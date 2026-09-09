AgSUS abre vagas com salários de até R$ 17,7 mil para saúde indígena no DF

Correio Braziliense

A agência destaca que a seleção valoriza candidatos com vivência prévia no Sistema Único de Saúde (SUS) e em contextos interculturais - (crédito: Reprodução/AgSUS)

A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) recebe, a partir desta quinta-feira (10/9), inscrições para um processo seletivo simplificado focado no atendimento à saúde indígena no Distrito Federal. O certame oferece nove vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, para atuação na Casa de Apoio à Saúde Indígena (Casai) de Brasília, situada na área rural do Itapoã. Os salários variam de R$ 2.800 a R$ 17.700.

As oportunidades estão distribuídas entre cargos de níveis médio (auxiliar e assistente administrativo), técnico (enfermagem) e superior (médico, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, assistente social, entre outros). O edital prevê reserva de vagas para pessoas negras (25%), com deficiência (5%), indígenas (3%) e quilombolas (2%). A agência destaca que a seleção valoriza candidatos com vivência prévia no Sistema Único de Saúde (SUS) e em contextos interculturais.

O processo não possui taxa de participação e será dividido em duas etapas: avaliação documental e de títulos, seguida por entrevista individual para medir habilidades técnicas e comportamentais. O cadastro deve ser feito até 14 de setembro pelo portal agenciasus.org.br, onde também está publicado o edital completo. O resultado final está previsto para o fim de outubro.

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