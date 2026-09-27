Agências e empresas oferecem 1.097 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
BAYER
PROGRAMA DE TRAINEE AFIRMATIVO
A empresa farmacêutica alemã Bayer tem inscrições abertas para o programa de trainee de 2027. Esta edição está direcionada para talentos negros de diversas areas. As inscrições vão até 13 de outubro, e o processo seletivo será dividido em avaliação on-line, entrevista individual, admissão e onboarding. Aprovados irão começar a atuar no início de 2027. O programa irá durar 18 meses, durante o período os participantes vão circular por projetos de saúde e agricultura. Os interessados devem se autodeclarar uma pessoa preta ou parda, de acordo com os critérios estabelecidos pelo IBGE, ter graduação, bacharelado, licenciatura ou tecnólogo, concluída até dezembro de 2020 e possuir pelo menos 5 anos de experiência profissional. As inscrições devem ser feitas pelo site https://bit.ly/46FrLpl.
ENFORCE
PROGRAMA DE TRAINEE 2027
A Enforce, gestora de ativos do grupo BTG Pactual especializada nos mercados de crédito e real estate, está com inscrições abertas para o seu programa de trainee de 2027. Esta edição não tem restrição de curso de graduação. As inscrições podem ser feitas pelo link https://bit.ly/4ro3Wfr, e o processo seletivo será dividido em: provas online de raciocínio lógico e inglês, fit cultural (Criteria), check-up de competências com a Across, e painel com gestores e entrevistas finais presenciais, previstas para novembro de 2026. Feedbacks e propostas serão enviados em dezembro de 2026, e a contratação dos aprovados ocorrerá em janeiro de 2027. O trainee atuará em projetos de alta complexidade das quatro frentes da empresa: créditos inadimplentes corporativos, ativos imobiliários estressados, recuperação judicial e falência, e dívida ativa , com imersão prática em inteligência artificial e alta exposição a lideranças da Enforce e do BTG Pactual. Os interessados devem ter graduação concluída ou prevista entre dezembro de 2022 e dezembro de 2026 e disponibilidade para trabalho 100% presencial em Campinas (SP) ou São Paulo capital, com deslocamentos pontuais a Campinas conforme a necessidade da área. Não há exigência de inglês no processo, embora o idioma seja considerado um diferencial.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 55 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AGENTE DE PORTARIA 1 R$ 2.197,48 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 5 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 20 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 1 R$ 2.809,61 + BENEFÍCIOS
- ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- ARTE-FINALISTA 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- ASSENTADOR DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS 1 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE BALCÃO 2 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 6 R$ 1.000,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 10 R$ 1.724,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 33 R$ 1.682,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE ESTOQUE 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 70 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 61 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LOGÍSTICA 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PADEIRO 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE SUSHIMAN 10 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR FINANCEIRO 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO 4 R$ 1.734,00 + BENEFÍCIOS
- BARBEIRO 3 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- CARPINTEIRO 10 R$ 2.600,00 + BENEFÍCIOS
- CONFEITEIRO 1 R$ 2.320,41 + BENEFÍCIOS
- CONFEITEIRO 5 R$ 2.900,00 + BENEFÍCIOS
- CONSULTOR DE VENDAS 2 R$ 1.923,60 + BENEFÍCIOS
- COPEIRO 1 R$ 1.670,00 + BENEFÍCIOS
- COPEIRO DE HOSPITAL 25 R$ 1.850,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO DE HOSPITAL 15 R$ 1.966,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO DE RESTAURANTE 15 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO GERAL 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA 10 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA AUXILIAR 5 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- EMPACOTADOR, A MÃO 5 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 9 R$ 1.650,00 + BENEFÍCIOS
- ESTOQUISTA 30 R$ 1.682,00 + BENEFÍCIOS
- FIEL DE DEPÓSITO 4 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 30 R$ 1.882,70 + BENEFÍCIOS
- FRENTISTA 15 R$ 1.692,77 + BENEFÍCIOS
- GARÇOM 2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- GERENTE DE EMPRESAS COMERCIAIS 3 R$ 2.520,00 + BENEFÍCIOS
- GOVERNANTA DE HOTELARIA 1 R$ 2.979,00 + BENEFÍCIOS
- INSTRUTOR DE INFORMÁTICA 1 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE AUTO EM GERAL 1 R$ 5.000,00 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA DE CAMINHÃO 2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA ENTREGADOR 3 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- NUTRICIONISTA 5 R$ 2.090,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 152 R$ 1.682 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA 45 R$ 2.102,25 + BENEFÍCIOS
- PADEIRO 5 R$ 2.900 + BENEFÍCIOS
- PASSADOR DE ROUPAS 2 R$ 1.645,42 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 12 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- PIZZAIOLO 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- RECEPCIONISTA 3 R$ 2.000+ BENEFÍCIOS
- REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 40 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 130 R$ 1.682 + BENEFÍCIOS
- SERRALHEIRO 6 R$ 2.535 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 20 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
- SOLDADOR 10 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- SUPERVISOR DE VENDAS DE PRODUTOS 5 R$ 2.700 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 3 R$ 3.500 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO ELETRÔNICO 6 R$ 2.100+ BENEFÍCIOS
- TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 5 R$ 2.090 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO EM SECRETARIADO 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO ORÇAMENTISTA DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 R$ 1.650 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 4 R$ 1.621 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR PORTA A PORTA 20 R$ 1.646 + BENEFÍCIOS
Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando: