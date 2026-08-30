Agências e empresas oferecem 732 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
OPORTUNIDADES
REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO
A Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação abriu o Edital nº 11/2026 para o processo seletivo de médico plantonista nas especialidades de clínica médica ou terapia intensiva. A seleção oferece três vagas de ampla concorrência para a unidade de Brasília, além de cadastro reserva, sob regime da CLT com dedicação exclusiva, salário de R$ 32.348,41 e jornada de 44 horas semanais. Os pré-requisitos exigem graduação em medicina, residência concluída ou título de especialista em clínica médica ou terapia intensiva, registro no CRM e no mínimo seis meses de experiência comprovada em Terapia Intensiva nos últimos cinco anos. Com taxa de R$ 160, as inscrições ocorrem, exclusivamente, pelo site https://www2.sarah.br/processoseletivo/, até 2 de outubro. O processo seletivo é composto por prova objetiva eliminatória e classificatória em 8 de novembro, nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador e São Luís). A prova prática classificatória será aplicada entre 3 e 12 de dezembro, e uma etapa de treinamento eliminatória de até quatro meses, na qual o candidato recebe bolsa mensal de R$ 16.945,71 e precisa obter nota mínima de 70 pontos para aprovação final.
EMPREGO IGESDF
O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) está com inscrições abertas até a próxima quarta-feira, para processo seletivo destinado à formação de cadastro reserva de fisioterapeutas com contrato por prazo indeterminado. A oportunidade oferece salário bruto de R$ 5.259,97 para uma jornada mínima de 30 horas semanais, exigindo do candidato graduação na área, especialização ou residência concluída, registro ativo no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Crefito) e experiência mínima de seis meses em ambiente hospitalar com foco em pacientes críticos e cuidados intermediários. O profissional selecionado será responsável pelo atendimento clínico e ambulatorial, englobando desde a avaliação funcional, elaboração de planos terapêuticos e suporte ventilatório até a mobilização precoce, apoio no transporte intra-hospitalar, orientação a acompanhantes e registro detalhado no prontuário eletrônico.
PRECISA-SE
- ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO 2 R$ 3.500,00 + BENEFÍCIOS
- AÇOUGUEIRO 28 R$ 2.480,99 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO COMÉRCIO) 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 30 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS
- ASSENTADOR DE MÁRMORES, GRANITOS E OUTRAS PEDRAS DECORATIVAS ) 2 R$ 2.700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE BALCÃO 15 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 21 R$ 1.660,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS 47 R$ 1.682,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 5 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 24 R$ 1.705,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE ESTOQUE 1 R$ 1.740,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 17 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 21 R$ 1.748,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LOGÍSTICA 5 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE MARCENEIRO 1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- BALCONISTA 10 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- BOMBEIRO HIDRÁULICO 15 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- BORRACHEIRO AUXILIAR 1 R$ 1.928,31 + BENEFÍCIOS
- CAMAREIRA DE HOTEL 3 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- CARPINTEIRO DE OBRAS 5 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- CASEIRO 1 R$ 2.600,00 + BENEFÍCIOS
- CHEFE DE COZINHA 2 R$ 2.800,00 + BENEFÍCIOS
- CHEFE DE FILA NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 2 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- CONFERENTE MERCADORIA EXCETO CARGA E DESCARGA) 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- CONSULTOR DE VENDAS 10 R$ 1.650,00 + BENEFÍCIOS
- COPEIRO DE HOSPITAL 50 R$ 1.850,00 + BENEFÍCIOS
- CORTADOR DE PEDRAS 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO DE RESTAURANTE 4 R$ 2.300,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO GERAL 2 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- CUMIM 3 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA 5 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES 10 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- EMPACOTADOR, A MÃO 15 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE LOJA 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- GARÇOM 6 R$ 1.670,00 + BENEFÍCIOS
- GERENTE DE VENDAS 1 R$ 2.666,00 + BENEFÍCIOS
- LAVADOR DE VEÍCULOS 8 R$ 1.650,00 + BENEFÍCIOS
- LUBRIFICADOR DE AUTOMÓVEIS 5 R$ 1.682,59 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE VEÍCULOS 5 R$ 2.168,72 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A DIESEL EXCETO TRATORES) 1 R$ 4.500,00 + BENEFÍCIOS
- MONITOR INFANTIL 8 R$ 1.000,00 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS 2 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA DE CAMINHÃO 2 R$ 2.030,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 124 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA ELÉTRICA 1 R$ 2.004,84 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA 3 R$ 3.500,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE VENDAS LOJAS 2 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- PADEIRO 2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- PASTELEIRO 4 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 5 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- PINTOR DE OBRAS 5 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- PIZZAIOLO 3 R$ 1.745,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 30 R$ 1.682,11 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 85 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- SALADEIRO 3 R$ 2.300,00 + BENEFÍCIOS
- SALGADEIRO 2 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 20 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS
- SUBGERENTE DE LOJA OPERAÇÕES COMERCIAIS 3 R$ 2.302,37 + BENEFÍCIOS
- SUPERVISOR COMERCIAL 3 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 4 R$ 2.272,02 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 4 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando: