Mariana Niederauer

26/11/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Coluna Nossos Mestres professor Magno da Silva - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O acesso ao ensino superior é um desafio para boa parte dos brasileiros. O professor Magno Silva Júnior, 59 anos, sabe bem o custo de ter que conciliar trabalho e estudos para realizar o sonho de se formar na faculdade. Por isso, carregou como uma de suas missões na licenciatura ajudar outros estudantes a ingressarem na universidade por meio de vestibulares e, principalmente, de provas como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Programa de Avaliação Seriada (PAS).

Com mais de 30 anos de carreira, já passou por diversas escolas da rede pública e da particular, e não se atreve a arriscar dizer o número de estudantes para os quais já deu aula. O que sabe, com certeza absoluta, é que o esforço foi recompensado. Por onde anda encontra um ex-aluno. Muitos se tornaram médicos e já o atenderam no hospital e outros ainda o procuram para contar que, inspirados nele, tornaram-se também professores.

"É muito bom encontrar esses alunos, sempre produzindo, sempre atuantes. Eu adoro", relata. Recentemente, uma ex-aluna que cursou história sob a influência de Magno o convidou para a formatura. "Fui lá e adorei os discursos. Ver aquela gente jovem com garra de mudar o país. Isso deixa a gente super empolgado."

Nascido e criado em Taguatinga, foi batizado em homenagem ao pai, Automagno da Silva, 89 anos. Nome difícil de esquecer, como ele brinca, mas algumas de suas aulas também entraram para o seleto hall de inesquecíveis. Desde criança, nos sonhos ou no universo das possibilidades, alentava o desejo de ser professor. "Sempre achei que seria uma opção para mim", conta.

"Nem minha mãe nem meu pai gostavam da ideia de eu ser professor. Porque achavam que não era uma profissão valorizada. Era assim que eles falavam. Minha mãe me estimulava muito a estudar e tudo mais, mas ela nunca me projetou nada. Meu pai sempre projetou a ideia de que eu fizesse engenharia ou uma dessas profissões que nos anos 1980, 1990 eram as mais reconhecidas: advogado, médico", relembra Magno. A mãe, Enoi Afonso da Silva, morreu em 2017.

Mas ele nunca se deu com as exatas e sabia que, tendo de conciliar trabalho e estudos, dificilmente conseguiria se dedicar o suficiente para uma vaga nos cursos mais concorridos. "Precisaria ter um tempo de estudo que eu não tinha", resume.

Aos 13 anos, já medindo 1,80m fruto de um estirão antecipado, pensou que poderia ser jogador de basquete e até tentou se dedicar aos treinos, mas não estava ali o seu destino. Começou a trabalhar cedo, aos 14 anos, para conseguir comprar sapatos e outros itens além do básico que os pais proporcionavam em casa. Depois, com o objetivo de pagar a faculdade. Foi ajudante de obra ao lado do pai na construção civil, lojista, estagiário e servidor do Centro de Documentação da Funai e até convocado para o serviço militar obrigatório antes de conseguir o primeiro emprego como professor.

Não é que vivesse para trabalhar, ele alerta, só que, além de tudo, gostava muito de história. "Quando eu aprendi a ler, já lia história. Eu me interessava por fatos, por personagens, adorava uma curiosidade histórica. Vivia fuçando os livros do meu tio, gostava do cheiro de livro."

Professor de história Magno Silva Júnior (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O diploma veio

Ao terminar o ensino médio, conseguiu ser aprovado na Universidade de Brasília (UnB) para o tão querido curso de história, mas a necessidade de trabalhar exigiu a transferência para o Ceub, que oferecia a graduação à noite. O diploma chegou em 1992. Seis meses antes de se formar, ele recebeu na Funai uma turma de estudantes do Cor Jesu. A professora que acompanhou a equipe gostou tanto da apresentação que ofereceu a Magno o primeiro emprego na área.

"Entrei no curso e já entendi que era ali mesmo que eu tinha que ficar. E a primeira vez que eu pisei numa sala de aula também. Sabe quando você tem noção de que é isso que sabe fazer? Eu sabia fazer aquilo, ter o controle da turma, dialogar com aqueles alunos", recorda-se, ao falar do orgulho que sentia quando conseguia ver os olhos dos alunos brilharem.

A primeira passagem pela Secretaria de Educação ocorreu nessa mesma época, de 1993 a 1999. "Antes mesmo de terminar a faculdade eu já tinha passado no concurso da secretaria. Passei bem colocado, então trabalhava lá à noite", explica. Voltaria só mais tarde, em 2013, aprovado em outro concurso e com lotação numa das escolas que é a sua paixão: o CED Darcy Ribeiro, no Paranoá.

Das escolas particulares, passou ainda pelo Sagrado Coração de Maria e atuou por 20 anos no Sigma, onde redigiu parte do material escolar de história elaborado pela escola em formato digital. Ali já começava a traçar os primeiros passos do caminho que o levaria a dois projetos especiais na rede pública e que guarda com carinho.

Antes de a pandemia assolar a educação em todo o mundo, ajudou na formação de outros professores no projeto da Escola de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (Eape), no projeto Aprender sem parar, coordenado pelo professor André Lúcio Bento.

