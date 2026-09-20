Agências e empresas oferecem 1.244 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
VIVO
PROGRAMA DE TRAINEE
A Vivo recebe inscrições até 5 de outubro para o seu Programa de Trainee 2027, com a oferta de 20 vagas para atuação em São Paulo e remunerações entre R$ 9 mil e R$ 13 mil. Com duração de 18 meses e início previsto para janeiro, a seleção divide os candidatos em duas frentes. A trilha "Transformar" (R$ 9 mil) é voltada a graduados entre 2025 e o primeiro semestre de 2026, exigindo, no mínimo, dois anos de experiência prévia, como estágio ou empresa júnior, além de foco em inteligência artificial, novos negócios e marketing. Já a trilha "Liderar" (R$ 13 mil) destina-se a profissionais formados há pelo menos três anos que comprovem experiência na condução de equipes ou de projetos complexos de tecnologia e inovação. Em ambos os casos, a operadora exige nível avançado de inglês, mas não impõe limite de idade. O pacote inclui benefícios flexíveis, trabalho remoto duas vezes na semana e a possibilidade de formação internacional na universidade corporativa da Telefônica, na Espanha. O cadastro deve ser feito diretamente no site oficial do programa: traineevivo.ciadetalentos.com.br.
SOFTWAREONE
VAGAS EM TECNOLOGIA
A SoftwareOne está com cinco vagas abertas para o programa Academy, voltado à formação de profissionais que desejam iniciar carreira no setor de tecnologia. O processo seletivo não exige experiência prévia na área ou formação acadêmica específica, avaliando, principalmente, o interesse e o perfil comportamental do candidato. Os aprovados são contratados em regime celetista (CLT) desde o primeiro dia, com salários iniciais entre R$ 2.500 e R$ 3 mil para os seis meses de capacitação, que englobam treinamentos sobre soluções de nuvem. Após essa etapa, o funcionário é direcionado para as unidades de atendimento, com trilha de desenvolvimento e possibilidade de a remuneração chegar a R$ 5 mil em dois anos. Como a empresa não estipulou uma data limite para o encerramento da seleção, os interessados devem registrar a candidatura o quanto antes na aba de carreiras do site oficial www.softwareone.com .
PRECISA-SE
- ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO CENTRO 1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS
- AÇOUGUEIRO 84 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
- AGENTE DE COLETA DE LIXO 2 R$ 1.744 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 16 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 13 R$ 1.621 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE MOTORISTA ARAPOANGA ) 4 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE SERRALHEIRO 5 R$ 1.738 + BENEFÍCIOS
- ASSISTENTE DE VENDAS 1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE BALCONISTA 3 R$ 1.720 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 2 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS 4 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 30 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE TELEMARKETING 2 R$ 1.621 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 5 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 R$ 1.650 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 3 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 64 R$ 1.750,63 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE CRECHE 1 R$ 1.702 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 1 R$ 1.904 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LAVANDERIA 10 R$ 1.702,05 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 61 R$ 1.682 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 16 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LOGÍSTICA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECO 5 R$ 1.670 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LOGÍSTICA 25 R$ 1.621 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES 1 R$ 1.881,62 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE MARCENEIRO 4 R$ R$ 1.834 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PADEIRO 31 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE SUSHIMAN 10 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE VIDRACEIRO 2 R$ 1.655,99 + BENEFÍCIOS
- BARBEIRO 3 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS
- BOMBEIRO HIDRÁULICO 10 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- CAMAREIRO DE HOTEL 10 R$ 1.702,05 + BENEFÍCIOS
- CHURRASQUEIRO 1 R$ 3.200 + BENEFÍCIOS
- CONFEITEIRO 2 R$ 2.107,59 + BENEFÍCIOS
- CONTOR DE VENDAS 5 R$ 1.923,60 + BENEFÍCIOS
- COPEIRO 1 R$ 1.670 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO GERAL 25 R$ 1.621 + BENEFÍCIOS
- CUMIM 6 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA 5 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- EMPACOTADOR, A MÃO 6 R$ 1.621 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 3 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS
- ESTOQUISTA 50 R$ 1.682 + BENEFÍCIOS
- FIEL DE DEPÓSITO 1 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 80 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
- FRENTISTA 6 R$ 1.719,00 + BENEFÍCIOS
- GESSEIRO 1 R$ 2.449,54 + BENEFÍCIOS
- MARCENEIRO 4 R$ 2.517,00 + BENEFÍCIOS
- MONITOR DE ALUNOS 1 R$ 1.703,00 + BENEFÍCIOS
- MONTADOR DE VIDROS 2 R$ 1.655,99 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA DE CAMINHÃO 2 R$ 2.524,41 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA DE CAMINHÃO LEVE 4 R$ 1.650,00 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA ENTREGADOR 8 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 199 R$ 1.645,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA 75 R$ 2.102,25 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA ELÉTRICA 2 R$ 2.004,84 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 10 R$ 1.920,00 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 14 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 2 R$ 2.563,06 + BENEFÍCIOS
- PINTOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS 2 R$ 2.100,00 + BENEFÍCIOS
- PIZZAIOLO 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- POLIDOR DE METAIS 1 R$ 3.200,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 35 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 154 R$ 1.682,00 + BENEFÍCIOS
- SERRALHEIRO 3 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 21 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS
- SOLDADOR 1 R$ 3.200,00 + BENEFÍCIOS
- SONDADOR DE POÇOS TUBULARES E SISTEMAS ROTATIVOS 1 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- SUPERVISOR DE LAVANDERIA 2 R$ 3.500,00 + BENEFÍCIOS
- SUPERVISOR DE VENDAS DE PRODUTOS CENTRO 5 R$ 2.700,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 R$ 3.272,80 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 1 R$ 2.800,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 19 R$ 1.645,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR PORTA A PORTA CENTRO 20 R$ 1.646,00 + BENEFÍCIOS
- VIDRACEIRO 2 R$ 1.655,99 + BENEFÍCIOS
- ZELADOR 1 R$ 2.029,22 + BENEFÍCIOS