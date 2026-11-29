A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
IGES-DF
PROCESSO SELETIVO
O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), órgão responsável pela gestão do Hospital de Base, do Hospital Regional de Santa Maria e de unidades de pronto- atendimento (UPAs) do Distrito Federal, abriu dois processos seletivos para os cargos de médico cardiologista — UTI coronariana e analista de TI II — análise de sistemas. Para os cargos de médico cardiologista, o salário bruto é de R$ 16.030,94 mais benefícios, com jornada semanal mínima de 24 horas. Já para os cargos de analista de sistemas a remuneração bruta é de R$ 7.785,45 mais benefícios, com carga horária semanal mínima de 40 horas. As inscrições podem ser realizadas até 2 de dezembro pelo site https://processoseletivo.igesdf.org.br/. Ambas as oportunidades tâm como pré-requisitos graduação e experiência na área.
EMBAIXADA DA ÍNDIA
ASSISTENTE COMERCIAL
A Embaixada da Índia em Brasília abriu inscrições para uma vaga de Assistente Comercial. Para se inscrever, os interessados devem mandar currículo no email admn.brasilia@mea.gov.in ou enviar para o endereço da embaixada (SES 805 Lote 24, Asa Sul, Brasília). As inscrições vão até 9 de dezembro. São requisitos: graduação em universidade reconhecida, preferencialmente em comércio, administração de empresas, economia ou área relacionada, alto nível de proficiência em inglês e português, com capacidade de realizar traduções e interpretação, habilidades em informática e análise/gerenciamento de dados e capacidade de preparar relatórios sobre assuntos políticos e comerciais.
GOL LINHAS AÉREAS
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
A GOL Linhas Aéreas está com inscrições abertas para o banco de talentos do programa Aprendendo a Voar nas áreas de operações de manutenção, operações nos aeroportos e área administrativa. Para se inscrever, os interessados devem realizar o cadastro do currículo pela página de carreiras da GOL Linhas Aéreas no site: golcarreiras.gupy.io. São requisitos ter idade mínima de 16 anos, ensino médio cursando ou concluído e disponibilidade para atuação presencial. Os benefícios incluem plano odontológico, seguro de vida em grupo, vale-refeição, vale-transporte, gympass ou totalpass, clube de parcerias empresas conveniadas e day off de aniversário.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 41 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 30 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE CHURRASQUEIRO 1 R$ 1.750 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE ELETRICISTA 2 R$ 1.621 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 12 R$ 1.738 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE SERRALHEIRO 1 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE BALCONISTA 3 R$ 1.720 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS 40 R$ 1.142,40 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 35 R$ 1.682,11 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 R$ 500 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 9 R$ 1.750 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 10 R$ 1.622 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 4 R$ 1.785 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 5 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
- BALCONISTA DE LANCHONETE 10 R$ 1.750 + BENEFÍCIOS
- CAMAREIRO DE HOTEL 3 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- CARPINTEIRO 10 R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS
- CHURRASQUEIRO 5 R$ 1.750 + BENEFÍCIOS
- CONFEITEIRO 1 R$ 2.110 + BENEFÍCIOS
- CUIDADOR DE IDOSOS 6 R$ 1.821 + BENEFÍCIOS
- CUMIM 1 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO EM GERAL 2 R$ 2.700 + BENEFÍCIOS
- ENCARREGADO DE OBRAS 4 R$ 3.500 + BENEFÍCIOS
- FRENTISTA 5 R$ 1.692,77 + BENEFÍCIOS
Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando: