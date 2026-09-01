Catho reúne mais de 300 vagas para profissionais de Educação Física

postado em 01/09/2026 19:11
A plataforma de empregos Catho está com mais de 300 vagas abertas para estudantes e profissionais de Educação Física. As oportunidades estão distribuídas por diversas regiões do país e englobam a atuação em academias, clubes, escolas e outros espaços dedicados à saúde e ao esporte
De acordo com o levantamento da empresa, há uma alta na procura por instrutores de pilates e professores de musculação, ginástica e treinamento funcional. A depender dos requisitos de cada vaga, os selecionados atuarão no atendimento aos alunos, com elaboração de treinos e acompanhamento de exercícios.
Os dados da plataforma indicam que a média salarial do setor gira em torno de R$ 1.254 para vagas de estágio e de R$ 2.330 para profissionais já graduados. Os candidatos podem filtrar as oportunidades por região, consultar pacotes de benefícios e cadastrar o currículo gratuitamente pelo site da Catho clicando aqui ou pelo aplicativo da empresa para smartphones.
Anote
-
Vagas: Mais de 300;
-
Cargos: Estágio e profissionais formados (destaque para pilates, musculação, funcional e ginástica);
-
Média salarial: R$ 1.254 (estágio) e R$ 2.330 (profissional);
-
Localidade: Nacional;
-
Inscrição: www.catho.com.br ou aplicativo da plataforma;