ONU oferece 10 vagas de emprego no Brasil; veja como se candidatar

Gabriel Botelho

Nesta foto do grupo de arquitetos que projetaram a sede da ONU, o brasileiro Oscar Niemeyer é o segundo, da esquerda para à direita, no primeiro plano. Wallace Harrison é o quarto a partir da esquerda, no fundo - (crédito: ONU/Peter Rosen Prod)

A Organização nas Nações Unidas (ONU) oferece 10 vagas de trabalho com diferentes funções no Brasil. Em postagem feita nas redes sociais no último sábado (29/8), as oportunidades foram anunciadas para admissões tanto de forma híbrida, quanto remota e presencial. Em Brasília, são seis vagas.

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Uma das posições ofertadas tem prazo final já nesta segunda-feira (31/8). Em Brasília, a primeira é a de coordenação nacional de projeto. A função de Oficial de Proteção para admissão no Rio de Janeiro (RJ) também expira nesta segunda.

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Na capital federal ainda foram anunciada as posições de Analista de Testes (prazo: 02/09); Assistente Júnior de Suporte Comercial (prazo: 03/09); Consultoria Especializada em Logística (híbrido, prazo: 21/09); e Trainee/Estagiário(a) (prazo: 26/09).

Confira todas as vagas anunciadas pela ONU:

Como fazer para se candidatar?

Para candidaturas em quaisquer das posições oferecidas pela ONU, basta entrar na seção de empregos da página da ONU no Brasil. O link está disponível por meio da descrição do perfil @onubrasil, no Instagram.