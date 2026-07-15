Oficina gratuita de teatro musical em Taguatinga abre inscrições

Correio Braziliense

Aulas gratuitas de teatro musical, canto e expressão corporal estão abertas até 28 de julho - (crédito: CCBB - Divulgação)

As inscrições para a Oficina Ópera Suburbana, que oferece aulas gratuitas de teatro musical, canto e expressão corporal, estão abertas até 28 de julho. A iniciativa é voltada para jovens a partir de 14 anos, com preferência para pessoas pretas e residentes de Taguatinga.

O projeto oferece 20 vagas e não exige experiência prévia em teatro ou música. O processo seletivo considerará o interesse, o compromisso e a vontade de aprender dos candidatos. Os interessados podem se inscrever por meio de um formulário online https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVsfoB7hdUobC6jWLPKrqE00vmR5opzlWnDWpJSrCGOPE2LQ/viewform.

As atividades começam em 30 de julho de 2026 e ocorrerão no Centro Cultural Recita, em Taguatinga Centro. Os encontros serão realizados durante cinco meses, às quintas-feiras, das 14h às 17h, e aos sábados, das 9h às 12h, com término previsto para novembro.

Apresentação final

Ao final da oficina, os participantes montarão e apresentarão o espetáculo musical inédito "Ópera Suburbana". Estão previstas cinco apresentações em Taguatinga. Quatro delas serão exclusivas para estudantes de escolas públicas a partir de 12 anos, do ensino fundamental II e médio.

Essas sessões especiais serão acompanhadas de um programa educativo que inclui material didático, palestras e debates sobre o tema da peça.

Educação antirracista

A montagem do espetáculo utiliza estéticas afro-brasileiras para abordar o racismo estrutural e promover práticas antirracistas. O objetivo é desenvolver a consciência crítica dos participantes e gerar impacto educativo, especialmente no público escolar.

Os encontros trabalharão técnicas de canto, dança, interpretação, expressão corporal e vocal, além de elementos de dramaturgia e encenação. O projeto também discute a representatividade e a valorização das expressões artísticas de pessoas pretas na formação da identidade nacional.

A direção é de Ricardo César, que tem 35 anos de carreira e mestrado em teatro educativo com pesquisa voltada ao teatro negro. A preparação vocal fica a cargo do artista Martin Filho. A iniciativa recebe recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Serviço

Oficina Ópera Suburbana

Inscrições: de 14 a 28 de julho de 2026, pelo formulário online.

Vagas: 20, gratuitas.

Local: Centro Cultural Recita (Setor Hoteleiro CSA 1 – Taguatinga Centro).

Informações: no perfil @operasuburbana.