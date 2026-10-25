Agências e empresas oferecem 571 vagas de emprego

EuEstudante
postado em 25/10/2026 06:00 / atualizado em 25/10/2026 06:00
A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
PRECISA-SE
- OPERADOR DE CAIXA 23 R$ 1.682+ BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA 1 R$ 2.085 + BENEFÍCIOS
- PADEIRO 2 R$ 2.325,30 + BENEFÍCIOS
- PASSADOR DE ROUPAS 1 R$ 1.645,42 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO RECANTO DAS EMAS 22 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- PINTOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS 2 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS
- PINTOR DE OBRAS 3 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 55 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
- SERRALHEIRO 9 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE PEDREIRO 7 R$ 1.738 + BENEFÍCIOS
- SUBGERENTE DE RESTAURANTE 4 R$ 2.579 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 2 R$ 2.598 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO TAGUATINGA NORTE 10 R$ 2.205 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 20 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR PORTA A PORTA 95 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS
- AÇOUGUEIRO 5 R$ 2.160,26 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA ZONA INDUSTRIAL 35 15,00/ HORA + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS ASA NORTE 10 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE SERRALHEIRO 4 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA 20 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 40 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 12 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 10 R$ 1.670,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA ZONA INDUSTRIAL 25 R$ 1.682,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO ZONA INDUSTRIAL 30 R$ 1.748,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO ÁREA RURAL 4 R$ 1.790,26 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LOGÍSTICA ZONA INDUSTRIAL 15 18,00/ HORA + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 5 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- BOMBEIRO HIDRÁULICO 15 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- COLETOR DE LIXO ZONA INDUSTRIAL 2 R$ 1.744,00 + BENEFÍCIOS
- CONSULTOR DE VENDAS ASA NORTE 6 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- COORDENADOR DE RESTAURANTE 4 R$ 2.090,00 + BENEFÍCIOS
- COPIADOR DE DOCUMENTOS 10 15,00/ HORA + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO GERAL 2 R$ 2.702,14 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 2 R$ 1.850,00 + BENEFÍCIOS
- ENCARREGADO DE ACABAMENTO DE CHAPAS E METAIS 2 R$ 3.300,00 + BENEFÍCIOS
- ESTOQUISTA 10 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PISO ZONA INDUSTRIAL 10 19,70/ HORA + BENEFÍCIOS
- GARÇOM ZONA INDUSTRIAL 2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- GERENTE DE RESTAURANTE ZONA INDUSTRIAL 1 R$ 3.500,00 + BENEFÍCIOS
- OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL 5 R$ 1.817,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 20 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:
Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste