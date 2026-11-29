E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

IGES-DF

PROCESSO SELETIVO

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), órgão responsável pela gestão do Hospital de Base, do Hospital Regional de Santa Maria e de unidades de pronto- atendimento (UPAs) do Distrito Federal, abriu dois processos seletivos para os cargos de médico cardiologista — UTI coronariana e analista de TI II — análise de sistemas. Para os cargos de médico cardiologista, o salário bruto é de R$ 16.030,94 mais benefícios, com jornada semanal mínima de 24 horas. Já para os cargos de analista de sistemas a remuneração bruta é de R$ 7.785,45 mais benefícios, com carga horária semanal mínima de 40 horas. As inscrições podem ser realizadas até 2 de dezembro pelo site https://processoseletivo.igesdf.org.br/. Ambas as oportunidades tâm como pré-requisitos graduação e experiência na área.

EMBAIXADA DA ÍNDIA

ASSISTENTE COMERCIAL

A Embaixada da Índia em Brasília abriu inscrições para uma vaga de Assistente Comercial. Para se inscrever, os interessados devem mandar currículo no email admn.brasilia@mea.gov.in ou enviar para o endereço da embaixada (SES 805 Lote 24, Asa Sul, Brasília). As inscrições vão até 9 de dezembro. São requisitos: graduação em universidade reconhecida, preferencialmente em comércio, administração de empresas, economia ou área relacionada, alto nível de proficiência em inglês e português, com capacidade de realizar traduções e interpretação, habilidades em informática e análise/gerenciamento de dados e capacidade de preparar relatórios sobre assuntos políticos e comerciais.

GOL LINHAS AÉREAS

PROGRAMA JOVEM APRENDIZ

A GOL Linhas Aéreas está com inscrições abertas para o banco de talentos do programa Aprendendo a Voar nas áreas de operações de manutenção, operações nos aeroportos e área administrativa. Para se inscrever, os interessados devem realizar o cadastro do currículo pela página de carreiras da GOL Linhas Aéreas no site: golcarreiras.gupy.io. São requisitos ter idade mínima de 16 anos, ensino médio cursando ou concluído e disponibilidade para atuação presencial. Os benefícios incluem plano odontológico, seguro de vida em grupo, vale-refeição, vale-transporte, gympass ou totalpass, clube de parcerias empresas conveniadas e day off de aniversário.





PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 41 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 30 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CHURRASQUEIRO 1 R$ 1.750 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE ELETRICISTA 2 R$ 1.621 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 12 R$ 1.738 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE SERRALHEIRO 1 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE BALCONISTA 3 R$ 1.720 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS 40 R$ 1.142,40 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 35 R$ 1.682,11 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 R$ 500 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 9 R$ 1.750 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 10 R$ 1.622 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 4 R$ 1.785 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 5 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

BALCONISTA DE LANCHONETE 10 R$ 1.750 + BENEFÍCIOS

CAMAREIRO DE HOTEL 3 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 10 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 5 R$ 1.750 + BENEFÍCIOS

CONFEITEIRO 1 R$ 2.110 + BENEFÍCIOS

CUIDADOR DE IDOSOS 6 R$ 1.821 + BENEFÍCIOS

CUMIM 1 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO EM GERAL 2 R$ 2.700 + BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE OBRAS 4 R$ 3.500 + BENEFÍCIOS

FRENTISTA 5 R$ 1.692,77 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste