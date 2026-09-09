AgSUS abre vagas com salários de até R$ 17,7 mil para saúde indígena no DF

As oportunidades estão distribuídas entre cargos de níveis médio (auxiliar e assistente administrativo), técnico (enfermagem) e superior (médico, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, assistente social, entre outros). O edital prevê reserva de vagas para pessoas negras (25%), com deficiência (5%), indígenas (3%) e quilombolas (2%). A agência destaca que a seleção valoriza candidatos com vivência prévia no Sistema Único de Saúde (SUS) e em contextos interculturais.
O processo não possui taxa de participação e será dividido em duas etapas: avaliação documental e de títulos, seguida por entrevista individual para medir habilidades técnicas e comportamentais. O cadastro deve ser feito até 14 de setembro pelo portal agenciasus.org.br, onde também está publicado o edital completo. O resultado final está previsto para o fim de outubro.
Anote
- Vagas: 9 imediatas + cadastro reserva;
- Cargos: Níveis médio, técnico e superior (áreas administrativa e da saúde);
- Remuneração: R$ 2.800 a R$ 17.700;
- Lotação: Casai Brasília (área rural do Itapoã);
- Prazo: Inscrições de 10 a 14 de setembro;
- Inscrição: Gratuita, pelo site agenciasus.org.br;