Jovem Aprendiz: 12 vagas abertas no DF para jovens de 15 a 21 anos

Correio Braziliense

As inscrições podem ser realizadas até 21 de agosto - (crédito: Divulgação/Fundação Pró-Cerrado)



O ecossistema de impacto social Demà abriu 12 vagas de aprendizagem profissional em Brasília. As oportunidades são para jovens com idade entre 15 e 21 anos que estejam cursando ou já tenham concluído o Ensino Médio.

As posições disponíveis estão distribuídas entre as áreas de varejo, administração e setor bancário. O programa combina formação teórica com a experiência prática diretamente no ambiente de trabalho. As inscrições devem ser realizadas pelo site

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As inscrições podem ser realizadas até 21 de agosto pelo site https://renapsi.org.br/sou-jovem/. Confira os detalhes sobre as oportunidades em Brasília:

Faixa etária: jovens de 15 a 21 anos.

jovens de 15 a 21 anos. Escolaridade: cursando ou ter finalizado o Ensino Médio.

cursando ou ter finalizado o Ensino Médio. Áreas de atuação: varejo, administração e setor bancário.

varejo, administração e setor bancário. Benefícios: vale-transporte e possibilidade de vale-alimentação

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.







