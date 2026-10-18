Agências e empresas oferecem 740 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
OPORTUNIDADES
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal (Senac-DF) abriu processo seletivo para cargos de níveis médio e superior — analista de suporte à gestão júnior. (treinamento e desenvolvimento/recrutamento e seleção), cabeleireiro e atendente de lanchonete —, com remunerações que variam de R$ 2.183,74 a R$ 5.908,42 para uma jornada de 40 horas semanais. Exige-se escolaridade correspondente ao cargo e experiência mínima de seis meses, oferecendo-se um pacote completo de benefícios que abrange assistências médica e transporte, auxílios variados e credenciamento no Serviço Social do Comércio (Sesc). As candidaturas devem ser realizadas exclusivamente on-line até 20 de outubro por meio do site bit.ly/4zARXy .
GDF
Governo de Goiás
Residência Médica
O Governo do Estado de Goiás, em parceria com o Instituto Verbena/UFG, abriu processo seletivo com 319 vagas para programas de Residência Médica (219) e Multiprofissional (100) com início em março de 2027, oferecendo bolsa mensal de R$ 4.106,09. As oportunidades abrangem diversas especialidades médicas e áreas da saúde, com cotas reservadas e etapas de seleção que incluem prova objetiva em novembro e dezembro de 2026, além de análise curricular para a área médica. As inscrições para ambas as seleções podem ser feitas até 3 de novembro, por meio do Portal do Candidato do Instituto Verbena/UFG bit.ly/4evA6A9.
PRECISA-SE
- ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO 2 R$ 1.811 + BENEFÍCIOS
- AÇOUGUEIRO 33 R$ 2.400 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMERCIO) 14 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 20 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE MOTORISTA 5 R$ 1.645,89 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 29 R$ 1.738+ BENEFÍCIOS
- ANALISTA CONTÁBIL 2 R$ 4.660 + BENEFÍCIOS
- ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 6 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 35 R$ 1.750 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 15 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS 20 R$ 1.682 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE MESA 15 R$ 1.655 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 35 R$ 1.655 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE TELEMARKETING 2 R$ 850 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 15 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO 10 R$ 1.753 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 28 R$ 1.682 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 10 R$ 1.682 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 23 R$ 1.621 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES 1 R$ 2.085 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 2 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
- BOMBEIRO HIDRÁULICO 12 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- CARPINTEIRO 4 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- CHAPISTA DE LANCHONETE 5 R$ 1.655 + BENEFÍCIOS
- COLETOR DE LIXO 2 R$ 1.744 + BENEFÍCIOS
- CONFERENTE MERCADORIA (EXCETO CARGA E DESCARGA) 5 R$ 1.750 + BENEFÍCIOS
- COORDENADOR DE RESTAURANTE 4 R$ 2.090 + BENEFÍCIOS
- DESIGNER DE SOBRANCELHAS 1 R$ 1.850 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA 3 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMESTICO ARRUMADOR 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMESTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 2.400 + BENEFÍCIOS
- EXTENSIONISTA DE CÍLIOS 1 R$ 1.850 + BENEFÍCIOS
- FORNEIRO DE PADARIA 5 R$ 1.655 + BENEFÍCIOS
- GARÇOM 15 R$ 1.655 + BENEFÍCIOS
- INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS 2 R$ 4.800 + BENEFÍCIOS
- INSTRUTOR DE INFORMÁTICA 1 R$ 1.621 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
- MICROPIGMENTADOR 1 R$ 1.850 + BENEFÍCIOS
- MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS 6 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA DE CAMINHÃO 5 R$ 3.300 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA ENTREGADOR 3 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
- OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL 8 R$ 1.817 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 123 R$ 1.682 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA 20 R$ 2.102,25 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) 5 R$ 1.750 + BENEFÍCIOS
- PADEIRO 5 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 32 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- PEIXEIRO (COMERCIO VAREJISTA) 2 R$ 2.086 + BENEFÍCIOS
- PIZZAIOLO 20 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS
- PROFESSOR DE GESTÃO (ADMINISTRAÇÃO) 1 R$ 1.621 + BENEFÍCIOS
- PROFESSOR INSTRUTOR DE APRENDIZAGEM EM SERVIÇOS 2 R$ 1.621 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 83 R$ 1.682 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 8 R$ 1.639 + BENEFÍCIOS
- SOLDADOR 6 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- SUBGERENTE DE RESTAURANTE 4 R$ 2.579 + BENEFÍCIOS
- TECNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA 1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 9 R$ 1.621 + BENEFÍCIOS
Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando: