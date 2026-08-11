Exército abre seleção temporária com vagas para quatro estados do Nordeste

Correio Braziliense

Vagas são para cadastro reserva, com atuação em Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Comando da 7ª Região Militar (7ª RM) do Exército Brasileiro recebe inscrições para processo seletivo simplificado de prestação de serviço militar voluntário temporário até às 15h desta quarta-feira (12/8). As oportunidades são para cadastro reserva nos cargos de oficial técnico temporário (nível superior), sargento técnico temporário (nível técnico) e cabo especialista temporário (nível fundamental com curso profissionalizante), com atuação em Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. Podem participar candidatos de ambos os sexos com, no máximo, 40 anos na data da incorporação. A seleção é gratuita e o cadastro deve ser feito exclusivamente pelo computador, no site 7rm.eb.mil.br, com uso preferencial do navegador Mozilla Firefox — o sistema não aceita inscrição por celular.

O período inicial de prestação de serviço é de 12 meses, com possibilidade de prorrogação até o limite de 96 meses (oito anos). O soldo básico mensal, conforme a tabela vigente desde janeiro de 2026, é de R$ 7.988 para aspirante a oficial (nível superior), R$ 4.177 para 3º sargento (nível técnico) e R$ 2.869 para cabo especialista (nível fundamental com curso profissionalizante). Os valores não incluem adicionais e gratificações previstos em lei. Entre os requisitos, o edital exige altura mínima de 1,60 metro para homens e 1,55 metro para mulheres, além de nacionalidade brasileira nata para o cargo de oficial e brasileira nata ou naturalizada para os demais. O processo seletivo é composto por avaliação curricular, heteroidentificação complementar (para cotistas), inspeção de saúde, exame de aptidão física e seleção complementar para incorporação.

Anote

As inscrições encerram às 15h de quarta-feira (12/8), no site 7rm.eb.mil.br. O cadastro deve ser feito pelo computador — não é possível se inscrever pelo celular. A seleção não cobra taxa.