Catho reúne mais de 300 vagas para profissionais de Educação Física

Correio Braziliense

Os dados da plataforma indicam que a média salarial do setor gira em torno de R$ 1.254 para vagas de estágio e de R$ 2.330 para profissionais já graduados - (crédito: Reprodução do Flickr Prefeitura de Mossoró)

A plataforma de empregos Catho está com mais de 300 vagas abertas para estudantes e profissionais de Educação Física. As oportunidades estão distribuídas por diversas regiões do país e englobam a atuação em academias, clubes, escolas e outros espaços dedicados à saúde e ao esporte

De acordo com o levantamento da empresa, há uma alta na procura por instrutores de pilates e professores de musculação, ginástica e treinamento funcional. A depender dos requisitos de cada vaga, os selecionados atuarão no atendimento aos alunos, com elaboração de treinos e acompanhamento de exercícios.

Os dados da plataforma indicam que a média salarial do setor gira em torno de R$ 1.254 para vagas de estágio e de R$ 2.330 para profissionais já graduados. Os candidatos podem filtrar as oportunidades por região, consultar pacotes de benefícios e cadastrar o currículo gratuitamente pelo site da Catho clicando aqui ou pelo aplicativo da empresa para smartphones.

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