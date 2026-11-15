Volta aos estudos: sobe procura de pessoas 60+ pelo ensino superior

Correio Braziliense

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Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 58,4 mil brasileiros com mais de 50 anos ingressaram no ensino superior em 2015. Em 2024, o número subiu para 211,2 mil, um crescimento de 262%. Neste ano, conforme o Inep, 13.821 candidatos com mais de 60 anos foram confirmados para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Voltar a estudar pode parecer um cenário distante para pessoas mais velhas, porque a tecnologia, o deslocamento e a adaptação são grandes desafios nessa trajetória.

Aprendizado não tem idade

Rosilda Rosa, 91 anos, fez a primeira prova do Enem no último domingo (foto: Créditos: Gláucia Lima)

Apesar disso, é eminente o aumento do número de alunos nessa faixa etária. Rosilda Rosa é exemplo disso: aos 91 anos, ela se inscreveu no Enem. Moradora de Cruzeta (RS), conta que vem de uma família grande, de 12 irmãos. “Dos meus irmãos, seis fizeram faculdade”, diz. Rosilda fez a primeira graduação em pedagogia aos 40 anos, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e lecionou por 40 anos. Agora, pretende cursar licenciatura em geografia. “A minha memória ainda está boa. Então, eu quero fazer geografia, que era o meu desejo há 50 anos. Agora vai dar certo. Eu estou me preparando para matemática”, conta.

Sobre a experiência da prova, Rosilda diz que não ficou nervosa. “Peguei uma sala especial, com poucos alunos. Eu estava tão tranquila que não tinha nem vontade de tomar água, acredita? Aquelas questões longas, 90 questões, quando eu cheguei à redação, fiquei meio nervosa. Eu pensei: ‘Não, eu vou enfrentar’.” Ela afirma que, se for aprovada, vai tentar de tudo para continuar estudando e que, apesar da idade, da fraqueza nas pernas e do cansaço, segue com muita vontade de aprender.

Simone Espinosa confirma crescimento nas matrículas de alunos 50 (foto: Divulgação/Ceub)

O pensamento de que é preciso ter tudo estabelecido aos 50 anos é, na verdade, um mito. É possível ter ânsia de aprender mesmo quando dizem que é “tarde demais”. A diretora acadêmica Simone Espinosa, 54 anos, comenta: “Estudar na juventude, desenvolver uma carreira na vida adulta e depois se aposentar. Ainda que isso esteja muito presente na sociedade, não representa todas as trajetórias. Quando a gente pensa que a expectativa de vida aumentou, as pessoas também precisam pensar o que vão fazer para se manterem ativas depois dessa aposentadoria.”

A adaptação dos alunos faz parte dos planos da instituição. Lidar com diferentes faixas etárias e com deficiências físicas e cognitivas são temas abordados com os docentes em semanas pedagógicas. “Olha só, a universidade recebe pessoas com trajetórias muito diferentes. Isso é histórico, independentemente de a gente pensar no público 50 mais, né? Essas particularidades fazem parte do contexto de toda a organização que a gente faz aqui relacionada ao processo de aprendizagem dos nossos alunos”, afirma a diretora.

O Centro Universitário de Brasília (Ceub) criou a campanha Bolsas 50+. Segundo Simone, a ideia surgiu após a equipe observar os dados do Censo e os do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre o aumento da expectativa de vida. Segundo a instituição, as matrículas de alunos com 50 anos ou mais cresceram cerca de 22% em relação ao ano passado: 75% desses alunos estão em cursos de graduação e 25% em pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado). O processo seletivo segue aberto, e quem se inscrever ingressa em fevereiro de 2027.

Ressignificando a perda

Filha de poeta, natural de Mossoró (RN) e uma de 11 irmãos, Ma ria Lúcia Lopes mora em Brasília desde 1970 e diz amar a cidade. Começou a trabalhar aos 14 anos e se aposentou cedo, após mais de 20 anos na Caixa Econômica Federal, onde atuou em diversas áreas. Durante a pandemia, perdeu pessoas queridas e, por isso, decidiu voltar a estudar e dar um novo sentido à vida. “O curso de psicologia me inspirou, porque desejava conhecer um pouco mais sobre o comportamento humano, para entender a mim mesma e aos outros e também para evoluir como pessoa.” A dificuldade com a tecnologia é recorrente, mas a aluna afirma que todo o esforço vale a pena.

Ao voltar para a faculdade, diz, teve a oportunidade de descobrir um novo mundo, sair da rotina, fazer amigos e enfrentar os desafios que vêm com a aprendizagem.

Maria Lúcia, 73 anos, aluna de psicologia (foto: Pedro Paulo Cardoso CB/DA Prees)

Aos 25 anos, Maria Lúcia se formou em ciências econômicas; aos 70, voltou à faculdade. “Em relação à primeira graduação, devo dizer que o processo foi bem diferente. Não havia monografia, pesquisa, trabalho de conclusão de curso”, comenta. Ela conta que foi bem recebida por colegas e professores e que se sente amada, acolhida e respeitada. A maior dificuldade é o transporte público. “O mais difícil é que vou e volto de ônibus, as carteiras são um pouco desconfortáveis, e o ar-condicionado me incomoda um pouco. Mas nada disso me fez desistir de realizar meu sonho.” Maria Lúcia sonha em se especializar em psicologia social, garante que está no caminho certo e gosta de saber que poderá ajudar pessoas com o seu trabalho.

Sonho e conquista

Marinalva Teixeira, 52 anos, estudante de gastronomia (foto: Pedro Paulo Cardoso CB/DA Prees)

Alguns sonhos demoram a se realizar, mas nunca é tarde para se dedicar a eles. Aos 55 anos, Marinalva Teixeira conta que sempre sonhou em trabalhar com gastronomia. Aos 15, teve sua primeira oportunidade na cozinha, mas enfrentou muitas dificuldades ao longo do caminho. Trabalhou em casas de família e em restaurantes, e sempre observava os chefs, perguntando-se quando poderia chegar àquele nível. Mesmo com as dificuldades financeiras, diz, nunca deixou de acreditar e seguiu se esforçando por onde passava.

Ela decidiu ingressar no curso depois de assistir, no Facebook, a um vídeo do professor José Eduardo Duó sobre a graduação. No dia seguinte, estava conhecendo o câmpus. “Ali, vi uma oportunidade de adquirir novos conhecimentos, aprender técnicas e realizar o sonho que carregava há muitos anos.” Marinalva relata que um dos maiores problemas foi se adaptar às aulas a distância. O uso do computador sempre foi um grande desafio. “Cheguei a reprovar em duas matérias, mas não desisti. Levantei a cabeça e segui em frente. Aprendi que as dificuldades existem, mas não podem ser maiores do que a nossa vontade de vencer.”

Ela diz que teve uma boa adaptação ao chegar. Por ser muito alegre, interage com todos e acredita que leva energia boa para a sala de aula. Marinalva deixa uma mensagem: “Nunca permita que alguém diga que você não é capaz. A idade não é desculpa para desistir dos seus sonhos. Nunca é tarde para recomeçar, aprender e conquistar aquilo que desejamos.”

Foco e disposição

Diego Vasconcelos de volta à faculdade para cursar psicologia (foto: Acervo pessoal)

Passar a vida toda em uma área é possível, mas algumas pessoas encontram novas paixões depois de muito tempo. Aos 52 anos, Diego Vasconcelos decidiu retomar um desejo antigo: cursar psicologia. Cansado da correria da publicidade, área na qual atua há mais de 25 anos, resolveu seguir os passos dos pais e, finalmente, tornar-se psicólogo. Casado e pai de dois filhos, ele concilia a rotina e o trabalho com a volta aos estudos.

Conta que, mesmo passando menos tempo em casa, ainda divide com os filhos momentos em que estudam juntos e trocam experiências. “É muito interessante, meus filhos me veem estudando com 50 anos; eu ainda estudo com eles as matérias que eles precisam para as provas. A gente consegue ter uma ligação. Eles dizem: ‘Papai, quanto que você tirou na sua prova? Como é que você foi?’, e eu também pergunto para eles. Hoje, eles estudam de uma forma bem parecida com a que eu estudo, fazendo esquemas e mapas mentais.”

Diego fala da paixão pela psicologia e diz que voltar a estudar lhe dá a sensação de mente ativa. Sempre que perguntam se está cansado, responde: “Não. É isso que eu sempre quis, né?”. Ele conta que não se sente com 52 anos e que, apesar das dificuldades, o conselho para quem acha que é tarde é apenas começar. “Quando se tem 50 anos, a gente se cobra menos, tem outra maturidade. Eu acho que essa maturidade é que nos surpreende quando a gente está dentro da faculdade. Vemos as coisas por outro prisma, mais coloridas, mais interessantes, com mais vontade de aprender.”

* Estagiária sob a supervisão de Ana Sá