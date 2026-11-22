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. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

OPORTUNIDADES

A ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS (APS)

PROCESSO SELETIVO

A Associação das Pioneiras Sociais (APS), responsável pela Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, abriu dois processos seletivos para os cargos de analista de tecnologia da informação e estatístico. O Edital nº 13/2026 está com 11 vagas imediatas em aberto mais cadastro reserva para os cargos de analista de tecnologia da informação. As vagas contemplam as cidades de Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Luís (MA) com um salário inicial de R$ 14.972,56 mais benefícios. Já o edital nº 14/2026 está com duas vagas para o cargo de estatístico para as cidades de Brasília (DF) e Fortaleza (CE) e salário inicial de R$ 14.700,93 mais benefícios. Ambos os processos contam com jornada semanal de 40h. A etapa de seleção contará com prova objetiva e prova discursiva com caráter eliminatório e classificatório, além de treinamento remunerado. As inscrições estão abertas até 17 de dezembro e devem ser realizadas, exclusivamente, pelo site https://sl1nk.com/Yh28Mdm.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

SELEÇÃO COM SALÁRIO DE ATÉ R$ 10,3 MIL

O Ministério da Saúde abriu processo seletivo simplificado para contratação temporária no Fundo Nacional de Saúde (FNS). São 300 vagas imediatas e 459 para cadastro reserva, destinadas a candidatos com ensino superior completo. Os salários variam de R$ 4.740,51 a R$ 10.354,29, além de auxílio-alimentação de R$ 1.192. As oportunidades são para cargos de gestor, analista e técnico administrativo, com jornada de 40 horas semanais e trabalho presencial. As inscrições seguem até 14 de dezembro, pelo site avalia.org.br, com taxa de R$ 60. A prova objetiva será aplicada em 17 de janeiro de 2027, em sete capitais, incluindo Brasília e Goiânia. Os contratos terão duração inicial de um ano, com possibilidade de prorrogação.

AMAZON

12 MIL VAGAS TEMPORÁRIAS

A Amazon anunciou a abertura de 12 mil vagas temporárias no Brasil para reforçar as operações logísticas durante a Black Friday e o Natal de 2026. As contratações buscam atender ao aumento da demanda por compras on-line, principalmente nos centros de distribuição. Segundo a empresa, o bom desempenho dos profissionais pode abrir caminho para efetivação. Mais de 5 mil trabalhadores temporários foram contratados de forma definitiva neste ano. As inscrições são realizadas pelo site trabalho.amazon.com.br.

PRECISA-SE

ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO 4 R$ 2.800,00 + BENEFÍCIOS

AÇOUGUEIRO 60 R$ 2.210,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 2 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE VENDAS 4 R$ 1.750,10 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE BALCONISTA 1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE COMERCIAL 2 R$ 1.754,80 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE CAFETERIA 20 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 4 R$ 1.696,94 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 4 R$ 7,96 HORA + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS 15 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 50 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 15 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 4 R$ 7,96 HORA + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 21 R$ 1.732,50 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MECÂNICO 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 5 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 10 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE 1 R$ 1.882,47 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA 1 R$ 1.882,47 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS 1 R$ 1.882,47 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA EM GERAL DE 1 R$ 1.882,47 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 1 R$ 1.670,00 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE LOJA 2 R$ 1.790,26 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 30 R$ 2.210,00 + BENEFÍCIOS

MANOBRISTA 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 118 R$ 1.645,89 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 42 R$ 2.102,25 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 10 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS

PEIXEIRO (COMÉRCIO VAREJISTA) 30 R$ 2.210,00 + BENEFÍCIOS

RECEPCIONISTA ATENDENTE 4 R$ 7,96 HORA + BENEFÍCIOS

REPOSITOR 20 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 10 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS



Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste



