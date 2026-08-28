IFC abre 2.682 vagas para cursos técnicos gratuitos em 2027

Correio Braziliense

Os cursos sÃ£o pÃºblicos e nÃ£o possuem cobranÃ§a de mensalidade - (crédito: ReproduÃ§Ã£o/IFC)

O Instituto Federal Catarinense (IFC) publicou o edital do processo seletivo para 2.682 vagas em 19 cursos técnicos integrados ao ensino médio. As inscrições começam em 1º de setembro e podem ser feitas pelo Portal de Ingresso do IFC . As oportunidades são para ingresso no primeiro semestre de 2027, distribuídas em 15 câmpus, com formações em administração, agropecuária, informática, química, mecatrônica, segurança do trabalho, eventos, guia de turismo, entre outros.

Os cursos são públicos e não possuem cobrança de mensalidade. Para participar, exige-se a conclusão do ensino fundamental até o início das aulas. A seleção ocorrerá por meio de prova objetiva presencial.

Anote

Vagas: 2.682 em 19 cursos;

2.682 em 19 cursos; Prazo: 1º de setembro a 26 de outubro de 2026;

1º de setembro a 26 de outubro de 2026; Taxa: R$ 50 (isenção entre 1º/9 e 7/10 para inscritos no CadÚnico);

R$ 50 (isenção entre 1º/9 e 7/10 para inscritos no CadÚnico); Prova objetiva: 29 de novembro de 2026;

29 de novembro de 2026; Inscrição: Portal de Ingresso do IFC, https://ingresso.ifc.edu.br