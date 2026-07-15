Sabin promove evento com vagas exclusivas para pessoas com deficiência

Correio Braziliense

O Grupo Sabin realiza no dia 1º de agosto o Emprega Sabin PCD. - (crédito: Divulgação - Sabin)

O Grupo Sabin, conhecido por suas ações de diversidade e inclusão, realiza no dia 1º de agosto o Emprega Sabin PCD. A iniciativa busca ampliar o acesso de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho e fortalecer um ambiente profissional mais diverso.

A ação integra a estratégia do programa de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) da empresa, que atua em diferentes frentes para promover a valorização das diferenças e a equidade de oportunidades.

Atualmente, a companhia investe em outras iniciativas de desenvolvimento profissional para este público, como o Curso Preparatório para o Mercado de Trabalho e a mentoria Carreira com Propósito.

“O Emprega Sabin PCD é mais um passo em uma estratégia contínua de inclusão. A ideia é atrair talentos e fortalecer um ambiente em que todas as pessoas possam desenvolver seu potencial e construir suas trajetórias profissionais”, afirma Lídia Abdalla, presidente-executiva do Grupo Sabin.

Como participar do evento

O encontro ocorre das 8h às 12h nos auditórios da sede administrativa do Grupo Sabin, localizada no SAAN, em Brasília. O objetivo é conectar profissionais a oportunidades de trabalho na organização.

As vagas para participar do Emprega Sabin PCD são limitadas. As pessoas interessadas precisam realizar uma pré-inscrição por meio de um formulário. Após a análise dos dados, os candidatos selecionados receberão um e-mail de confirmação com as orientações para o dia do evento.