GUIA DE EMPREGO

Agências e empresas oferecem 1.244 vagas de emprego

O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.

Início Eu estudante Trabalho & Formação
E
EuEstudante
postado em 20/09/2026 06:00 / atualizado em 20/09/2026 06:00
. - (crédito: EuEstudante)
. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

 

VIVO

PROGRAMA DE TRAINEE

A Vivo recebe inscrições até 5 de outubro para o seu Programa de Trainee 2027, com a oferta de 20 vagas para atuação em São Paulo e remunerações entre R$ 9 mil e R$ 13 mil. Com duração de 18 meses e início previsto para janeiro, a seleção divide os candidatos em duas frentes. A trilha "Transformar" (R$ 9 mil) é voltada a graduados entre 2025 e o primeiro semestre de 2026, exigindo, no mínimo, dois anos de experiência prévia, como estágio ou empresa júnior, além de foco em inteligência artificial, novos negócios e marketing. Já a trilha "Liderar" (R$ 13 mil) destina-se a profissionais formados há pelo menos três anos que comprovem experiência na condução de equipes ou de projetos complexos de tecnologia e inovação. Em ambos os casos, a operadora exige nível avançado de inglês, mas não impõe limite de idade. O pacote inclui benefícios flexíveis, trabalho remoto duas vezes na semana e a possibilidade de formação internacional na universidade corporativa da Telefônica, na Espanha. O cadastro deve ser feito diretamente no site oficial do programa: traineevivo.ciadetalentos.com.br

SOFTWAREONE

VAGAS EM TECNOLOGIA

A SoftwareOne está com cinco vagas abertas para o programa Academy, voltado à formação de profissionais que desejam iniciar carreira no setor de tecnologia. O processo seletivo não exige experiência prévia na área ou formação acadêmica específica, avaliando, principalmente, o interesse e o perfil comportamental do candidato. Os aprovados são contratados em regime celetista (CLT) desde o primeiro dia, com salários iniciais entre R$ 2.500 e R$ 3 mil para os seis meses de capacitação, que englobam treinamentos sobre soluções de nuvem. Após essa etapa, o funcionário é direcionado para as unidades de atendimento, com trilha de desenvolvimento e possibilidade de a remuneração chegar a R$ 5 mil em dois anos. Como a empresa não estipulou uma data limite para o encerramento da seleção, os interessados devem registrar a candidatura o quanto antes na aba de carreiras do site oficial www.softwareone.com .

 

 

