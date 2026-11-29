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Gabriel Alves, 17 anos, concorreu com pesquisa sobre mobilidade urbana - (crédito: Arquivo Pessoal)

Por Ana Bispo Calisto*

A dificuldade de utilizar o transporte público em Samambaia, especialmente nos horários de maior movimento, motivou o estudante Gabriel Alves Fernandes, de 17 anos, a desenvolver um projeto de pesquisa sobre mobilidade urbana. A iniciativa conquistou a medalha de ouro na edição de 2026 da Olimpíada Brasileira de Geoinformação (OBGE), competição nacional que estimula estudantes a analisar problemas territoriais e propor soluções com base em dados e evidências.

Aluno da 3ª série do Centro de Ensino Médio (CEM) Urso Branco, no Núcleo Bandeirante, elaborou uma proposta para melhorar a integração entre os ônibus que circulam dentro de Samambaia e o metrô. A ideia é identificar os horários de maior demanda e sincronizar a operação dos dois serviços, reduzindo o tempo de espera dos passageiros.

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Morador de Samambaia, o estudante conta que a escolha do tema surgiu da própria experiência com o transporte coletivo e dos relatos de outros moradores. Desde a infância, ele escuta reclamações sobre a lotação dos ônibus, a falta de linhas para determinados destinos e a dificuldade de encontrar horários adequados. “Eu sou morador de Samambaia, que é a região administrativa de que eu tratei. E, desde a infância, existem relatos, existem queixas sobre a dificuldade com o transporte público em Samambaia”, explica.

A rotina de deslocamento para a escola e o trabalho também permitiu que Gabriel acompanhasse de perto os problemas. Segundo ele, a proposta busca enfrentar dificuldades que afetam trabalhadores e estudantes que precisam se deslocar diariamente para outras regiões do Distrito Federal.

O projeto considera o movimento pendular da população, caracterizado pelos deslocamentos frequentes entre a região onde as pessoas moram e os locais em que trabalham ou estudam. No caso de Samambaia, parte significativa dos passageiros segue em direção ao Plano Piloto, onde estão concentradas oportunidades de trabalho e serviços.

Uma das dificuldades identificadas pelo estudante está na integração entre os ônibus e o metrô. Passageiros que moram em áreas mais distantes das estações precisam utilizar linhas alimentadoras para chegar ao transporte metroviário. No entanto, atrasos no trânsito e a falta de sincronização entre os horários dos veículos podem aumentar o tempo de espera.

A proposta de Gabriel é desenvolver uma plataforma, aplicativo ou sistema de análise que permita compreender e organizar os horários de funcionamento dos transportes. Com isso, seria possível adequar a circulação dos ônibus à demanda dos passageiros e aos horários de chegada e saída dos trens. “Seria ideal entender e programar o metrô para atender essa demanda das linhas alimentadoras que circulam dentro de Samambaia”, afirma.

A ideia também poderia ser aplicada a outras regiões administrativas que enfrentam dificuldades semelhantes, como Ceilândia. Para o estudante, a integração entre os serviços é uma maneira de aproveitar melhor a capacidade do transporte metroviário, que não enfrenta os mesmos problemas de trânsito dos ônibus.

IA na pesquisa

O desenvolvimento do trabalho ocorreu em duas etapas. Primeiro, os participantes precisaram realizar uma prova ob jetiva com 20 questões. Após a aprovação, avançaram para a fase de elaboração do projeto, que envolveu pesquisa, análise de dados e construção de uma proposta de solução.

Durante o processo, Gabriel utilizou ferramentas de inteligência artificial para auxiliar na compreensão do problema e na elaboração de possibilidades para melhorar a mobilidade urbana. O estudante ressalta, porém, que a tecnologia não substitui a análise e o pensamento crítico de quem desenvolve a pesquisa. “Mas a gente precisa ter, também, o protagonismo humano, a questão de a pessoa estar fazendo mesmo e não apenas seguindo o que a inteligência artificial respondeu”, destaca.

A orientação ficou sob responsabilidade da professora de Geografia Ilka Hostensky, que acompanhou o estudante durante a pesquisa, tanto presencialmente quanto por meio de documentos compartilhados. Segundo ela, o trabalho foi desenvolvido a partir das problemáticas identificadas pelo próprio Gabriel.

A professora também coordena a Liga Geolímpica, projeto incluído no plano pedagógico da escola que incentiva a participação dos alunos em olimpíadas do conhecimento relacionadas às ciências humanas. Entre as competições estão as olimpíadas de geografia, geopolítica e geoinformação.

Na edição de 2026 da OBGE, a temática foi redes e fluxos, com o objetivo de estimular a compreensão das dinâmicas geográficas e das infraestruturas que estruturam o território. Gabriel escolheu abordar a rede de transporte entre Samambaia e o Plano Piloto.

Ilka explica que a inteligência artificial foi utilizada como ferramenta para ajudar o estudante a desenvolver uma projeção de como as mudanças propostas poderiam melhorar a mobilidade, sem substituir a pesquisa realizada anteriormente.

Incentivo à participação

A professora de geografia Ilka Hostensky orientou o aluno na pesquisa (foto: Arquivo Pessoal)

A medalha de ouro representa a primeira premiação de Gabriel em uma olimpíada do conhecimento, mas o estudante já havia participado de competições de geografia, geopolítica e astronáutica, nas quais também já chegou a receber menções honrosas.

Ao receber o reconhecimento pelo projeto, ele conta que ficou entusiasmado e agradecido pelo resultado e pelo apoio recebido durante a preparação. “Eu tô bem animado mesmo, entusiasmado com tudo isso e bastante grato também pela questão do reconhecimento de um trabalho que foi desenvolvido com a parceria da professora, com o apoio dela”, relata.

Gabriel também defende que as olimpíadas sejam mais divulgadas nas escolas públicas, principalmente nas regiões periféricas. Para ele, essas competições representam oportunidades de aprendizagem e reconhecimento que nem sempre chegam ao conhecimento dos estudantes. “ Essas olimpíadas são muito importantes para a escola pública, devem ser mais fomentadas nas escolas públicas do Distrito Federal”, afirma.

No último ano do ensino médio, o estudante pretende seguir a formação acadêmica na área de Gestão do Agronegócio.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá