Agências e empresas oferecem 1.275 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
ASSISTENTE DE DIRETORIA
O Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) abriu inscrições para a seleção de assistente de diretoria, destinada à formação de cadastro reserva. As inscrições vão até amanhã e devem ser realizadas pelo site https://www.hcb.org.br/trabalhe-conosco, na seção Trabalhe Conosco. São requisitos graduação completa em administração, comunicação, letras, gestão pública ou áreas correlatas reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). O processo seletivo compreende análise curricular, avaliação de conhecimentos, comprovação documental, prova prática, avaliação técnico-comportamental e entrevista. Os resultados serão divulgados nos canais oficiais. A jornada é de 40 horas semanais com salário de R$ 3.748,80 e pacote de benefícios que inclui plano de saúde, assistência odontológica, alimentação subsidiada, auxílio-creche, vale-transporte ou estacionamento, folga no aniversário e incentivo à pós-graduação.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 125 R$ 1.729 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 31R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 30 R$ 15 POR HORA + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE BALCONISTA 3 R$ 1.720 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE CAFETERIA 10 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 28 R$ 1.650 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 19 R$ 1.682,11 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 7 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 85 R$ 1.682 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PEIXARIA 20 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 30 R$ 1.682,11 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DO SETOR DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 40 R$ 1.682 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 R$ 571 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 16 R$ 1.750 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE ESTOQUE 10 R$ 1.653 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 64 R$ 1.682 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 15 R$ 1.772,75 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LOGÍSTICA 15 R$ 18 POR HORA + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PADEIRO 10 R$ 1.775,75 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PESSOAL 3 R$ 2.700 + BENEFÍCIOS
- COORDENADOR DE RESTAURANTE 4 R$ 2.090 + BENEFÍCIOS
- COPEIRO DE HOSPITAL 11 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- COPIADOR DE DOCUMENTOS 10 R$ 15 POR HORA + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO DE RESTAURANTE 2 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO GERAL 2 R$ 2.102,17 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
- ESTOQUISTA 3 R$ 1.790,26 + BENEFÍCIOS
- FIEL DE DEPÓSITO 30 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE LOJA 16 R$ 1.790,26 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PISO 10 R$ 19,70 POR HORA + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 43 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
- GARÇOM 5 R$ 1.750 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 1 R$ 3.776 + BENEFÍCIOS
- MESTRE DE OBRAS 1 R$ 6.000 + BENEFÍCIOS
- MONITOR DE ALUNOS 1 R$ 2.300 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA DE CAMINHÃO 3 R$ 2.750,70 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA ENTREGADOR 2 R$ 1.790,26 + BENEFÍCIOS
OPERADOR DE CAIXA 246 R$ 1.682 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA 60 R$ 2.102,25 + BENEFÍCIOS
- PREPARADOR FÍSICO 1 R$ 1.870 + BENEFÍCIOS
REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 39 R$ 1.670 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 134 R$ 1.682 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 8 R$ 1.738 + BENEFÍCIOS
- SUPERVISOR DE PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA 4 R$ 2.579 + BENEFÍCIOS
- SUPERVISOR PEDAGÓGICO 1 R$ 3.800 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 6 R$ 3.716,38 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 5 R$ 3.800 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 10 R$ 2.109,21 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 25 R$ 1.621 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR PORTA A PORTA 8 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR PRACISTA 9 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS
Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando: