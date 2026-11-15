Agências e empresas oferecem 719 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
VIVO
JOVEM APRENDIZ
A Vivo está com inscrições abertas para seu banco de talentos do programa Jovem Aprendiz, destinado a jovens de 14 a 24 anos que buscam a primeira experiência profissional. É necessário estar matriculado em uma instituição de ensino ou ter concluído o ensino médio. As oportunidades são para todo o Brasil, com jornadas de quatro ou seis horas diárias. O programa oferece benefícios como vale-refeição, assistência médica e odontológica, cursos e certificações. A inscrição não garante contratação imediata, e os candidatos serão convocados conforme a abertura de vagas em cada localidade. Inscrições pelo site: https//www.jovemaprendizvivo.com.br/.
PRECISA-SE
ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO 4 R$ 2.800,00 + BENEFÍCIOS
AÇOUGUEIRO 66 R$ 1.729,00 + BENEFÍCIOS
AJUDANTE DE MOTORISTA 12 R$ 1.681,38 + BENEFÍCIOS
AJUDANTE DE OBRAS 1 R$ 2.200,00 + BENEFÍCIOS
ATENDENTE BALCONISTA 2 R$ 1.734,47 + BENEFÍCIOS
ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS 1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
ATENDENTE DE PADARIA 15 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 25 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
AUXILIAR DE COZINHA 11 R$ 1.734,47 + BENEFÍCIOS
AUXILIAR DE LIMPEZA 72 R$ 1.622,00 + BENEFÍCIOS
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 73 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS 4 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 5 R$ 2.337,33 + BENEFÍCIOS
AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 2 R$ 1.632,00 + BENEFÍCIOS
BOMBEIRO HIDRÁULICO 5 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
CAMAREIRO DE HOTEL 2 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
CASEIRO 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
COZINHEIRO GERAL 3 R$ 2.300,00 + BENEFÍCIOS
ELETRICISTA 7 R$ 2.201,19 + BENEFÍCIOS
EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
ENTREGADOR DE GÁS (AJUDANTE DE CAMINHÃO) 2 R$ 2.400,00 + BENEFÍCIOS
ESTOQUISTA 1 R$ 1.933,66 + BENEFÍCIOS
FIEL DE DEPÓSITO ÁREA 20 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 22 R$ 1.814,00 + BENEFÍCIOS
LAVADOR DE CARROS 4 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS
MOTORISTA DE CAMINHÃO 10 R$ 2.337,33 + BENEFÍCIOS
MOTORISTA ENTREGADOR 5 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
OFICIAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES 4 R$ 2.633,00 + BENEFÍCIOS
OPERADOR DE CAIXA 153 R$ 1.632,00 + BENEFÍCIOS
OPERADOR DE EMPILHADEIRA 60 R$ 2.102,25 + BENEFÍCIOS
OPERADOR DE LAVADOR DE VEÍCULOS 1 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
PEDREIRO 5 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
PIZZAIOLO 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
REPOSITOR 101 R$ 1.682,00 + BENEFÍCIOS
SALGADEIRO 4 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
SERVENTE DE OBRAS 10 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS
SUPERVISOR COMERCIAL 1 R$ 2.105,03 + BENEFÍCIOS
TÉCNICO DE PANIFICAÇÃO 2 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
VENDEDOR 1 R$ 3.500,00 + BENEFÍCIOS
Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando: