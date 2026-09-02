Prova da Sedes DF é neste domingo (6): 4.788 vagas com salário de até R$ 6.693

Correio Braziliense

A remuneração inicial é de R$ 4.762,97 para os técnicos e de R$ 6.693,38 para os especialistas, com jornada de trabalho de 30 horas semanais - (crédito: Reprodução)

A prova do concurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes DF) ocorre neste domingo (6/9). O certame oferta 4.788 vagas (1.197 imediatas e 3.591 de cadastro reserva) para os cargos de técnico em assistência social (nível médio) e de especialista em assistência social (nível superior). O local de prova de cada candidato está disponível para consulta individual no site da banca organizadora, o Instituto Quadrix, mediante login com CPF e senha.

A remuneração inicial é de R$ 4.762,97 para os técnicos e de R$ 6.693,38 para os especialistas, com jornada de trabalho de 30 horas semanais. O processo seletivo registrou 210.011 inscrições, o que o coloca entre os mais concorridos do DF no ano. A lotação é exclusivamente em Brasília. O concurso foi organizado pelo Instituto Quadrix com base no Edital nº 002/2026 da Secretaria de Economia do DF, com retificação que atualizou os valores de remuneração.

Os aprovados no concurso atuarão em serviços socioassistenciais do Distrito Federal, como Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) e unidades de acolhimento. O cargo de especialista exige graduação em serviço social, psicologia, pedagogia, terapia ocupacional, direito ou áreas afins, conforme o edital. O de técnico exige apenas o ensino médio completo.

Para a prova, os candidatos devem chegar ao local com antecedência, levar documento oficial com foto e caneta de tinta preta de material transparente. A consulta ao local de prova pode ser feita pelo site da Quadrix ou pelo perfil do candidato no sistema de inscrições. Em caso de dúvida, o contato da banca está disponível no próprio site.

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Concurso Sedes DF 2026