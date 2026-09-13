GUIA DE EMPREGO

Agências e empresas oferecem 1.390 vagas de emprego

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EuEstudante
postado em 13/09/2026 06:00 / atualizado em 13/09/2026 06:00
. - (crédito: EuEstudante)
. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.go

 

OPORTUNIDADES

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina  (Senai/SC) está com vaga aberta para Escola Digital. O cargo é em modelo de teletrabalho na área de educação inclusiva em regimento de horista para intérpretes de libras. O profissional aprovado será responsável pelo processo de atendimento e comunicação a estudantes com deficiência auditiva e entre pessoas ouvintes. O processo seletivo será dividido em: recebimento de currículos, análise curricular, testes de fit cultural e competências. Após os testes, será realizado um estudo de caso e, por fim, as entrevistas individuais. Os envios de currículo estarão abertos até 20 de Setembro, e a divulgação do resultado final será em 30 do mesmo mês. A jornada será das 19h às 22h, com a carga horária semanal de oito horas. Salário de R$ 39,57 por hora. As inscrições devem ser feitas pelo site bit.ly/4ypqOgC.

WIZ CO

TELETRABALHO

A corretora de seguros Wiz Co abriu processo seletivo em diversas regiões do país para áreas de recursos humanos, negócios, comercial e operações. As vagas são para os formatos de atuação presencial ou híbrida. Além das contratações imediatas, a empresa também está com formação de banco de talentos. As vagas disponíveis para Brasilia são em regimento de teletrabalho, em modelo híbrido para os cargos de analista de gente e cultura 1 (atração e seleção) e analista de gente e cultura 3 (remuneração). As restantes vagas estão distribuídas em diferentes estados do país, como Paraná, São Paulo, Espírito Santo e Rio Grande do Sul nas funções de: assistente de operações (cobrança), comercial (Brasil), cadastro para banco de talentos; consultor comercial (vendas), consultor de negócios (consignado), executivo de contas (consórcio), executivo de contas (consórcio), gerente regional (consórcio). As inscrições devem ser feitas por meio do site wiz.gupy.io/

IGES-DF

SELEÇÃO ABERTA

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) abriu processo seletivo para o cargo de assistente social - psicossocial. O salário é de R$ 3.639,02, e os interessados têm até 17 de setembro para realizar as inscrições. A carga horária  prevista no edital é de 30 horas semanais. De acordo com o edital, o candidato deverá acompanhar todas as etapas, os prazos e o conteúdo programático por meio da plataforma de processos seletivos do Iges-DF. Para concorrer a uma vaga, é obrigatório ter diploma de graduação em serviço social reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) ou declaração de conclusão de curso dentro do prazo estabelecido. Após o envio da documentação comprobatória de requisitos, os aprovados serão convocados para a realização de uma prova escrita para avaliação de conhecimentos, com aplicação prevista para 14 de outubro e publicação de resultado em 16 do mesmo mês. As inscrições devem ser feitas pelo site processoseletivo.igesdf.org.br.

 

PRECISA-SE

  • AÇOUGUEIRO 51 R$ 1.870,00 + BENEFÍCIOS
  • AGENTE DE COLETA DE LIXO 2 R$ 1.744,00 + BENEFÍCIOS
  • AGENTE DE PORTARIA 1 R$ 2.602,78 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 25 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE OBRAS 15 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS
  • ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 3 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • ASSISTENTE DE VENDAS 1 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA 20 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LOJAS 67 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE MESA 28 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE PADARIA 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE PEIXARIA 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 13 R$ 1.682,11 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE AGRICULTURA 2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE COZINHA 50 R$ 1.682,20 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE COZINHA 25 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LAVANDERIA 10 R$ 1.702,05 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LIMPEZA 15 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 140 R$ 1.666,98 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE PADEIRO . 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE SUSHIMAN 10 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS
  • BARBEIRO 3 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
  • CALCETEIRO 10 R$ 3.447,00 + BENEFÍCIOS
  • CAMAREIRO DE HOTEL 10 R$ 1.702,05 + BENEFÍCIOS
  • CARPINTEIRO 10 R$ 2.600,00 + BENEFÍCIOS
  • CASEIRO 2 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
  • CHAPISTA DE LANCHONETE 5 R$ 1.655,00 + BENEFÍCIOS
  • COSTUREIRA EM GERAL 2 R$ 2.082,00 + BENEFÍCIOS
  • COZINHEIRO DE RESTAURANTE 5 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS
  • CUMIM . 20 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
  • ELETRICISTA 3 R$ 2.772,00 + BENEFÍCIOS
  • EMPACOTADOR, A MÃO 11 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
  • EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
  • EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
  • EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
  • FISCAL DE CAIXA 3 R$ 1.870,00 + BENEFÍCIOS
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 60 R$ 1.882,70 + BENEFÍCIOS
  • GARÇOM 3 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
  • GERENTE DE INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL DA ÁREA PRIVADA 2 R$ 1.735,82 + BENEFÍCIOS
  • GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO 10 R$ 2.700,00 + BENEFÍCIOS
  • GERENTE DE VENDAS 7 R$ 2.300,00 + BENEFÍCIOS
  • INSTRUTOR DE AUTO-ESCOLA SUL 2 R$ 2.914,30 + BENEFÍCIOS
  • INSTRUTOR DE INFORMÁTICA 1 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • LAVADOR DE CARROS 4 R$ 1.980,00 + BENEFÍCIOS
  • MARCENEIRO 2 R$ 2.517,00 + BENEFÍCIOS
  • MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL 3 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA 1 R$ 1.870,00 + BENEFÍCIOS
  • MOTOFRETISTA 2 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS
  • MOTORISTA DE CAMINHÃO 2 R$ 2.524,41 + BENEFÍCIOS
  • MOTORISTA DE CARGA A FRETE 4 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE CAIXA 175 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE EMPILHADEIRA 110 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, EM GERAL 10 R$ 1.920,00 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA 8 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
  • PADEIRO 17 R$ 2.598,78 + BENEFÍCIOS
  • PEIXEIRO (COMÉRCIO VAREJISTA) 2 R$ 2.057,00 + BENEFÍCIOS
  • PIZZAIOLO 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • POLIDOR DE VEÍCULOS 2 R$ 1.980,00 + BENEFÍCIOS
  • RECEPCIONISTA, EM GERAL 5 R$ 1.910,00 + BENEFÍCIOS
  • REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 56 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS 141 R$ 1.682,11 + BENEFÍCIOS
  • REPRESENTANTE DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 30 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • SEPARADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL 6 R$ 1.645,00 + BENEFÍCIOS
  • SERVENTE DE LIMPEZA 1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • SERVENTE DE OBRAS 11 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
  • SONDADOR DE POÇOS TUBULARES E SISTEMAS ROTATIVOS 1 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
  • SUPERVISOR DE LAVANDERIA 2 R$ 3.500,00 + BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO AGRÍCOLA 1 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 R$ 3.500,00 + BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 2 R$ 2.598,78 + BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 3 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • VENDEDOR DE SERVIÇOS 2 R$ 1.791,26 + BENEFÍCIOS
  • VENDEDOR INTERNO 30 R$ 2.110,00 + BENEFÍCIOS
  • VENDEDOR PRACISTA 4 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

 

 


 

 

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