apresentações no trabalho a gravações de vídeo. As vagas são limitadas a 20 participantes e a inscrição é feita pelo WhatsApp (61) 99170-0606 ou pelo site fluiroratoria.com.br.
A aula faz parte do lançamento da terceira turma do Fluir Oratória, curso presencial com 17 encontros semanais ao longo de quatro meses. O conteúdo da formação completa abrange linguagem corporal, storytelling, persuasão, controle do nervosismo, apresentações corporativas e comunicação digital. As turmas são reduzidas para garantir prática e devolutivas individuais. Quem concluir recebe certificado. O curso completo custa R$ 2.500, com opções de parcelamento.
Anote
Aula inaugural gratuita — Fluir
- Oratória Data: 13 de agosto de 2026 (quinta-feira), às 19h
- Local: Sala 510, Torre A do Pátio Brasil Shopping (torres comerciais, acesso pela W3 Sul)
- Vagas: 20 (limitadas)
- Inscrição: WhatsApp (61) 99170-0606 ou fluiroratoria.com.br