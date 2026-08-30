GUIA DE EMPREGO

Agências e empresas oferecem 732 vagas de emprego

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EuEstudante
postado em 30/08/2026 06:00 / atualizado em 30/08/2026 06:00
. - (crédito: EuEstudante)
. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

OPORTUNIDADES

REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO

A Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação abriu o Edital nº 11/2026 para o processo seletivo de médico plantonista nas especialidades de clínica médica ou terapia intensiva. A seleção oferece três vagas de ampla concorrência para a unidade de Brasília, além de cadastro reserva, sob regime da CLT com dedicação exclusiva, salário de R$ 32.348,41 e jornada de 44 horas semanais. Os pré-requisitos exigem graduação em medicina, residência concluída ou título de especialista em clínica médica ou terapia intensiva, registro no CRM e no mínimo seis meses de experiência comprovada em Terapia Intensiva nos últimos cinco anos. Com taxa de R$ 160, as inscrições ocorrem, exclusivamente, pelo site https://www2.sarah.br/processoseletivo/, até 2 de outubro. O processo seletivo é composto por prova objetiva eliminatória e classificatória em 8 de novembro,  nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador e São Luís). A prova prática classificatória será aplicada entre 3 e 12 de dezembro, e uma etapa de treinamento eliminatória de até quatro meses, na qual o candidato recebe bolsa mensal de R$ 16.945,71 e precisa obter nota mínima de 70 pontos para aprovação final.

EMPREGO IGESDF

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) está com inscrições abertas até a próxima quarta-feira, para processo seletivo destinado à formação de cadastro reserva de fisioterapeutas com contrato por prazo indeterminado. A oportunidade oferece salário bruto de R$ 5.259,97 para uma jornada mínima de 30 horas semanais, exigindo do candidato graduação na área, especialização ou residência concluída, registro ativo no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional  (Crefito) e experiência mínima de seis meses em ambiente hospitalar com foco em pacientes críticos e cuidados intermediários. O profissional selecionado será responsável pelo atendimento clínico e ambulatorial, englobando desde a avaliação funcional, elaboração de planos terapêuticos e suporte ventilatório até a mobilização precoce, apoio no transporte intra-hospitalar, orientação a acompanhantes e registro detalhado no prontuário eletrônico.

 

PRECISA-SE

  • ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO 2 R$ 3.500,00 + BENEFÍCIOS
  • AÇOUGUEIRO 28 R$ 2.480,99 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO COMÉRCIO) 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE OBRAS 30 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS
  • ASSENTADOR DE MÁRMORES, GRANITOS E OUTRAS PEDRAS DECORATIVAS ) 2 R$ 2.700,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE BALCÃO 15 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LANCHONETE 21 R$ 1.660,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS 47 R$ 1.682,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE PADARIA 5 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE COZINHA 24 R$ 1.705,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE ESTOQUE 1 R$ 1.740,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LIMPEZA 17 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 21 R$ 1.748,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LOGÍSTICA 5 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE MARCENEIRO 1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • BALCONISTA 10 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
  • BOMBEIRO HIDRÁULICO 15 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
  • BORRACHEIRO AUXILIAR 1 R$ 1.928,31 + BENEFÍCIOS
  • CAMAREIRA DE HOTEL 3 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
  • CARPINTEIRO DE OBRAS 5 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
  • CASEIRO 1 R$ 2.600,00 + BENEFÍCIOS
  • CHEFE DE COZINHA 2 R$ 2.800,00 + BENEFÍCIOS
  • CHEFE DE FILA NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 2 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
  • CONFERENTE MERCADORIA EXCETO CARGA E DESCARGA) 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
  • CONSULTOR DE VENDAS 10 R$ 1.650,00 + BENEFÍCIOS
  • COPEIRO DE HOSPITAL 50 R$ 1.850,00 + BENEFÍCIOS
  • CORTADOR DE PEDRAS 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
  • COZINHEIRO DE RESTAURANTE 4 R$ 2.300,00 + BENEFÍCIOS
  • COZINHEIRO GERAL 2 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
  • CUMIM 3 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
  • ELETRICISTA 5 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
  • ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES 10 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
  • EMPACOTADOR, A MÃO 15 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
  • FISCAL DE LOJA 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • GARÇOM 6 R$ 1.670,00 + BENEFÍCIOS
  • GERENTE DE VENDAS 1 R$ 2.666,00 + BENEFÍCIOS
  • LAVADOR DE VEÍCULOS 8 R$ 1.650,00 + BENEFÍCIOS
  • LUBRIFICADOR DE AUTOMÓVEIS 5 R$ 1.682,59 + BENEFÍCIOS
  • MECÂNICO DE VEÍCULOS 5 R$ 2.168,72 + BENEFÍCIOS
  • MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A DIESEL EXCETO TRATORES) 1 R$ 4.500,00 + BENEFÍCIOS
  • MONITOR INFANTIL 8 R$ 1.000,00 + BENEFÍCIOS
  • MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS 2 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • MOTORISTA DE CAMINHÃO 2 R$ 2.030,00 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE CAIXA 124 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE EMPILHADEIRA ELÉTRICA 1 R$ 2.004,84 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA 3 R$ 3.500,00 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE VENDAS LOJAS 2 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • PADEIRO 2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
  • PASTELEIRO 4 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
  • PEDREIRO 5 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
  • PINTOR DE OBRAS 5 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
  • PIZZAIOLO 3 R$ 1.745,00 + BENEFÍCIOS
  • REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 30 R$ 1.682,11 + BENEFÍCIOS
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS 85 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • SALADEIRO 3 R$ 2.300,00 + BENEFÍCIOS
  • SALGADEIRO 2 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS
  • SERVENTE DE OBRAS 20 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS
  • SUBGERENTE DE LOJA OPERAÇÕES COMERCIAIS 3 R$ 2.302,37 + BENEFÍCIOS
  • SUPERVISOR COMERCIAL 3 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 4 R$ 2.272,02 + BENEFÍCIOS
  • VENDEDOR INTERNO 4 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

 

 


 

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