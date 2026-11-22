A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
OPORTUNIDADES
A ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS (APS)
PROCESSO SELETIVO
A Associação das Pioneiras Sociais (APS), responsável pela Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, abriu dois processos seletivos para os cargos de analista de tecnologia da informação e estatístico. O Edital nº 13/2026 está com 11 vagas imediatas em aberto mais cadastro reserva para os cargos de analista de tecnologia da informação. As vagas contemplam as cidades de Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Luís (MA) com um salário inicial de R$ 14.972,56 mais benefícios. Já o edital nº 14/2026 está com duas vagas para o cargo de estatístico para as cidades de Brasília (DF) e Fortaleza (CE) e salário inicial de R$ 14.700,93 mais benefícios. Ambos os processos contam com jornada semanal de 40h. A etapa de seleção contará com prova objetiva e prova discursiva com caráter eliminatório e classificatório, além de treinamento remunerado. As inscrições estão abertas até 17 de dezembro e devem ser realizadas, exclusivamente, pelo site https://sl1nk.com/Yh28Mdm.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
SELEÇÃO COM SALÁRIO DE ATÉ R$ 10,3 MIL
O Ministério da Saúde abriu processo seletivo simplificado para contratação temporária no Fundo Nacional de Saúde (FNS). São 300 vagas imediatas e 459 para cadastro reserva, destinadas a candidatos com ensino superior completo. Os salários variam de R$ 4.740,51 a R$ 10.354,29, além de auxílio-alimentação de R$ 1.192. As oportunidades são para cargos de gestor, analista e técnico administrativo, com jornada de 40 horas semanais e trabalho presencial. As inscrições seguem até 14 de dezembro, pelo site avalia.org.br, com taxa de R$ 60. A prova objetiva será aplicada em 17 de janeiro de 2027, em sete capitais, incluindo Brasília e Goiânia. Os contratos terão duração inicial de um ano, com possibilidade de prorrogação.
AMAZON
12 MIL VAGAS TEMPORÁRIAS
A Amazon anunciou a abertura de 12 mil vagas temporárias no Brasil para reforçar as operações logísticas durante a Black Friday e o Natal de 2026. As contratações buscam atender ao aumento da demanda por compras on-line, principalmente nos centros de distribuição. Segundo a empresa, o bom desempenho dos profissionais pode abrir caminho para efetivação. Mais de 5 mil trabalhadores temporários foram contratados de forma definitiva neste ano. As inscrições são realizadas pelo site trabalho.amazon.com.br.
PRECISA-SE
- ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO 4 R$ 2.800,00 + BENEFÍCIOS
- AÇOUGUEIRO 60 R$ 2.210,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 2 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS
- ASSISTENTE DE VENDAS 4 R$ 1.750,10 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE BALCONISTA 1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE COMERCIAL 2 R$ 1.754,80 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE CAFETERIA 20 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 4 R$ 1.696,94 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 4 R$ 7,96 HORA + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS 15 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 50 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 15 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 4 R$ 7,96 HORA + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 21 R$ 1.732,50 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE MECÂNICO 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- BOMBEIRO HIDRÁULICO 5 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- CARPINTEIRO 10 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE 1 R$ 1.882,47 + BENEFÍCIOS
- COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA 1 R$ 1.882,47 + BENEFÍCIOS
- COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS 1 R$ 1.882,47 + BENEFÍCIOS
- COSTUREIRA EM GERAL DE 1 R$ 1.882,47 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- ESTOQUISTA 1 R$ 1.670,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE LOJA 2 R$ 1.790,26 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 30 R$ 2.210,00 + BENEFÍCIOS
- MANOBRISTA 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 118 R$ 1.645,89 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA 42 R$ 2.102,25 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 10 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- PEIXEIRO (COMÉRCIO VAREJISTA) 30 R$ 2.210,00 + BENEFÍCIOS
- RECEPCIONISTA ATENDENTE 4 R$ 7,96 HORA + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR 20 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 10 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS
Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando: