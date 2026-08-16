GUIA DE EMPREGO

Agências e empresas oferecem 1.498 vagas de emprego

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EuEstudante
postado em 16/08/2026 06:00 / atualizado em 16/08/2026 06:00
. - (crédito: EuEstudante)
. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

TRAINEE

O Itaú Unibanco abriu as inscrições para trainee com foco na formação de líderes para a organização. A iniciativa oferece um salário de R$ 9.350, mais participação nos lucros e resultados, e busca acelerar a carreira de novos talentos. As inscrições devem ser feitas até o dia 1º de setembro no site https://traineeitauunibanco.com.br/ . Podem participar estudantes e recém-formados de qualquer curso de graduação, com conclusão entre dezembro de 2024 e dezembro de 2027. O inglês avançado é exigido apenas para a trilha de finanças. O programa terá duração de 18 meses e inclui treinamentos em inteligência artificial, mercado financeiro, dados e estratégia. A edição de 2027 foi reestruturada em seis trilhas estratégicas: finanças, riscos, crédito e analytics, estratégia de negócios, produtos digitais e pessoas. As áreas abrangem desde planejamento financeiro e gestão de riscos até o desenvolvimento de produtos digitais. O processo seletivo é composto por cinco etapas, que incluem testes de lógica, entrevistas e dinâmicas com executivos. A etapa final será presencial em São Paulo, e o banco custeará o deslocamento de finalistas que residem a mais de 100 km do local. O modelo de trabalho é híbrido, com base em São Paulo (SP), e jornada de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

NESTLÉ

VOCÊ FAZ PARTE DESSA HISTÓRIA

A Nestlé abriu as inscrições para seu Programa de Trainee 2027, com o lema Você já faz parte dessa história. Os interessados podem se candidatar até 9 de setembro e devem ter concluído a graduação, seja bacharelado, seja licenciatura ou tecnólogo, entre dezembro de 2022 e dezembro de 2026. A principal novidade do processo seletivo é a oferta de uma jornada de capacitação gratuita para todos os inscritos. Após a inscrição, o candidato passa por uma trilha de testes online para avaliação de competências e habilidades. As etapas seguintes incluem painéis com a equipe de gestão de pessoas, dinâmicas, entrevistas com lideranças e avaliações finais. Um diferencial do programa é o retorno oferecido aos participantes. Todos recebem uma devolutiva sobre seu desempenho, independentemente da fase. Os finalistas ganham um feedback individual e personalizado, com análise de pontos fortes e oportunidades de desenvolvimento. Os trainees selecionados recebem remuneração compatível com o mercado e um pacote de benefícios que inclui assistência médica, odontológica e de medicamentos, além de previdência privada, seguro de vida e participação nos lucros. Também são oferecidos desconto em produtos, vale-refeição e licenças parentais. As vagas exigem disponibilidade para mudança de localidade, já que o programa inclui rotações de desenvolvimento que podem durar de 4 a 12 meses. As inscrições devem ser realizadas pelo site https://amostras.euqueronestle.com.br/traineenestle/.

PRECISA-SE

  • AÇOUGUEIRO 64 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 51 R$ 1.674,70 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE ELETRICISTA 4 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE FARMÁCIA 24 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE OBRAS ZONA INDUSTRIAL 30 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE SERRALHEIRO 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE, AUXILIAR DE BAR 10 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
  • ARTE-FINALISTA 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
  • ASSENTADOR DE MÁRMORES, GRANITOS E OUTRAS PEDRAS DECORATIVAS 2 R$ 2.700,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE BALCÃO 5 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE CAFETERIA 3 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA 5 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LANCHONETE 5 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LOJAS 113 R$ 1.675,47 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS 2 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE PADARIA 60 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DO SETOR DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR ADMINISTRATIVO 25 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE
  • ALMOXARIFADO 5 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE CONFEITARIA . 30 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE COZINHA 37 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE INVENTÁRIO 5 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LAVANDERIA S 10 R$ 1.702,05 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LIMPEZA 75 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 10 R$ 1.773,75 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE PADEIRO 35 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE SUSHIMAN 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • BOMBEIRO HIDRÁULICO 12 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
  • CAFETEIRO 3 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • CALCETEIRO 10 R$ 3.447,00 + BENEFÍCIOS
  • CAMAREIRO DE HOTEL S 10 R$ 1.702,05 + BENEFÍCIOS
  • CHURRASQUEIRO 3 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
  • CONSULTOR DE VENDAS 15 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • COORDENADOR DE RESTAURANTE 5 R$ 2.090,00 + BENEFÍCIOS
  • COPEIRO 4 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • COZINHEIRO DE HOSPITAL 17 R$ 1.728,31 + BENEFÍCIOS
  • COZINHEIRO DE RESTAURANTE 5 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS
  • CUMIM 25 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
  • ELETRICISTA 10 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
  • EMPACOTADOR, A MÃO 8R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
  • ESTOQUISTA 52 R$ 1.736,00 + BENEFÍCIOS
  • ETIQUETADOR 15 R$ 1.680,00 + BENEFÍCIOS
  • FIEL DE DEPÓSITO 3 R$ 1.690,00 + BENEFÍCIOS
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 18 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • GARÇOM 10 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS
  • GERENTE DE VENDAS 3 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS
  • INSTALADOR DE CORTINAS E PERSIANAS, PORTAS SANFONADAS E BOXE 10 R$ 2.200,00 + BENEFÍCIOS
  • LADRILHEIRO 16 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
  • MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS 10 R$ 2.200,00 + BENEFÍCIOS
  • MOTORISTA ENTREGADOR 3 R$ 2.344,48 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE CAIXA 98 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE EMPILHADEIRA 80 R$ 2.403,00 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO S 15 R$ 1.920,00 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) 8 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • PADEIRO 35 R$ 2.415,00 + BENEFÍCIOS
  • PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS 1 R$ 225,00 DIA + BENEFÍCIOS
  • PEDREIRO 50 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
  • PIZZAIOLO 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS 120 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • SERRALHEIRO 10 R$ 2.200,00 + BENEFÍCIOS
  • SERVENTE DE OBRAS 140 R$ 1.707,20 + BENEFÍCIOS
  • SINALEIRO DE CAMPO NAS OPERAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÕES 2 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
  • SUBGERENTE DE LOJA (OPERAÇÕES COMERCIAIS) 2 R$ 2.416,25 + BENEFÍCIOS
  • SUBGERENTE DE RESTAURANTE 1 R$ 2.579,00 + BENEFÍCIOS
  • SUPERVISOR DE LAVANDERIAS 3 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA 1 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO DE REDE (TELECOMUNICAÇÕES) 8 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
  • TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS 30 R$ 1.686,00 + BENEFÍCIOS
  • VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA 10 R$ 1.790,26 + BENEFÍCIOS
  • ZELADOR NORTE 5 R$ 2.029,62 + BENEFÍCIOS

 

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

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