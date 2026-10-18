GUIA DE EMPREGO

Agências e empresas oferecem 740 vagas de emprego

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EuEstudante
postado em 18/10/2026 06:00 / atualizado em 18/10/2026 06:00
. - (crédito: Euestudante)
. - (crédito: Euestudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

OPORTUNIDADES

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal (Senac-DF) abriu processo seletivo para cargos de níveis médio e superior — analista de suporte à gestão júnior. (treinamento e desenvolvimento/recrutamento e seleção), cabeleireiro e atendente de lanchonete —, com remunerações que variam de R$ 2.183,74 a R$ 5.908,42 para uma jornada de 40 horas semanais. Exige-se escolaridade correspondente ao cargo e experiência mínima de seis meses, oferecendo-se um pacote completo de benefícios que abrange assistências médica e transporte, auxílios variados e credenciamento no Serviço Social do Comércio (Sesc). As candidaturas devem ser realizadas exclusivamente on-line até 20 de outubro por meio do site bit.ly/4zARXy .

GDF

 

Governo de Goiás

Residência Médica

O Governo do Estado de Goiás, em parceria com o Instituto Verbena/UFG, abriu processo seletivo com 319 vagas para programas de Residência Médica (219) e Multiprofissional (100) com início em março de 2027, oferecendo bolsa mensal de R$ 4.106,09. As oportunidades abrangem diversas especialidades médicas e áreas da saúde, com cotas reservadas e etapas de seleção que incluem prova objetiva em novembro e dezembro de 2026, além de análise curricular para a área médica. As inscrições para ambas as seleções podem ser feitas até 3 de novembro, por meio do Portal do Candidato do Instituto Verbena/UFG bit.ly/4evA6A9.


PRECISA-SE

  • ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO 2 R$ 1.811 + BENEFÍCIOS
  • AÇOUGUEIRO 33 R$ 2.400 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMERCIO) 14 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 20 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE MOTORISTA 5 R$ 1.645,89 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE OBRAS 29 R$ 1.738+ BENEFÍCIOS
  • ANALISTA CONTÁBIL 2 R$ 4.660 + BENEFÍCIOS
  • ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 6 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LANCHONETE 35 R$ 1.750 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LOJAS 15 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS 20 R$ 1.682 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE MESA 15 R$ 1.655 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE PADARIA 35 R$ 1.655 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE TELEMARKETING 2 R$ 850 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 15 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO 10 R$ 1.753 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE COZINHA 28 R$ 1.682 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LIMPEZA 10 R$ 1.682 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 23 R$ 1.621 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES 1 R$ 2.085 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 2 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
  • BOMBEIRO HIDRÁULICO 12 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
  • CARPINTEIRO 4 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
  • CHAPISTA DE LANCHONETE 5 R$ 1.655 + BENEFÍCIOS
  • COLETOR DE LIXO 2 R$ 1.744 + BENEFÍCIOS
  • CONFERENTE MERCADORIA (EXCETO CARGA E DESCARGA) 5 R$ 1.750 + BENEFÍCIOS
  • COORDENADOR DE RESTAURANTE 4 R$ 2.090 + BENEFÍCIOS
  • DESIGNER DE SOBRANCELHAS 1 R$ 1.850 + BENEFÍCIOS
  • ELETRICISTA 3 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
  • EMPREGADO DOMESTICO ARRUMADOR 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS
  • EMPREGADO DOMESTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 2.400 + BENEFÍCIOS
  • EXTENSIONISTA DE CÍLIOS 1 R$ 1.850 + BENEFÍCIOS
  • FORNEIRO DE PADARIA 5 R$ 1.655 + BENEFÍCIOS
  • GARÇOM 15 R$ 1.655 + BENEFÍCIOS
  • INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS 2 R$ 4.800 + BENEFÍCIOS
  • INSTRUTOR DE INFORMÁTICA 1 R$ 1.621 + BENEFÍCIOS
  • MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
  • MICROPIGMENTADOR 1 R$ 1.850 + BENEFÍCIOS
  • MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS 6 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
  • MOTORISTA DE CAMINHÃO 5 R$ 3.300 + BENEFÍCIOS
  • MOTORISTA ENTREGADOR 3 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
  • OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL 8 R$ 1.817 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE CAIXA 123 R$ 1.682 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE EMPILHADEIRA 20 R$ 2.102,25 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) 5 R$ 1.750 + BENEFÍCIOS
  • PADEIRO 5 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS
  • PEDREIRO 32 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
  • PEIXEIRO (COMERCIO VAREJISTA) 2 R$ 2.086 + BENEFÍCIOS
  • PIZZAIOLO 20 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS
  • PROFESSOR DE GESTÃO (ADMINISTRAÇÃO) 1 R$ 1.621 + BENEFÍCIOS
  • PROFESSOR INSTRUTOR DE APRENDIZAGEM EM SERVIÇOS 2 R$ 1.621 + BENEFÍCIOS
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS 83 R$ 1.682 + BENEFÍCIOS
  • SERVENTE DE OBRAS 8 R$ 1.639 + BENEFÍCIOS
  • SOLDADOR 6 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
  • SUBGERENTE DE RESTAURANTE 4 R$ 2.579 + BENEFÍCIOS
  • TECNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA 1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS
  • VENDEDOR INTERNO 9 R$ 1.621 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

 

 

 

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