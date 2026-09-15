Itaú abre inscrições para programas de férias

Correio Braziliense

A iniciativa foi estruturada a partir de uma edição piloto realizada em julho de 2026. - (crédito: Divulgação/Itaú)

*Por Ana Bispo Caslisto

O Itaú Unibanco está com inscrições abertas para dois programas de férias voltados a estudantes: o Estágio de Férias Nacional, para universitários de instituições brasileiras, e o Summer Internship Itaú, destinado a brasileiros que cursam graduação no exterior.

O Estágio de Férias Nacional terá duração de até oito semanas, entre dezembro e fevereiro de 2027. Os participantes terão contato com projetos do banco, treinamentos e lideranças. As inscrições podem ser feitas até 25 de setembro.

Já o Summer Internship está previsto para começar em junho de 2027 e oferece aos estudantes brasileiros de universidades estrangeiras a oportunidade de conhecer áreas do mercado financeiro e desenvolver projetos no Itaú. As inscrições seguem até 13 de outubro.





Anote

Inscrições pelo site: programasdeferiasitauunibanco.com

Estágio de Férias Nacional: até 25 de setembro

Summer Internship: até 13 de outubro

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sa