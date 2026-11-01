GUIA DE EMPREGO

Agências e empresas oferecem 1.225 vagas de emprego

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EuEstudante
postado em 01/11/2026 06:00 / atualizado em 01/11/2026 06:00
. - (crédito: EuEstudante)
. - (crédito: EuEstudante)

 A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

 

RESIDÊNCIA MÉDICA 1

A secretaria de estado de saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) abriu o processo seletivo para residência médica em 2027. As inscrições vão até 19 de novembro e devem ser feitas exclusivamente pelo site www.fundatec.org.br. O processo seletivo é composto por uma prova teórico-objetiva de caráter eliminatório e classificatório que será aplicada em 13 de dezembro pela manhã. As vagas serão distribuídas de acordo com a especialidade, unidade de lotação e modalidade de concorrência. O processo conta com reservas de vaga para pessoas com deficiência, pessoas negras e indígenas. Mais informações no edital: https://l1nq.com/T0edz44  

UNESP

RESIDÊNCIA MÉDICA 2

A Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista (FMB/Unesp) está com inscrições abertas para 201 vagas de residência médica. Os interessados podem se inscrever até 6 de novembro, pelo site da Fundação Vunesp, com taxa de R$ 648. A prova objetiva será aplicada em 12 de dezembro, às 14h, em Botucatu, São Paulo ou Brasília. O edital está disponível no site da Vunesp.

CARGILL

PROGRAMA DE TRAINEE

A Cargill, empresa fornecedoras de alimentos, abriu inscrições para o Programa de Trainee 2027, que podem ser feitas por meio do site de carreiras da Cargill. A iniciativa visa atrair e desenvolver jovens profissionais com potencial de liderança, oferecendo uma jornada imersiva de aprendizado prático e crescimento na companhia. As inscrições para o processo seletivo ficam abertas até 14 de novembro. O programa é voltado para profissionais graduados entre janeiro de 2025 e dezembro de 2026 nos cursos de administração de empresas, agronomia, ciências contábeis, comércio exterior, economia, estatística, finanças, marketing, relações internacionais, zootecnia e engenharias em todas as suas modalidades. Entre os requisitos do perfil buscado, destaca-se a exigência do idioma inglês. As oportunidades contam com abrangência nacional e estão distribuídas estrategicamente em diferentes regiões do país. As vagas contemplam unidades nas cidades de São Paulo (SP), Primavera do Leste (MT), Passo Fundo (RS), Rio Verde (GO), Ilhéus (BA) e Três Lagoas (MS).

 

PRECISA-SE

  • COZINHEIRO GERAL 10 R$ 2.225,95 + BENEFÍCIOS
  • CUIDADOR DE IDOSOS 4 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
  • ELETRICISTA 11 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
  • ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE PRÉDIOS 15 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
  • EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS
  • ESTOQUISTA 1 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
  • FIEL DE DEPÓSITO 30 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 20 R$ 1.700+ BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE CAIXA 223 R$ 1.621,11 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE EMPILHADEIRA 5 R$ 2.740 + BENEFÍCIOS
  • PEDREIRO 25 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
  • PREPARADOR FÍSICO 1 R$ 850 + BENEFÍCIOS SUPERIOR
  • RECEPCIONISTA ATENDENTE 3 R$ 1.751,20 + BENEFÍCIOS
  • REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 41 R$ 1.621,11 + BENEFÍCIOS
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS 97 R$ 1.682 + BENEFÍCIOS
  • SERVENTE DE OBRAS 5 R$ 1.639 + BENEFÍCIOS
  • SERVENTE DE PEDREIRO 16 R$ 1.738 + BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO DE ELETRICIDADE 1 R$ 2.867,31 + BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO DE ENFERMAGEM 30 R$ 2.720,45 + BENEFÍCIOS
  • VENDEDOR INTERNO 5 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
  • AÇOUGUEIRO 115 R$ 1.729,00 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 35 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA ZONA INDUSTRIAL 27 R$ 1.691,80 + BENEFÍCIOS
  • ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO 12 R$ 1.653,42 + BENEFÍCIOS
  • ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NORTE 25 R$ 1.000,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE CAFETERIA 20 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LANCHONETE 18 R$ 1.650,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE PADARIA 130 R$ 1.682,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE PEIXARIA 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 25 R$ 1.682,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DO SETOR DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 40 R$ 1.682,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 R$ 2.700,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO 10 R$ 2.004,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE COZINHA 25 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE ESTOQUE 17 R$ 1.653,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LIMPEZA 68 R$ 1.653,42 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 30 R$ 1.748,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LOGÍSTICA 2 R$ 1.653,00 + BENEFÍCIOS
  • BOMBEIRO HIDRÁULICO 15 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
  • CARREGADOR (ARMAZÉM) 25 R$ 1.691,80 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

        

 

 

 

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