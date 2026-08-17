Rock In Rio 2026 abre vagas temporárias com salário de mais de R$ 2.600

Correio Braziliense

Festival abre vagas temporárias para auxiliar de eventos - (crédito: Divulgação)

O Rock In Rio 2026 abriu contratação para reforçar a equipe de apoio operacional com vagas temporárias. A oportunidade oferece remuneração compatível com a função e benefícios durante o período do contrato, sendo ideal para quem tem disposição para atividades práticas e gosta de trabalhar em equipe.

A chance permite atuar nos bastidores de um dos maiores festivais de música do mundo, o que pode representar uma excelente experiência profissional.

Detalhes da vaga

As informações principais para a posição de auxiliar de eventos foram detalhadas pela organização do festival.



Cargo: auxiliar de eventos

Vaga: temporária

Empresa: Operação Rock in Rio 2026

Local de atuação: Rio de Janeiro – RJ

Período do contrato: 25/08/2026 a 19/09/2026

Salário: R$ 2.631,41

Benefícios: vale-transporte e refeição no local

Horários disponíveis: 1º turno (06h00 às 14h20) e 2º turno (14h00 às 22h20)

Principais atividades

O profissional contratado será responsável por diversas tarefas operacionais para garantir a organização e eficiência do evento. As funções incluem auxiliar no carregamento e descarregamento de materiais e equipamentos; dar suporte na montagem e desmontagem das estruturas; organizar o depósito e manter os materiais armazenados de forma adequada; apoiar a logística interna para garantir a disponibilidade dos equipamentos e colaborar com a organização dos espaços e exposição dos materiais.

Requisitos

Para se candidatar, é necessário atender a alguns pré-requisitos básicos. Confira o perfil desejado pela equipe de recrutamento:

ensino médio completo, com apresentação do certificado de conclusão;

disponibilidade para trabalhar durante todo o período do contrato;

facilidade para atuar em atividades operacionais;

comprometimento, responsabilidade e organização;

boa convivência em equipe.

Como se candidatar

Interessados devem enviar o currículo para o e-mail recrutamento03.rhalianca@gmail.com. No campo de assunto da mensagem, é preciso informar o nome da vaga: Auxiliar de Eventos, para facilitar a identificação da candidatura.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.