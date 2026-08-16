Agências e empresas oferecem 1.498 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
TRAINEE
O Itaú Unibanco abriu as inscrições para trainee com foco na formação de líderes para a organização. A iniciativa oferece um salário de R$ 9.350, mais participação nos lucros e resultados, e busca acelerar a carreira de novos talentos. As inscrições devem ser feitas até o dia 1º de setembro no site https://traineeitauunibanco.com.br/ . Podem participar estudantes e recém-formados de qualquer curso de graduação, com conclusão entre dezembro de 2024 e dezembro de 2027. O inglês avançado é exigido apenas para a trilha de finanças. O programa terá duração de 18 meses e inclui treinamentos em inteligência artificial, mercado financeiro, dados e estratégia. A edição de 2027 foi reestruturada em seis trilhas estratégicas: finanças, riscos, crédito e analytics, estratégia de negócios, produtos digitais e pessoas. As áreas abrangem desde planejamento financeiro e gestão de riscos até o desenvolvimento de produtos digitais. O processo seletivo é composto por cinco etapas, que incluem testes de lógica, entrevistas e dinâmicas com executivos. A etapa final será presencial em São Paulo, e o banco custeará o deslocamento de finalistas que residem a mais de 100 km do local. O modelo de trabalho é híbrido, com base em São Paulo (SP), e jornada de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.
NESTLÉ
VOCÊ FAZ PARTE DESSA HISTÓRIA
A Nestlé abriu as inscrições para seu Programa de Trainee 2027, com o lema Você já faz parte dessa história. Os interessados podem se candidatar até 9 de setembro e devem ter concluído a graduação, seja bacharelado, seja licenciatura ou tecnólogo, entre dezembro de 2022 e dezembro de 2026. A principal novidade do processo seletivo é a oferta de uma jornada de capacitação gratuita para todos os inscritos. Após a inscrição, o candidato passa por uma trilha de testes online para avaliação de competências e habilidades. As etapas seguintes incluem painéis com a equipe de gestão de pessoas, dinâmicas, entrevistas com lideranças e avaliações finais. Um diferencial do programa é o retorno oferecido aos participantes. Todos recebem uma devolutiva sobre seu desempenho, independentemente da fase. Os finalistas ganham um feedback individual e personalizado, com análise de pontos fortes e oportunidades de desenvolvimento. Os trainees selecionados recebem remuneração compatível com o mercado e um pacote de benefícios que inclui assistência médica, odontológica e de medicamentos, além de previdência privada, seguro de vida e participação nos lucros. Também são oferecidos desconto em produtos, vale-refeição e licenças parentais. As vagas exigem disponibilidade para mudança de localidade, já que o programa inclui rotações de desenvolvimento que podem durar de 4 a 12 meses. As inscrições devem ser realizadas pelo site https://amostras.euqueronestle.com.br/traineenestle/.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 64 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 51 R$ 1.674,70 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE ELETRICISTA 4 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE FARMÁCIA 24 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS ZONA INDUSTRIAL 30 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE SERRALHEIRO 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE, AUXILIAR DE BAR 10 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- ARTE-FINALISTA 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- ASSENTADOR DE MÁRMORES, GRANITOS E OUTRAS PEDRAS DECORATIVAS 2 R$ 2.700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE BALCÃO 5 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE CAFETERIA 3 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA 5 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 5 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 113 R$ 1.675,47 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS 2 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 60 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DO SETOR DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO 25 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE
- ALMOXARIFADO 5 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE CONFEITARIA . 30 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 37 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE INVENTÁRIO 5 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LAVANDERIA S 10 R$ 1.702,05 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 75 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 10 R$ 1.773,75 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PADEIRO 35 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE SUSHIMAN 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- BOMBEIRO HIDRÁULICO 12 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- CAFETEIRO 3 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- CALCETEIRO 10 R$ 3.447,00 + BENEFÍCIOS
- CAMAREIRO DE HOTEL S 10 R$ 1.702,05 + BENEFÍCIOS
- CHURRASQUEIRO 3 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- CONSULTOR DE VENDAS 15 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- COORDENADOR DE RESTAURANTE 5 R$ 2.090,00 + BENEFÍCIOS
- COPEIRO 4 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO DE HOSPITAL 17 R$ 1.728,31 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO DE RESTAURANTE 5 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS
- CUMIM 25 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA 10 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- EMPACOTADOR, A MÃO 8R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- ESTOQUISTA 52 R$ 1.736,00 + BENEFÍCIOS
- ETIQUETADOR 15 R$ 1.680,00 + BENEFÍCIOS
- FIEL DE DEPÓSITO 3 R$ 1.690,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 18 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- GARÇOM 10 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS
- GERENTE DE VENDAS 3 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS
- INSTALADOR DE CORTINAS E PERSIANAS, PORTAS SANFONADAS E BOXE 10 R$ 2.200,00 + BENEFÍCIOS
- LADRILHEIRO 16 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS 10 R$ 2.200,00 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA ENTREGADOR 3 R$ 2.344,48 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 98 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA 80 R$ 2.403,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO S 15 R$ 1.920,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) 8 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- PADEIRO 35 R$ 2.415,00 + BENEFÍCIOS
- PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS 1 R$ 225,00 DIA + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 50 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- PIZZAIOLO 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 120 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- SERRALHEIRO 10 R$ 2.200,00 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 140 R$ 1.707,20 + BENEFÍCIOS
- SINALEIRO DE CAMPO NAS OPERAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÕES 2 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- SUBGERENTE DE LOJA (OPERAÇÕES COMERCIAIS) 2 R$ 2.416,25 + BENEFÍCIOS
- SUBGERENTE DE RESTAURANTE 1 R$ 2.579,00 + BENEFÍCIOS
- SUPERVISOR DE LAVANDERIAS 3 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA 1 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE REDE (TELECOMUNICAÇÕES) 8 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS 30 R$ 1.686,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA 10 R$ 1.790,26 + BENEFÍCIOS
- ZELADOR NORTE 5 R$ 2.029,62 + BENEFÍCIOS