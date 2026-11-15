GUIA DE EMPREGO

Agências e empresas oferecem 719 vagas de emprego

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EuEstudante
postado em 15/11/2026 00:01 / atualizado em 15/11/2026 11:11
. - (crédito: EuEstudante)
. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

VIVO

JOVEM APRENDIZ

A Vivo está com inscrições abertas para seu banco de talentos do programa Jovem Aprendiz, destinado a jovens de 14 a 24 anos que buscam a primeira experiência profissional. É necessário estar matriculado em uma instituição de ensino ou ter concluído o ensino médio. As oportunidades são para todo o Brasil, com jornadas de quatro ou seis horas diárias. O programa oferece benefícios como vale-refeição, assistência médica e odontológica, cursos e certificações. A inscrição não garante contratação imediata, e os candidatos serão convocados conforme a abertura de vagas em cada localidade. Inscrições pelo site: https//www.jovemaprendizvivo.com.br/.

 

PRECISA-SE

ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO 4 R$ 2.800,00 + BENEFÍCIOS

AÇOUGUEIRO 66 R$ 1.729,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE MOTORISTA 12 R$ 1.681,38 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 1 R$ 2.200,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE BALCONISTA 2 R$ 1.734,47 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS 1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 15 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 25 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 11 R$ 1.734,47 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 72 R$ 1.622,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 73 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS 4 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 5 R$ 2.337,33 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 2 R$ 1.632,00 + BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 5 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS

CAMAREIRO DE HOTEL 2 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS

CASEIRO 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 3 R$ 2.300,00 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA 7 R$ 2.201,19 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS

ENTREGADOR DE GÁS (AJUDANTE DE CAMINHÃO) 2 R$ 2.400,00 + BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 1 R$ 1.933,66 + BENEFÍCIOS

FIEL DE DEPÓSITO ÁREA 20 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 22 R$ 1.814,00 + BENEFÍCIOS

LAVADOR DE CARROS 4 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 10 R$ 2.337,33 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 5 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS

OFICIAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES 4 R$ 2.633,00 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 153 R$ 1.632,00 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 60 R$ 2.102,25 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE LAVADOR DE VEÍCULOS 1 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 5 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR 101 R$ 1.682,00 + BENEFÍCIOS

SALGADEIRO 4 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 10 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR COMERCIAL 1 R$ 2.105,03 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE PANIFICAÇÃO 2 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR 1 R$ 3.500,00 + BENEFÍCIOS


Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

 

 

 

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