PRECISA-SE

  • ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO  CENTRO 1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS 
  • AÇOUGUEIRO  84 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
  • AGENTE DE COLETA DE LIXO 2 R$ 1.744 + BENEFÍCIOS  
  • AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 16 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS  
  • AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA  13 R$ 1.621 + BENEFÍCIOS  
  • AJUDANTE DE MOTORISTA ARAPOANGA ) 4 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE SERRALHEIRO 5 R$ 1.738 + BENEFÍCIOS 
  • ASSISTENTE DE VENDAS   1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS  
  • ATENDENTE BALCONISTA  3 R$ 1.720 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE LANCHONETE  2 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS   
  • ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS  4 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE PADARIA  30 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE TELEMARKETING  2 R$ 1.621 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS  5 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS  
  • AUXILIAR ADMINISTRATIVO  1 R$ 1.650 + BENEFÍCIOS   
  • AUXILIAR DE ALMOXARIFADO  3 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS   
  • AUXILIAR DE COZINHA  64 R$ 1.750,63 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE CRECHE  1 R$ 1.702 + BENEFÍCIOS   
  • AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO  1 R$ 1.904 + BENEFÍCIOS  
  • AUXILIAR DE LAVANDERIA  10 R$ 1.702,05 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LIMPEZA  61 R$ 1.682 + BENEFÍCIOS    
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 16 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS  
  • AUXILIAR DE LOGÍSTICA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECO 5 R$ 1.670 + BENEFÍCIOS  
  • AUXILIAR DE LOGÍSTICA  25 R$ 1.621 + BENEFÍCIOS  
  • AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES  1 R$ 1.881,62 + BENEFÍCIOS   AUXILIAR DE MARCENEIRO  4 R$ R$ 1.834 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE PADEIRO  31 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE SUSHIMAN  10 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS   
  • AUXILIAR DE VIDRACEIRO  2 R$ 1.655,99 + BENEFÍCIOS 
  • BARBEIRO  3 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS 
  • BOMBEIRO HIDRÁULICO  10 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS  
  • CAMAREIRO DE HOTEL  10 R$ 1.702,05 + BENEFÍCIOS   
  • CHURRASQUEIRO  1 R$ 3.200 + BENEFÍCIOS  
  • CONFEITEIRO 2 R$ 2.107,59 + BENEFÍCIOS   
  • CONTOR DE VENDAS  5 R$ 1.923,60 + BENEFÍCIOS     
  • COPEIRO 1 R$ 1.670 + BENEFÍCIOS  
  • COZINHEIRO GERAL 25 R$ 1.621 + BENEFÍCIOS
  • CUMIM  6 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS  
  • ELETRICISTA   5 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS  
  • EMPACOTADOR, A MÃO 6 R$ 1.621 + BENEFÍCIOS  
  • EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR  3 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS 
  • ESTOQUISTA  50 R$ 1.682 + BENEFÍCIOS 
  • FIEL DE DEPÓSITO   1 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS   
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS  80 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS   
  • FRENTISTA  6  R$ 1.719,00 + BENEFÍCIOS 
  • GESSEIRO  1  R$ 2.449,54 + BENEFÍCIOS 
  • MARCENEIRO  4  R$ 2.517,00 + BENEFÍCIOS 
  • MONITOR DE ALUNOS  1  R$ 1.703,00 + BENEFÍCIOS  
  • MONTADOR DE VIDROS  2  R$ 1.655,99 + BENEFÍCIOS   
  • MOTORISTA DE CAMINHÃO  2  R$ 2.524,41 + BENEFÍCIOS  
  • MOTORISTA DE CAMINHÃO LEVE  4  R$ 1.650,00 + BENEFÍCIOS  
  • MOTORISTA ENTREGADOR  8  R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS    
  • OPERADOR DE CAIXA   199  R$ 1.645,00 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE EMPILHADEIRA   75  R$ 2.102,25 + BENEFÍCIOS  
  • OPERADOR DE EMPILHADEIRA ELÉTRICA   2  R$ 2.004,84 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS  10  R$ 1.920,00 + BENEFÍCIOS  
  • PEDREIRO  14  R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS   
  • PEDREIRO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  2  R$ 2.563,06 + BENEFÍCIOS 
  • PINTOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS  2  R$ 2.100,00 + BENEFÍCIOS  
  • PIZZAIOLO   30  R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS  
  • POLIDOR DE METAIS  1  R$ 3.200,00 + BENEFÍCIOS 
  • REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS   35  R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS    
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS   154  R$ 1.682,00 + BENEFÍCIOS
  • SERRALHEIRO  3  R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS    
  • SERVENTE DE OBRAS  21  R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS    
  • SOLDADOR  1  R$ 3.200,00 + BENEFÍCIOS 
  • SONDADOR DE POÇOS TUBULARES E SISTEMAS ROTATIVOS   1  R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
  • SUPERVISOR DE LAVANDERIA  2  R$ 3.500,00 + BENEFÍCIOS 
  • SUPERVISOR DE VENDAS DE PRODUTOS CENTRO 5  R$ 2.700,00 + BENEFÍCIOS   
  • TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  1  R$ 3.272,80 + BENEFÍCIOS 
  • TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  1  R$ 2.800,00 + BENEFÍCIOS  
  • VENDEDOR INTERNO  19  R$ 1.645,00 + BENEFÍCIOS  
  • VENDEDOR PORTA A PORTA CENTRO  20  R$ 1.646,00 + BENEFÍCIOS   
  • VIDRACEIRO  2  R$ 1.655,99 + BENEFÍCIOS    
  • ZELADOR  1  R$ 2.029,22 + BENEFÍCIOS    

 

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

 

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação