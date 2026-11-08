GUIA DE EMPREGO

Agências e empresas oferecem 1.275 vagas de emprego

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EuEstudante
postado em 08/11/2026 06:00 / atualizado em 08/11/2026 06:00
. - (crédito: EuEstudante)
. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

ASSISTENTE DE DIRETORIA

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) abriu inscrições para a seleção de assistente de diretoria, destinada à formação de cadastro reserva. As inscrições vão até amanhã e devem ser realizadas pelo site https://www.hcb.org.br/trabalhe-conosco, na seção Trabalhe Conosco. São requisitos graduação completa em administração, comunicação, letras, gestão pública ou áreas correlatas reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). O processo seletivo compreende análise curricular, avaliação de conhecimentos, comprovação documental, prova prática, avaliação técnico-comportamental e entrevista. Os resultados serão divulgados nos canais oficiais. A jornada é de 40 horas semanais com salário de R$ 3.748,80 e pacote de benefícios que inclui plano de saúde, assistência odontológica, alimentação subsidiada, auxílio-creche, vale-transporte ou estacionamento, folga no aniversário e incentivo à pós-graduação.

 

PRECISA-SE

  • AÇOUGUEIRO 125 R$ 1.729 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 31R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 30 R$ 15 POR HORA + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE BALCONISTA 3 R$ 1.720 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE CAFETERIA 10 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LANCHONETE 28 R$ 1.650 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LOJAS 19 R$ 1.682,11 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LOJAS 7 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE PADARIA 85 R$ 1.682 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE PEIXARIA 20 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 30 R$ 1.682,11 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DO SETOR DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 40 R$ 1.682 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 R$ 571 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE COZINHA 16 R$ 1.750 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE ESTOQUE 10 R$ 1.653 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LIMPEZA 64 R$ 1.682 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 15 R$ 1.772,75 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LOGÍSTICA 15 R$ 18 POR HORA + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE PADEIRO 10 R$ 1.775,75 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE PESSOAL 3 R$ 2.700 + BENEFÍCIOS
  • COORDENADOR DE RESTAURANTE 4 R$ 2.090 + BENEFÍCIOS
  • COPEIRO DE HOSPITAL 11 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
  • COPIADOR DE DOCUMENTOS 10 R$ 15 POR HORA + BENEFÍCIOS
  • COZINHEIRO DE RESTAURANTE 2 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS
  • COZINHEIRO GERAL 2 R$ 2.102,17 + BENEFÍCIOS
  • EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS
  • EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
  • ESTOQUISTA 3 R$ 1.790,26 + BENEFÍCIOS
  • FIEL DE DEPÓSITO 30 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
  • FISCAL DE LOJA 16 R$ 1.790,26 + BENEFÍCIOS
  • FISCAL DE PISO 10 R$ 19,70 POR HORA + BENEFÍCIOS
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 43 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
  • GARÇOM 5 R$ 1.750 + BENEFÍCIOS
  • MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 1 R$ 3.776 + BENEFÍCIOS
  • MESTRE DE OBRAS 1 R$ 6.000 + BENEFÍCIOS
  • MONITOR DE ALUNOS 1 R$ 2.300 + BENEFÍCIOS
  • MOTORISTA DE CAMINHÃO 3 R$ 2.750,70 + BENEFÍCIOS
  • MOTORISTA ENTREGADOR 2 R$ 1.790,26 + BENEFÍCIOS
    OPERADOR DE CAIXA 246 R$ 1.682 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE EMPILHADEIRA 60 R$ 2.102,25 + BENEFÍCIOS
  • PREPARADOR FÍSICO 1 R$ 1.870 + BENEFÍCIOS
    REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 39 R$ 1.670 + BENEFÍCIOS
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS 134 R$ 1.682 + BENEFÍCIOS
  • SERVENTE DE OBRAS 8 R$ 1.738 + BENEFÍCIOS
  • SUPERVISOR DE PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA 4 R$ 2.579 + BENEFÍCIOS
  • SUPERVISOR PEDAGÓGICO 1 R$ 3.800 + BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 6 R$ 3.716,38 + BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 5 R$ 3.800 + BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 10 R$ 2.109,21 + BENEFÍCIOS
  • VENDEDOR INTERNO 25 R$ 1.621 + BENEFÍCIOS
  • VENDEDOR PORTA A PORTA 8 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS
  • VENDEDOR PRACISTA 9 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

 


 

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