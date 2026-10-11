Agências e empresas oferecem 1.014 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
OPORTUNIDADES
GOVERNO DO GOIÁS RESIDÊNCIA MÉDICA
O Governo de Goiás abriu 319 vagas em programas de residência para ingresso em 2027. São 219 oportunidades para residência médica e 100 para residência multiprofissional e uniprofissional. As inscrições seguem até 3 de novembro, às 17h, pelo Instituto Verbena da UFG. As provas estão previstas para 29 de novembro e 6 de dezembro, conforme o programa. Os aprovados começam as atividades em 1º de março de 2027. As bolsas são de R$ 4.106,09. Os editais e inscrições estão disponíveis nos sites https://sistemas.institutoverbena.ufg.br/2027/coreme-ses/ e https://bit.ly/4jIbTdp
VAGA DE EMPREGO
IGES-DF
O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) publicou nesta segunda-feira (5) seis editais de processo seletivo simplificado para formação de cadastro reserva. As inscrições são gratuitas e ficam abertas até 14 de outubro no site oficial do Iges-DF (igesdf.org.br). Os cargos, com os respectivos salários brutos e jornadas, são: médico cirurgião vascular, R$ 16.030,94, 24h semanais (Edital nº 101/2026); médico ecografista vascular com doppler, R$ 16.030,94, 24h semanais (Edital nº 102/2026); enfermeiro estomaterapeuta, R$ 4.894,57, 36h semanais (Edital nº 103/2026); técnico de necropsia, R$ 2.524,83, 36h semanais (Edital nº 104/2026); analista III (carreira e desempenho), R$ 5.886,92, 40h semanais (Edital nº 105/2026); e analista II (contratos), R$ 5.119,06, 40h semanais (Edital nº 106/2026). Todos os cargos exigem experiência mínima de seis meses na função. O cargo de analista II exige, ainda, curso de gestão ou de fiscalização de contratos com pelo menos 40 horas. As provas estão previstas para 6 de novembro (Edital 105), 9 de novembro (Edital 104) e 11 de novembro (Editais 103 e 106). As vagas são para cadastro reserva: a aprovação não garante contratação imediata.
CAPACITAÇÃO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
O MEC abriu inscrições para o curso gratuito financiamento e gestão financeira para a equidade na educação básica", com 80 horas de duração, voltado a professores, gestores escolares e equipes técnicas de secretarias de educação. A formação é on-line e assíncrona, organizada em 10 módulos de oito horas cada, com materiais em texto e vídeo, exercícios de produção autoral e atividades avaliativas. O conteúdo aborda orçamento público, fontes de financiamento da educação básica, funcionamento do Novo Fundeb, regras do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), custos de funcionamento das unidades escolares, valorização dos profissionais e mecanismos de controle social dos recursos. O curso foi desenvolvido pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi) em parceria com o Laboratório de Tecnologia da Informação e Mídias Educacionais da Universidade Federal de Goiás (LabTIME/UFG). Quem concluir todos os módulos e for aprovado na avaliação final recebe um certificado gratuito de 80 horas, emitido pela Avamec/MEC. As inscrições e o conteúdo estão disponíveis na plataforma Avamec (avamec.mec.gov.br).
PRECISA-SE
- ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO 1 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- AÇOUGUEIRO 80 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 14 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 10 R$ 1.742,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 10 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS
- ANALISTA DE E-COMMERCE 2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 10 R$ 1.790,26 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 11 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE TELEMARKETING 5 R$ 1.680,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO 15 R$ 650,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 77 R$ 1.682,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 81 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 45 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LOGÍSTICA 15 R$ 1.686,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PADEIRO 4 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR FINANCEIRO 3 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- BALCONISTA 30 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- BOMBEIRO HIDRÁULICO 5 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- CARPINTEIRO 2 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- CHAPISTA DE LANCHONETE 30 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- CONFERENTE MERCADORIA (EXCETO CARGA E DESCARGA) 5 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
- CONSULTOR DE VENDAS 6 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO GERAL 4 R$ 1.886,47 + BENEFÍCIOS
- CUIDADOR DE IDOSOS 4 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- CUMIM 1 R$ 1.751,00 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA 1 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- EMPACOTADOR, A MÃO 5 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- ESTOQUISTA 3 R$ 1.670,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE LOJA 10 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 20 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- GARÇOM 7 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
- LADRILHEIRO 8 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS CORTADORAS DE GRAMA,
ROÇADEIRAS, MOTOSSERRAS E SIMILARES 2 R$ 1.645,89 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA DE CAMINHÃO 5 R$ 3.300,00 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA ENTREGADOR SAMAMBAIA NORTE 3 R$ 2.800,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 141 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA 40 R$ 2.102,25 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) 5 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
- PADEIRO 2 R$ 2.232,53 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 29 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- PEIXEIRO (COMÉRCIO VAREJISTA) 2 R$ 2.086,00 + BENEFÍCIOS
- PINTOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS 2 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 175 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
SERVENTE DE OBRAS 12 R$ 1.738,80 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE PEDREIRO 12 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS
- SUPERVISOR COMERCIAL 9 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO ANALISTA DE QUALIDADE 2 R$ 4.500,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 5 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando: