GUIA DE EMPREGO

Agências e empresas oferecem 1.008 vagas de emprego

O Eu, Estudante apenas divulga as vagas oferecidas. O Correio não é responsável por nenhum outro procedimento relacionado à participação do estudante nos processos seletivos

Início Eu estudante Trabalho & Formação
E
EuEstudante
postado em 04/10/2026 06:00 / atualizado em 04/10/2026 06:00
. - (crédito: Euestudante)
. - (crédito: Euestudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

OPORTUNIDADES

GRANT THORNTON

PROGRAMA DE TRAINEE 1

A organização Grant Thornton está com inscrições abertas para o programa de Trainee de 2027. O prazo vai até 15 de novembro e devem ser realizadas pela plataforma pandapé no site: https://l1nq.com/gmWDAbk. O programa está previsto para ser iniciado em janeiro. Podem participar do processo estudantes (a partir do 2° semestre) e profissionais formados em ciências contábeis, administração, economia, ciências atuariais, direito, engenharias e TI. As vagas são abertas para pessoas com deficiência (PCD), e são no modelo híbrido e em regime CLT. É desejável conhecimentos básicos em inglês, espanhol, pacote office e inteligência artificial. O processo seletivo conta com cinco etapas, inscrição, dinâmica em grupo com a área de People & Culture (pessoas e cultura), testes comportamentais on-line, entrevista final com a liderança da área de negócio e divulgação de aprovações e processo admissional. 

UNILEVER

PROGRAMA DE TRAINEE 2

A Unilever está com inscrições abertas para o programa de Trainee Executivo 2027 Blueprint. As inscrições vão até 14 de outubro e devem ser realizadas pelo site: https://traineeunileverexecutivo.com.br/. Serão disponibilizadas 10 vagas para as cidades de São Paulo, Louveira (SP) e Suape (PE). O programa tem cinco áreas de atuação: comercial e desenvolvimento de negócios, marketing, trade marketing, finanças e supply chain (cadeia de suprimentos). A remuneração é de R$ 17 mil, compatível com o nível de desafio da posição designada e pacote completo de benefícios como vale-refeição, auxílio-transporte, convênio médico e odontológico, seguro de vida, vale-bem-estar e outros. São pré-requisitos para participar ter formação entre 2019 e 2025, inglês avançado, mobilidade para mudança e experiência na área de atuação. 

PRECISA-SE

  • ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO 4 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS
  • AÇOUGUEIRO 32 R$ 2.057 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 27 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 20 R$ 1.742 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE OBRAS 10 R$ 1.738 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE SERRALHEIRO 1 R$ 1.645,89 + BENEFÍCIOS
  • ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1 R$ 1.650 + BENEFÍCIOS
  • ASSISTENTE DE VENDAS 2 R$ 1.750 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE BALCONISTA 30 R$ 1.655,55 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LANCHONETE 20 R$ 1.750 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE MESA 15 R$ 1.655 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE TELEMARKETING 10 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 R$ 380 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO 10 R$ 1.753 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE COZINHA 66 R$ 1.682 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 2 R$ 1.868 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES 10 R$ 1.862,09 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LIMPEZA 61 R$ 1.682 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 20 R$ 1.655 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LOGÍSTICA 100 R$ 1.681 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 6 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA S 10 R$ 1.932 + BENEFÍCIOS
  • BOMBEIRO HIDRÁULICO 12 R$ 2.536 + BENEFÍCIOS
  • CARPINTEIRO 12 R$ 2.424 + BENEFÍCIOS
  • CHAPISTA DE LANCHONETE 5 R$ 1.655 + BENEFÍCIOS
  • CANTOR DE VENDAS 15 R$ 2.081,97 + BENEFÍCIOS
  • CONTROLADOR DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS
  • COORDENADOR DE RESTAURANTE 4 R$ 2.090 + BENEFÍCIOS
  • CORTADOR DE MÁRMORE 2 R$ 2.900 + BENEFÍCIOS
  • CUMIM 15 R$ 1.655 + BENEFÍCIOS
  • ELETRICISTA 25 R$ 2.536 + BENEFÍCIOS
  • EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS
  • EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA 10 R$ 140 DIA
  • EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 3 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
  • ENGENHEIRO CIVIL 2 R$ 750 QUINZENA + BENEFÍCIOS
  • ENGENHEIRO ELÉTRICO 2 R$ 750 QUINZENA + BENEFÍCIOS
  • FISCAL DE CAIXA 1 R$ 1.870 + BENEFÍCIOS
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 3 R$ 1.870 + BENEFÍCIOS
  • FORNEIRO DE PADARIA 5 R$ 1.655 + BENEFÍCIOS
  • GARÇOM 15 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
  • MANOBRISTA 2 R$ 2.190 + BENEFÍCIOS
  • MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 3 R$ 2.168,72 + BENEFÍCIOS
  • MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL 1 R$ 2.800 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE CAIXA 147 R$ 1.682 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE EMPILHADEIRA 45 R$ 2.102,25 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE FABRICAÇÃO DE TINTAS 2 R$ 1.868 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE MÁQUINA TRITURADORA (TRATAMENTOS QUÍMICOS E AFINS) 2 R$ 1.680 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE PESAGEM DE MATÉRIA PRIMA 1 R$ 1.974,01 + BENEFÍCIOS
  • PADEIRO 10 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS
  • PEDREIRO 12 R$ 2.445 + BENEFÍCIOS
  • PEIXEIRO (COMÉRCIO VAREJISTA) 1 R$ 2.057 + BENEFÍCIOS
  • PIZZAIOLO 20 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS 112 R$ 1.682 + BENEFÍCIOS
  • SERVENTE DE OBRAS 37 R$ 1.739,40 + BENEFÍCIOS
  • SONDADOR DE POÇOS TUBULARES E SISTEMAS ROTATIVOS 1 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
  • SUBGERENTE DE RESTAURANTE 4 R$ 2.579 + BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO DE ENFERMAGEM 10 R$ 2.720,45 + BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO) 1 R$ 3.299,90 + BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO ORÇAMENTISTA DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 R$ 1.650 + BENEFÍCIOS
  • VENDEDOR INTERNO 4 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

 

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação