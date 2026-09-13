Agências e empresas oferecem 1.390 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.go
OPORTUNIDADES
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina (Senai/SC) está com vaga aberta para Escola Digital. O cargo é em modelo de teletrabalho na área de educação inclusiva em regimento de horista para intérpretes de libras. O profissional aprovado será responsável pelo processo de atendimento e comunicação a estudantes com deficiência auditiva e entre pessoas ouvintes. O processo seletivo será dividido em: recebimento de currículos, análise curricular, testes de fit cultural e competências. Após os testes, será realizado um estudo de caso e, por fim, as entrevistas individuais. Os envios de currículo estarão abertos até 20 de Setembro, e a divulgação do resultado final será em 30 do mesmo mês. A jornada será das 19h às 22h, com a carga horária semanal de oito horas. Salário de R$ 39,57 por hora. As inscrições devem ser feitas pelo site bit.ly/4ypqOgC.
WIZ CO
TELETRABALHO
A corretora de seguros Wiz Co abriu processo seletivo em diversas regiões do país para áreas de recursos humanos, negócios, comercial e operações. As vagas são para os formatos de atuação presencial ou híbrida. Além das contratações imediatas, a empresa também está com formação de banco de talentos. As vagas disponíveis para Brasilia são em regimento de teletrabalho, em modelo híbrido para os cargos de analista de gente e cultura 1 (atração e seleção) e analista de gente e cultura 3 (remuneração). As restantes vagas estão distribuídas em diferentes estados do país, como Paraná, São Paulo, Espírito Santo e Rio Grande do Sul nas funções de: assistente de operações (cobrança), comercial (Brasil), cadastro para banco de talentos; consultor comercial (vendas), consultor de negócios (consignado), executivo de contas (consórcio), executivo de contas (consórcio), gerente regional (consórcio). As inscrições devem ser feitas por meio do site wiz.gupy.io/.
IGES-DF
SELEÇÃO ABERTA
O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) abriu processo seletivo para o cargo de assistente social - psicossocial. O salário é de R$ 3.639,02, e os interessados têm até 17 de setembro para realizar as inscrições. A carga horária prevista no edital é de 30 horas semanais. De acordo com o edital, o candidato deverá acompanhar todas as etapas, os prazos e o conteúdo programático por meio da plataforma de processos seletivos do Iges-DF. Para concorrer a uma vaga, é obrigatório ter diploma de graduação em serviço social reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) ou declaração de conclusão de curso dentro do prazo estabelecido. Após o envio da documentação comprobatória de requisitos, os aprovados serão convocados para a realização de uma prova escrita para avaliação de conhecimentos, com aplicação prevista para 14 de outubro e publicação de resultado em 16 do mesmo mês. As inscrições devem ser feitas pelo site processoseletivo.igesdf.org.br.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 51 R$ 1.870,00 + BENEFÍCIOS
- AGENTE DE COLETA DE LIXO 2 R$ 1.744,00 + BENEFÍCIOS
- AGENTE DE PORTARIA 1 R$ 2.602,78 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 25 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 15 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS
- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 3 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- ASSISTENTE DE VENDAS 1 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA 20 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 67 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE MESA 28 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PEIXARIA 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 13 R$ 1.682,11 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE AGRICULTURA 2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 50 R$ 1.682,20 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 25 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LAVANDERIA 10 R$ 1.702,05 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 15 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 140 R$ 1.666,98 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PADEIRO . 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE SUSHIMAN 10 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS
- BARBEIRO 3 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- CALCETEIRO 10 R$ 3.447,00 + BENEFÍCIOS
- CAMAREIRO DE HOTEL 10 R$ 1.702,05 + BENEFÍCIOS
- CARPINTEIRO 10 R$ 2.600,00 + BENEFÍCIOS
- CASEIRO 2 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
- CHAPISTA DE LANCHONETE 5 R$ 1.655,00 + BENEFÍCIOS
- COSTUREIRA EM GERAL 2 R$ 2.082,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO DE RESTAURANTE 5 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS
- CUMIM . 20 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA 3 R$ 2.772,00 + BENEFÍCIOS
- EMPACOTADOR, A MÃO 11 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE CAIXA 3 R$ 1.870,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 60 R$ 1.882,70 + BENEFÍCIOS
- GARÇOM 3 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- GERENTE DE INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL DA ÁREA PRIVADA 2 R$ 1.735,82 + BENEFÍCIOS
- GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO 10 R$ 2.700,00 + BENEFÍCIOS
- GERENTE DE VENDAS 7 R$ 2.300,00 + BENEFÍCIOS
- INSTRUTOR DE AUTO-ESCOLA SUL 2 R$ 2.914,30 + BENEFÍCIOS
- INSTRUTOR DE INFORMÁTICA 1 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- LAVADOR DE CARROS 4 R$ 1.980,00 + BENEFÍCIOS
- MARCENEIRO 2 R$ 2.517,00 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL 3 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA 1 R$ 1.870,00 + BENEFÍCIOS
- MOTOFRETISTA 2 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA DE CAMINHÃO 2 R$ 2.524,41 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA DE CARGA A FRETE 4 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 175 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA 110 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, EM GERAL 10 R$ 1.920,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA 8 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- PADEIRO 17 R$ 2.598,78 + BENEFÍCIOS
- PEIXEIRO (COMÉRCIO VAREJISTA) 2 R$ 2.057,00 + BENEFÍCIOS
- PIZZAIOLO 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- POLIDOR DE VEÍCULOS 2 R$ 1.980,00 + BENEFÍCIOS
- RECEPCIONISTA, EM GERAL 5 R$ 1.910,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 56 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 141 R$ 1.682,11 + BENEFÍCIOS
- REPRESENTANTE DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 30 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- SEPARADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL 6 R$ 1.645,00 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE LIMPEZA 1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 11 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- SONDADOR DE POÇOS TUBULARES E SISTEMAS ROTATIVOS 1 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- SUPERVISOR DE LAVANDERIA 2 R$ 3.500,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO AGRÍCOLA 1 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 R$ 3.500,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 2 R$ 2.598,78 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 3 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR DE SERVIÇOS 2 R$ 1.791,26 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 30 R$ 2.110,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR PRACISTA 4 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando: