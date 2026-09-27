GUIA DE EMPREGO

Agências e empresas oferecem 1.097 vagas de emprego

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EuEstudante
postado em 27/09/2026 13:18 / atualizado em 27/09/2026 13:28
. - (crédito: EuEstudante)
. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

 

BAYER

PROGRAMA DE TRAINEE AFIRMATIVO

A empresa farmacêutica alemã Bayer tem inscrições abertas para o programa de trainee de 2027. Esta edição está direcionada para talentos negros de diversas areas. As inscrições vão até 13 de outubro, e o processo seletivo será dividido em avaliação on-line, entrevista individual, admissão e onboarding. Aprovados irão começar a atuar no início de 2027. O programa irá durar 18 meses, durante o período os participantes vão circular por projetos de saúde e agricultura. Os interessados devem se autodeclarar uma pessoa preta ou parda, de acordo com os critérios estabelecidos pelo IBGE, ter graduação, bacharelado, licenciatura ou tecnólogo, concluída até dezembro de 2020 e possuir pelo menos 5 anos de experiência profissional. As inscrições devem ser feitas pelo site https://bit.ly/46FrLpl.

ENFORCE

PROGRAMA DE TRAINEE 2027

A Enforce, gestora de ativos do grupo BTG Pactual especializada nos mercados de crédito e real estate, está com inscrições abertas para o seu programa de trainee de 2027. Esta edição não tem restrição de curso de graduação. As inscrições podem ser feitas pelo link https://bit.ly/4ro3Wfr, e o processo seletivo será dividido em: provas online de raciocínio lógico e inglês, fit cultural (Criteria), check-up de competências com a Across, e painel com gestores e entrevistas finais presenciais, previstas para novembro de 2026. Feedbacks e propostas serão enviados em dezembro de 2026, e a contratação dos aprovados ocorrerá em janeiro de 2027. O trainee atuará em projetos de alta complexidade das quatro frentes da empresa: créditos inadimplentes corporativos, ativos imobiliários estressados, recuperação judicial e falência, e dívida ativa , com imersão prática em inteligência artificial e alta exposição a lideranças da Enforce e do BTG Pactual. Os interessados devem ter graduação concluída ou prevista entre dezembro de 2022 e dezembro de 2026 e disponibilidade para trabalho 100% presencial em Campinas (SP) ou São Paulo capital, com deslocamentos pontuais a Campinas conforme a necessidade da área. Não há exigência de inglês no processo, embora o idioma seja considerado um diferencial.

 

PRECISA-SE

  • AÇOUGUEIRO 55 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • AGENTE DE PORTARIA 1 R$ 2.197,48 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 5 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE OBRAS 20 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 1 R$ 2.809,61 + BENEFÍCIOS
  • ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
  • ARTE-FINALISTA 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
  • ASSENTADOR DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS 1 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE BALCÃO 2 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LANCHONETE 6 R$ 1.000,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LOJAS 10 R$ 1.724,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE PADARIA 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE COZINHA 33 R$ 1.682,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE ESTOQUE 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LIMPEZA 70 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 61 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LOGÍSTICA 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE PADEIRO 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE SUSHIMAN 10 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR FINANCEIRO 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO 4 R$ 1.734,00 + BENEFÍCIOS
  • BARBEIRO 3 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
  • CARPINTEIRO 10 R$ 2.600,00 + BENEFÍCIOS
  • CONFEITEIRO 1 R$ 2.320,41 + BENEFÍCIOS
  • CONFEITEIRO 5 R$ 2.900,00 + BENEFÍCIOS
  • CONSULTOR DE VENDAS 2 R$ 1.923,60 + BENEFÍCIOS
  • COPEIRO 1 R$ 1.670,00 + BENEFÍCIOS
  • COPEIRO DE HOSPITAL 25 R$ 1.850,00 + BENEFÍCIOS
  • COZINHEIRO DE HOSPITAL 15 R$ 1.966,00 + BENEFÍCIOS
  • COZINHEIRO DE RESTAURANTE 15 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
  • COZINHEIRO GERAL 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • ELETRICISTA 10 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
  • ELETRICISTA AUXILIAR 5 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
  • EMPACOTADOR, A MÃO 5 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
  • EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 9 R$ 1.650,00 + BENEFÍCIOS
  • ESTOQUISTA 30 R$ 1.682,00 + BENEFÍCIOS
  • FIEL DE DEPÓSITO 4 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 30 R$ 1.882,70 + BENEFÍCIOS
  • FRENTISTA 15 R$ 1.692,77 + BENEFÍCIOS
  • GARÇOM 2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
  • GERENTE DE EMPRESAS COMERCIAIS 3 R$ 2.520,00 + BENEFÍCIOS
  • GOVERNANTA DE HOTELARIA 1 R$ 2.979,00 + BENEFÍCIOS
  • INSTRUTOR DE INFORMÁTICA 1 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • MECÂNICO DE AUTO EM GERAL 1 R$ 5.000,00 + BENEFÍCIOS
  • MOTORISTA DE CAMINHÃO 2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • MOTORISTA ENTREGADOR 3 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
  • NUTRICIONISTA 5 R$ 2.090,00 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE CAIXA 152 R$ 1.682 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE EMPILHADEIRA 45 R$ 2.102,25 + BENEFÍCIOS
  • PADEIRO 5 R$ 2.900 + BENEFÍCIOS
  • PASSADOR DE ROUPAS 2 R$ 1.645,42 + BENEFÍCIOS
  • PEDREIRO 12 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
  • PIZZAIOLO 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • RECEPCIONISTA 3 R$ 2.000+ BENEFÍCIOS
  • REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 40 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS 130 R$ 1.682 + BENEFÍCIOS
  • SERRALHEIRO 6 R$ 2.535 + BENEFÍCIOS
  • SERVENTE DE OBRAS 20 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
  • SOLDADOR 10 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
  • SUPERVISOR DE VENDAS DE PRODUTOS 5 R$ 2.700 + BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 3 R$ 3.500 + BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO ELETRÔNICO 6 R$ 2.100+ BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 5 R$ 2.090 + BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO EM SECRETARIADO 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO ORÇAMENTISTA DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 R$ 1.650 + BENEFÍCIOS
  • VENDEDOR INTERNO 4 R$ 1.621 + BENEFÍCIOS
  • VENDEDOR PORTA A PORTA 20 R$ 1.646 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

 

 

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