Agências e empresas oferecem 1.225 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
RESIDÊNCIA MÉDICA 1
A secretaria de estado de saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) abriu o processo seletivo para residência médica em 2027. As inscrições vão até 19 de novembro e devem ser feitas exclusivamente pelo site www.fundatec.org.br. O processo seletivo é composto por uma prova teórico-objetiva de caráter eliminatório e classificatório que será aplicada em 13 de dezembro pela manhã. As vagas serão distribuídas de acordo com a especialidade, unidade de lotação e modalidade de concorrência. O processo conta com reservas de vaga para pessoas com deficiência, pessoas negras e indígenas. Mais informações no edital: https://l1nq.com/T0edz44
UNESP
RESIDÊNCIA MÉDICA 2
A Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista (FMB/Unesp) está com inscrições abertas para 201 vagas de residência médica. Os interessados podem se inscrever até 6 de novembro, pelo site da Fundação Vunesp, com taxa de R$ 648. A prova objetiva será aplicada em 12 de dezembro, às 14h, em Botucatu, São Paulo ou Brasília. O edital está disponível no site da Vunesp.
CARGILL
PROGRAMA DE TRAINEE
A Cargill, empresa fornecedoras de alimentos, abriu inscrições para o Programa de Trainee 2027, que podem ser feitas por meio do site de carreiras da Cargill. A iniciativa visa atrair e desenvolver jovens profissionais com potencial de liderança, oferecendo uma jornada imersiva de aprendizado prático e crescimento na companhia. As inscrições para o processo seletivo ficam abertas até 14 de novembro. O programa é voltado para profissionais graduados entre janeiro de 2025 e dezembro de 2026 nos cursos de administração de empresas, agronomia, ciências contábeis, comércio exterior, economia, estatística, finanças, marketing, relações internacionais, zootecnia e engenharias em todas as suas modalidades. Entre os requisitos do perfil buscado, destaca-se a exigência do idioma inglês. As oportunidades contam com abrangência nacional e estão distribuídas estrategicamente em diferentes regiões do país. As vagas contemplam unidades nas cidades de São Paulo (SP), Primavera do Leste (MT), Passo Fundo (RS), Rio Verde (GO), Ilhéus (BA) e Três Lagoas (MS).
PRECISA-SE
- COZINHEIRO GERAL 10 R$ 2.225,95 + BENEFÍCIOS
- CUIDADOR DE IDOSOS 4 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA 11 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE PRÉDIOS 15 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS
- ESTOQUISTA 1 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
- FIEL DE DEPÓSITO 30 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 20 R$ 1.700+ BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 223 R$ 1.621,11 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA 5 R$ 2.740 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 25 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- PREPARADOR FÍSICO 1 R$ 850 + BENEFÍCIOS SUPERIOR
- RECEPCIONISTA ATENDENTE 3 R$ 1.751,20 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 41 R$ 1.621,11 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 97 R$ 1.682 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 5 R$ 1.639 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE PEDREIRO 16 R$ 1.738 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE ELETRICIDADE 1 R$ 2.867,31 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE ENFERMAGEM 30 R$ 2.720,45 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 5 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
- AÇOUGUEIRO 115 R$ 1.729,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 35 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA ZONA INDUSTRIAL 27 R$ 1.691,80 + BENEFÍCIOS
- ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO 12 R$ 1.653,42 + BENEFÍCIOS
- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NORTE 25 R$ 1.000,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE CAFETERIA 20 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 18 R$ 1.650,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 130 R$ 1.682,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PEIXARIA 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 25 R$ 1.682,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DO SETOR DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 40 R$ 1.682,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 R$ 2.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO 10 R$ 2.004,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 25 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE ESTOQUE 17 R$ 1.653,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 68 R$ 1.653,42 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 30 R$ 1.748,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LOGÍSTICA 2 R$ 1.653,00 + BENEFÍCIOS
- BOMBEIRO HIDRÁULICO 15 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- CARREGADOR (ARMAZÉM) 25 R$ 1.691,80 + BENEFÍCIOS
Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando: