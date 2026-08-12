MEC lança curso gratuito de Inteligência Artificial para educadores

Correio Braziliense

A elaboração de planos de aula e avaliações acessíveis com o apoio de ferramentas digitais também faz parte do programa. - (crédito: AFP)

O Ministério da Educação (MEC) abriu 5 mil vagas para um curso gratuito e on-line sobre o uso da inteligência artificial na prática docente. A formação tem carga horária de 80 horas e oferece certificado aos participantes que cumprirem os requisitos de conclusão. As vagas para o curso IA na prática: uso ético, criativo e pedagógico – Ensino Médio são preenchidas por ordem de inscrição. A iniciativa busca apresentar as possibilidades de aplicação da tecnologia no cotidiano pedagógico.

Embora seja voltado a professores do ensino médio, o curso também aceita educadores, estudantes de pedagogia e licenciaturas, além de coordenadores pedagógicos. Outros profissionais interessados no tema podem participar. As inscrições devem ser realizadas pelo site https://avamec.mec.gov.br/v2/#/instituicao/seb/curso/21119/informacoes.

O que o curso ensina

A proposta da formação é combinar fundamentos técnicos com questões éticas e aplicações educacionais. O conteúdo vai de conceitos básicos a situações práticas, como o planejamento de atividades e a produção de materiais com IA. Organizada em cinco módulos, a formação aborda a inteligência artificial de forma progressiva. Os temas incluem dados, algoritmos, aprendizado de máquina e redes neurais, sempre com foco nas demandas da educação.



O primeiro módulo serve como uma introdução, apresentando a evolução da tecnologia e o papel dos dados. Em seguida, o conteúdo foca no letramento em inteligência artificial, tratando de vieses, funcionamento de modelos e limitações das ferramentas. A formação também discute os impactos sociais da IA, como a indústria 5.0 e as desigualdades. O uso ético da tecnologia nas práticas docentes é outro ponto central do conteúdo, aproximando conhecimento técnico e responsabilidade.



Nas etapas finais, o curso explora aplicações pedagógicas. Os participantes aprendem sobre chatbots e a geração de textos, imagens e músicas. A elaboração de planos de aula e avaliações acessíveis com o apoio de ferramentas digitais também faz parte do programa. Por fim, o percurso aborda o referencial curricular e a integração da inteligência artificial com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), reunindo competências e habilidades para o ensino fundamental II e o ensino médio.