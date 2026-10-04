Agências e empresas oferecem 1.008 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
OPORTUNIDADES
GRANT THORNTON
PROGRAMA DE TRAINEE 1
A organização Grant Thornton está com inscrições abertas para o programa de Trainee de 2027. O prazo vai até 15 de novembro e devem ser realizadas pela plataforma pandapé no site: https://l1nq.com/gmWDAbk. O programa está previsto para ser iniciado em janeiro. Podem participar do processo estudantes (a partir do 2° semestre) e profissionais formados em ciências contábeis, administração, economia, ciências atuariais, direito, engenharias e TI. As vagas são abertas para pessoas com deficiência (PCD), e são no modelo híbrido e em regime CLT. É desejável conhecimentos básicos em inglês, espanhol, pacote office e inteligência artificial. O processo seletivo conta com cinco etapas, inscrição, dinâmica em grupo com a área de People & Culture (pessoas e cultura), testes comportamentais on-line, entrevista final com a liderança da área de negócio e divulgação de aprovações e processo admissional.
UNILEVER
PROGRAMA DE TRAINEE 2
A Unilever está com inscrições abertas para o programa de Trainee Executivo 2027 Blueprint. As inscrições vão até 14 de outubro e devem ser realizadas pelo site: https://traineeunileverexecutivo.com.br/. Serão disponibilizadas 10 vagas para as cidades de São Paulo, Louveira (SP) e Suape (PE). O programa tem cinco áreas de atuação: comercial e desenvolvimento de negócios, marketing, trade marketing, finanças e supply chain (cadeia de suprimentos). A remuneração é de R$ 17 mil, compatível com o nível de desafio da posição designada e pacote completo de benefícios como vale-refeição, auxílio-transporte, convênio médico e odontológico, seguro de vida, vale-bem-estar e outros. São pré-requisitos para participar ter formação entre 2019 e 2025, inglês avançado, mobilidade para mudança e experiência na área de atuação.
PRECISA-SE
- ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO 4 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS
- AÇOUGUEIRO 32 R$ 2.057 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 27 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 20 R$ 1.742 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 10 R$ 1.738 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE SERRALHEIRO 1 R$ 1.645,89 + BENEFÍCIOS
- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1 R$ 1.650 + BENEFÍCIOS
- ASSISTENTE DE VENDAS 2 R$ 1.750 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE BALCONISTA 30 R$ 1.655,55 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 20 R$ 1.750 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE MESA 15 R$ 1.655 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE TELEMARKETING 10 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 R$ 380 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO 10 R$ 1.753 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 66 R$ 1.682 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 2 R$ 1.868 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES 10 R$ 1.862,09 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 61 R$ 1.682 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 20 R$ 1.655 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LOGÍSTICA 100 R$ 1.681 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 6 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA S 10 R$ 1.932 + BENEFÍCIOS
- BOMBEIRO HIDRÁULICO 12 R$ 2.536 + BENEFÍCIOS
- CARPINTEIRO 12 R$ 2.424 + BENEFÍCIOS
- CHAPISTA DE LANCHONETE 5 R$ 1.655 + BENEFÍCIOS
- CANTOR DE VENDAS 15 R$ 2.081,97 + BENEFÍCIOS
- CONTROLADOR DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS
- COORDENADOR DE RESTAURANTE 4 R$ 2.090 + BENEFÍCIOS
- CORTADOR DE MÁRMORE 2 R$ 2.900 + BENEFÍCIOS
- CUMIM 15 R$ 1.655 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA 25 R$ 2.536 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA 10 R$ 140 DIA
- EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 3 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
- ENGENHEIRO CIVIL 2 R$ 750 QUINZENA + BENEFÍCIOS
- ENGENHEIRO ELÉTRICO 2 R$ 750 QUINZENA + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE CAIXA 1 R$ 1.870 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 3 R$ 1.870 + BENEFÍCIOS
- FORNEIRO DE PADARIA 5 R$ 1.655 + BENEFÍCIOS
- GARÇOM 15 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
- MANOBRISTA 2 R$ 2.190 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 3 R$ 2.168,72 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL 1 R$ 2.800 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 147 R$ 1.682 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA 45 R$ 2.102,25 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE FABRICAÇÃO DE TINTAS 2 R$ 1.868 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE MÁQUINA TRITURADORA (TRATAMENTOS QUÍMICOS E AFINS) 2 R$ 1.680 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE PESAGEM DE MATÉRIA PRIMA 1 R$ 1.974,01 + BENEFÍCIOS
- PADEIRO 10 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 12 R$ 2.445 + BENEFÍCIOS
- PEIXEIRO (COMÉRCIO VAREJISTA) 1 R$ 2.057 + BENEFÍCIOS
- PIZZAIOLO 20 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 112 R$ 1.682 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 37 R$ 1.739,40 + BENEFÍCIOS
- SONDADOR DE POÇOS TUBULARES E SISTEMAS ROTATIVOS 1 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- SUBGERENTE DE RESTAURANTE 4 R$ 2.579 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE ENFERMAGEM 10 R$ 2.720,45 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO) 1 R$ 3.299,90 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO ORÇAMENTISTA DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 R$ 1.650 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 4 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS