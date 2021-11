Celpe-Bras: provas de habilidades em língua portuguesa serão em dezembro

EE Eu Estudante

(crédito: Inep divulgação)

As provas para obtenção do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras) 2021 serão realizadas nos dias 7, 8 e 9/12. O exame é aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no Brasil e no exterior. O Celpe-Bras é o único meio oficial brasileiro para comprovar a habilidade de falar português como língua estrangeira.

O exame é aplicado pelo Inep, com apoio do Ministério da Educação (MEC), e em parceria com o Ministério das Relações Exteriores. Serão 95 postos aplicadores no total, sendo 37 no Brasil e 58 no exterior. Ao todo, 1.548 estrangeiros inscritos devem fazer o exame no Brasil e 3.432 no exterior. Os participantes serão avaliados por meio de provas oral e escrita.

O Inep disponibiliza materiais para estudo em seu portal para auxiliar os inscritos na preparação para as provas. O caderno de tarefas tem comentários pedagógicos e textos feitos pelos estudantes da edição anterior com notas justificadas, além de áudios, vídeos e provas anteriores que também estão disponíveis gratuitamente.

As provas serão realizadas em instituições de educação superior, representações diplomáticas, missões consulares, centros e institutos culturais, além de outras instituições interessadas na promoção e na difusão da língua portuguesa.