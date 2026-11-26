ADMINISTRATIVA
Cód.:6250320/ Vaga: uma/Sudoeste / 1º ao 6º semestre / Período: 08h às 14h /Bolsa: R$ 1.384.
Cód.:6232254/Vaga: uma/Asa Norte /1º ao 8º semestre / Período: à combinar/ Bolsa: R$1.500.
Cód.:6279970/Vaga: uma/Asa Sul /1º ao 8º semestre /Período: 8h às 12h/ Bolsa: R$1.200.
Cód.:6268830/Vaga: uma/Asa Sul /1º ao 5º semestre / Período: à combinar / Bolsa: R$1.200.
Cód.:6302298/Vaga: uma/Asa Sul /1º ao 4 semestre / Período: 08h30 às 13h30/ Bolsa: R$1.100.
DESIGN
Cód.: 6239966/Vaga: uma/Park Way /3º ao 10º semestre / Período: à combinar / Bolsa: R$1.000.
Cód.: 6291094/Vaga: uma/Park Way /3º ao 10º semestre/ Período: 13h às 18h /Bolsa: R$1.000.
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Cód.: 6270651/Vaga: uma/Guará /2º ao 9º semestre / Período: 8h às 14h/ Bolsa: R$1.400.
Cód.:6244716/Vaga: uma/Asa Norte /6º ao 9º semestre / Período: à combinar/ Bolsa: R$1.250.
GASTRONOMIA
Cód.:6293650/Vaga: uma/Setor Habitacional Vicente Pires /1º ao 8º semestre / Período: á combinar/ Bolsa: R$1.000.
Para acessar as 740 vagas restantes, acesse o site: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/.