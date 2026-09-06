GUIA DE EMPREGO

Agências e empresas oferecem 2.096 vagas de emprego

O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.

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EuEstudante
postado em 06/09/2026 06:00 / atualizado em 06/09/2026 06:00
. - (crédito: EuEstudante)
. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

 

VAGAS DE EMPREGO

A Organização das Nações Unidas (ONU) recebe candidaturas para postos de trabalho na capital federal. Profissionais podem se inscrever para a vaga de consultoria especializada em logística, com modelo de trabalho híbrido, até  21 de setembro. Já para os estudantes, há oportunidades abertas nos programas de Trainee e de Estágio, com prazo de cadastro até 26 de setembro. Os detalhes dos requisitos para cada função e os formulários de inscrição estão disponíveis na aba de carreiras do site oficial brasil.un.org ou no link da bio do Instagram @onubrasil.

CATHO

EDUCAÇÃO FÍSICA

A plataforma de empregos Catho está com mais de 300 vagas abertas para estudantes e profissionais de educação física em diversas regiões do país. O levantamento reúne oportunidades para a atuação em academias e clubes, com destaque para os cargos de instrutor de pilates, professor de ginástica, de musculação e de treinamento funcional. De acordo com a empresa, a média salarial atual gira em torno de R$ 1.254 para as posições de estágio e chega a R$ 2.330 para profissionais já formados. O cadastro de currículos e a busca detalhada por região devem ser feitos pelo site catho.com.br ou pelo aplicativo da plataforma.

 

PRECISA-SE

  • AÇOUGUEIRO 78 R$ 1.870,00 + BENEFÍCIOS
  • AGENTE DE PORTARIA 1 R$ 2.602,78 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE OBRAS 42 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS
  • ARTE-FINALISTA 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
  • ASSENTADOR DE MÁRMORES, GRANITOS E OUTRAS PEDRAS DECORATIVAS 2 R$ 2.700,00 + BENEFÍCIOS
  • ASSISTENTE DE DIREÇÃO DE RESTAURANTE 1 R$ 2.579,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE CAFETERIA 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA 20 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LANCHONETE 55 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LOJAS 3 R$ 1.790,26 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LOJAS 15 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE MESA 28 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE PADARIA 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 75 R$ 1.682,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 R$ 800,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE COZINHA 120 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE ESTOQUE 23 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LAVANDERIA 10 R$ 1.702,05 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LIMPEZA 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LOGÍSTICA 30 R$ 1.686,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE PADEIRO 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE PEDREIRO 18 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE SUSHIMAN 10 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO 4 R$ 1.734,00 + BENEFÍCIOS
  • BALCONISTA . 2 R$ 1.790,26 + BENEFÍCIOS
  • BANHISTA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS 1 R$ 1.790,26 + BENEFÍCIOS
  • CALCETEIRO 10 R$ 3.447,00 + BENEFÍCIOS
  • CAMAREIRO DE HOTEL 13 R$ 1.702,05 + BENEFÍCIOS
  • CARPINTEIRO AUXILIAR 10 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
  • CASEIRO (AGRICULTURA 1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • CHURRASQUEIRO 5 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
  • CONFEITEIRO 10 R$ 2.175,00 + BENEFÍCIOS
  • CONSULTOR DE VENDAS 3 R$ 1.937,00 + BENEFÍCIOS
  • COZINHEIRO DE RESTAURANTE 5 R$ 2.200,00 + BENEFÍCIOS
  • ELETRICISTA 3 R$ 2.772,00 + BENEFÍCIOS
  • EMPACOTADOR, A MÃO 5 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • ESTOQUISTA . 2 R$ 1.790,26 + BENEFÍCIOS
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 128 R$ 1.814,00 + BENEFÍCIOS
  • GARÇOM 4 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
  • LAVADOR DE CARROS 2 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
  • LAVADOR DE VEÍCULOS 8 R$ 1.650,00 + BENEFÍCIOS
  • LUBRIFICADOR DE AUTOMÓVEIS 5 R$ 1.682,59 + BENEFÍCIOS
  • MECÂNICO 2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
  • MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL 3 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • MECÂNICO DE VEÍCULOS 5 R$ 2.168,72 + BENEFÍCIOS
  • MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A DIESEL (EXCETO TRATORES) 1 R$ 4.500,00 + BENEFÍCIOS
  • MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA . 2 R$ 1.790,26 + BENEFÍCIOS
  • MOTORISTA ENTREGADOR 8 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE CAIXA 473 R$ 1.142,00 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE EMPILHADEIRA 109 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, EM GERAL 10 R$ 1.920,00 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO 8 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) 90 R$ 1.682,00 + BENEFÍCIOS
  • PADEIRO 10 R$ 2.175,00 + BENEFÍCIOS
  • PEDREIRO 37 R$ 2.424,00 + BENEFÍCIOS
  • PINTOR DE CARROS 2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
  • PIZZAIOLO 33 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • PROMOTOR DE VENDAS 20 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS 305 R$ 1.682,11 + BENEFÍCIOS
  • REPRESENTANTE DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 30 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • SUBGERENTE DE LOJA (OPERAÇÕES COMERCIAIS) 3 R$ 2.302,37 + BENEFÍCIOS
  • SUPERVISOR DE LAVANDERIA 2 R$ 3.500,00 + BENEFÍCIOS SIM SUPERIOR INCOMPLETO
  • SUPERVISOR DE PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA 5 R$ 2.090,00 + BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO ELETRÔNICO 4 R$ 2.100,00 + BENEFÍCIOS
  • TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS 1 R$ 1.790,26 + BENEFÍCIOS
  • VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA . 15 R$ 1.790,26 + BENEFÍCIOS
  • VENDEDOR EM DOMICÍLIO 2 R$ 1.703,00 + BENEFÍCIOS
  • VENDEDOR INTERNO 37 R$ 1.790,00 + BENEFÍCIOS
  • VENDEDOR PRACISTA 3 R$ 1.703,00 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

 

 

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