Este ano, animou-se com o Pontes para o Mundo, projeto que leva estudantes da rede pública para intercâmbios. No ano passado, 100 foram para o Reino Unido e, este ano, 400 vão para França, Espanha, Reino Unido e Canadá. "Temos, inclusive, pesquisas de impacto. Os meninos que fazem o intercâmbio voltam para fazer vestibulares e mostram melhoria da aprendizagem. O estímulo ao estudo é muito grande", celebra.

Na mira do Enem

O xodó do momento é o projeto de elaboração de um material didático próprio voltado para a preparação de estudantes da rede pública para o Enem. Será o primeiro desse tipo criado pela Secretaria, por meio de um grupo técnico de professores da própria rede, vinculados à Eape. Magno coordena o GT de ciências humanas, composto por outros seis professores — dois de geografia, dois de história, um de filosofia e um de sociologia.

"Geralmente as secretarias compram material, e pagam caríssimo por materiais que não são necessariamente apropriados àquela realidade. Então, é um grande ganho para o erário público, porque a Secretaria de Educação tem professores de excelente qualidade. As equipes todas, de todas as áreas, são de professores renomados. Ninguém melhor do que eles para produzir um material apropriado", exalta Magno, que se une aos professores David Nogueira, coordenador-geral; Júlio César da Silva, coordenador Editorial; Liège Pinheiro, de linguagens; Nelson Augusto, de ciências da natureza; Túlio Guimarães, de matemática; e Guilherme de Oliveira; do apoio administrativo. (leia mais em Três perguntas para).

"O material é recheado de exemplos que usam o Distrito Federal como pano de fundo. Dá uma sensação de pertencimento para o aluno que lê, porque ele vai identificar lá a cidade dele, as coisas que ele vê, os lugares que ele visita. Estamos muito empolgados. Inclusive aceitei sair do Pontes para o mundo para trabalhar nesse material de preparação para o Enem, porque vi nisso algo de legado mesmo, uma coisa importante para deixar. Quero meu nome associado a um trabalho como esse", orgulha-se.

Magno também é um entusiasta da educação pública de forma geral, aquela que abarca alunos que, como ele, têm de conciliar estudo e trabalho. "Estou colocando muita fé que a escola pública no Distrito Federal consiga diminuir essa distância em termos de aprovação (para o ensino superior). Porque em termos de qualidade eu tenho certeza que não perde muito", avalia.

Os próximos projetos da carreira não estão todos definidos, mas Magno quer se dedicar cada vez mais aos estudos da psicanálise e, até mesmo, cursar a segunda graduação. O interesse surgiu justamente ao ajudar os alunos no processo de estudo para vestibulares, principalmente no fim da pandemia, e tem crescido ao ver a importância da saúde emocional tanto para os estudantes quanto para as famílias. "Quando eu fizer 60 anos em 2027 quero fazer o vestibular da UnB para psicologia", finaliza.

Três perguntas para...



DAVID NOGUEIRA, COORDENADOR-GERAL DO GRUPO QUE TRABALHA NA CRIAÇÃO DO MATERIAL DE ESTUDOS PARA O ENEM DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF

David Nogueira, coordenador-geral do grupo de trabalho de criação do material de preparação para o Enem da rede pública de ensino do DF (foto: Arquivo pessoal)

Como começou esse processo e com qual objetivo?

Quando o secretário Thiago (Peixoto) assumiu, ele me procurou e falou desse desejo de fortalecer, não só toda etapa do ensino médio, mas principalmente de conseguir um material para os estudantes da terceira série, para que eles pudessem se preparar melhor para o Enem. Comentei com ele que, no caso do Distrito Federal, temos uma peculiaridade que é fato de os melhores professores da rede particular também darem aula na rede pública. São os mesmos professores. Falei para ele que dava para montarmos uma equipe com os melhores professores do Distrito Federal para escrever um material nosso, voltado para o Enem, com gente já com muita experiência, que conhece o certame e que seria capaz de produzir um material que, acredito, será o melhor do Brasil. Então ele me autorizou a organizar a produção e a selecionar os professores para montar um grupo de trabalho. A ideia nasceu assim. E o objetivo é o de propiciar ao estudante da escola pública um material da mais alta qualidade, para uma preparação de alto nível.

A elaboração do material leva em conta a importância de promover também uma formação cidadã?

Ajuda muito o fato de termos professores experientes e que conhecem a rede. Nosso material é produzido pela rede para a rede. Por exemplo, em todos os capítulos do material temos uma seção que a gente chama “Do quadradinho para o mundo”. Pegamos aquele assunto teórico que, às vezes, é longe da vida do adolescente e trazemos para as várias cidades do Distrito Federal. Como é que a gente enxerga isso em Brazlândia? Como é que a gente enxerga isso em Ceilândia? Como é que a gente enxerga isso em Santa Maria? Não importa se estamos falando de eletricidade ou de liberdade, trazemos os assuntos para mais perto do estudante. Justamente no sentido de respeitar o currículo em movimento e as matrizes do Enem, mas sem tirar o foco dessa preparação, que é uma preparação para o mundo.

Quando deve ficar pronto esse material?

O material já vai estar em sala de aula no ano que vem, em fevereiro. Começamos em outubro, é pouco tempo, mas conseguimos mobilizar uma equipe grande de professores. São mais ou menos 35. Estamos escrevendo noite e dia e fazendo as revisões necessárias. Queremos lançar junto com o material impresso o material digital também, para ampliar o máximo possível o acesso do estudante