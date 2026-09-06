Agências e empresas oferecem 2.096 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
VAGAS DE EMPREGO
A Organização das Nações Unidas (ONU) recebe candidaturas para postos de trabalho na capital federal. Profissionais podem se inscrever para a vaga de consultoria especializada em logística, com modelo de trabalho híbrido, até 21 de setembro. Já para os estudantes, há oportunidades abertas nos programas de Trainee e de Estágio, com prazo de cadastro até 26 de setembro. Os detalhes dos requisitos para cada função e os formulários de inscrição estão disponíveis na aba de carreiras do site oficial brasil.un.org ou no link da bio do Instagram @onubrasil.
CATHO
EDUCAÇÃO FÍSICA
A plataforma de empregos Catho está com mais de 300 vagas abertas para estudantes e profissionais de educação física em diversas regiões do país. O levantamento reúne oportunidades para a atuação em academias e clubes, com destaque para os cargos de instrutor de pilates, professor de ginástica, de musculação e de treinamento funcional. De acordo com a empresa, a média salarial atual gira em torno de R$ 1.254 para as posições de estágio e chega a R$ 2.330 para profissionais já formados. O cadastro de currículos e a busca detalhada por região devem ser feitos pelo site catho.com.br ou pelo aplicativo da plataforma.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 78 R$ 1.870,00 + BENEFÍCIOS
- AGENTE DE PORTARIA 1 R$ 2.602,78 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 42 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS
- ARTE-FINALISTA 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- ASSENTADOR DE MÁRMORES, GRANITOS E OUTRAS PEDRAS DECORATIVAS 2 R$ 2.700,00 + BENEFÍCIOS
- ASSISTENTE DE DIREÇÃO DE RESTAURANTE 1 R$ 2.579,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE CAFETERIA 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA 20 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 55 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 3 R$ 1.790,26 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 15 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE MESA 28 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 75 R$ 1.682,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 R$ 800,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 120 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE ESTOQUE 23 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LAVANDERIA 10 R$ 1.702,05 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LOGÍSTICA 30 R$ 1.686,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PADEIRO 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PEDREIRO 18 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE SUSHIMAN 10 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO 4 R$ 1.734,00 + BENEFÍCIOS
- BALCONISTA . 2 R$ 1.790,26 + BENEFÍCIOS
- BANHISTA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS 1 R$ 1.790,26 + BENEFÍCIOS
- CALCETEIRO 10 R$ 3.447,00 + BENEFÍCIOS
- CAMAREIRO DE HOTEL 13 R$ 1.702,05 + BENEFÍCIOS
- CARPINTEIRO AUXILIAR 10 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- CASEIRO (AGRICULTURA 1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- CHURRASQUEIRO 5 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- CONFEITEIRO 10 R$ 2.175,00 + BENEFÍCIOS
- CONSULTOR DE VENDAS 3 R$ 1.937,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO DE RESTAURANTE 5 R$ 2.200,00 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA 3 R$ 2.772,00 + BENEFÍCIOS
- EMPACOTADOR, A MÃO 5 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- ESTOQUISTA . 2 R$ 1.790,26 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 128 R$ 1.814,00 + BENEFÍCIOS
- GARÇOM 4 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
- LAVADOR DE CARROS 2 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- LAVADOR DE VEÍCULOS 8 R$ 1.650,00 + BENEFÍCIOS
- LUBRIFICADOR DE AUTOMÓVEIS 5 R$ 1.682,59 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO 2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL 3 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE VEÍCULOS 5 R$ 2.168,72 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A DIESEL (EXCETO TRATORES) 1 R$ 4.500,00 + BENEFÍCIOS
- MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA . 2 R$ 1.790,26 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA ENTREGADOR 8 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 473 R$ 1.142,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA 109 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, EM GERAL 10 R$ 1.920,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO 8 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) 90 R$ 1.682,00 + BENEFÍCIOS
- PADEIRO 10 R$ 2.175,00 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 37 R$ 2.424,00 + BENEFÍCIOS
- PINTOR DE CARROS 2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- PIZZAIOLO 33 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- PROMOTOR DE VENDAS 20 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 305 R$ 1.682,11 + BENEFÍCIOS
- REPRESENTANTE DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 30 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- SUBGERENTE DE LOJA (OPERAÇÕES COMERCIAIS) 3 R$ 2.302,37 + BENEFÍCIOS
- SUPERVISOR DE LAVANDERIA 2 R$ 3.500,00 + BENEFÍCIOS SIM SUPERIOR INCOMPLETO
- SUPERVISOR DE PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA 5 R$ 2.090,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO ELETRÔNICO 4 R$ 2.100,00 + BENEFÍCIOS
- TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS 1 R$ 1.790,26 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA . 15 R$ 1.790,26 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR EM DOMICÍLIO 2 R$ 1.703,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 37 R$ 1.790,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR PRACISTA 3 R$ 1.703,00 + BENEFÍCIOS
Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando: